سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مسجد الدولة الكبير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 3 (كونا) -- قام سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى مسجد الدولة الكبير.
ورافق سموه خلال الزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية فيصل سعيد الغريب.
واستمع سموه خلال الزيارة الى شرح من القائمين على إدارة المسجد عن استعداداتهم لاستقبال المصلين خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والخدمات المقدمة لهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وقد أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة ومستوى الإعداد والتنظيم المميز المعتاد بمسجد الدولة الكبير وتسخير جميع الإمكانيات لتوفير سبل الراحة والأجواء الإيمانية لأداء الصلاة بكل طمأنينة ويسر في هذه الليالي المباركة. (النهاية)
ر ج
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