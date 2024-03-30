Sunday, 31 March 2024 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مسجد الدولة الكبير

3/30/2024 11:31:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 3 (كونا) -- قام سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى مسجد الدولة الكبير.
ورافق سموه خلال الزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية فيصل سعيد الغريب.
واستمع سموه خلال الزيارة الى شرح من القائمين على إدارة المسجد عن استعداداتهم لاستقبال المصلين خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والخدمات المقدمة لهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وقد أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة ومستوى الإعداد والتنظيم المميز المعتاد بمسجد الدولة الكبير وتسخير جميع الإمكانيات لتوفير سبل الراحة والأجواء الإيمانية لأداء الصلاة بكل طمأنينة ويسر في هذه الليالي المباركة. (النهاية)

ر ج



MENAFN30032024000071011013ID1108040150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث