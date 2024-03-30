موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – البنك المركزي اليمني يحذر كل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة "مزورة" صادرة عن فرع البنك في صنعاء الخاضع لميليشيات الحوثي وذلك في أعقاب الإعلان عن إصدار نقدي معدني جديد من قبله.
نيودلهي - البحرية الهندية تعلن أنها أنقذت سفينة صيد إيرانية و23 من طاقمها بعد اختطافها من مسلحين في بحر العرب.
اسطنبول - تركيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي اعتبارا من تمام الساعة السادسة من مساء السبت عشية انتخابات البلديات المحلية المقررة يوم غد الأحد والتي تعتبر أهم انتخابات بلدية منذ عقود.
بروكسل - الاتحاد الأوروبي يعلن دخول رومانيا وبلغاريا الى منطقة (شنغن) بعد 13 عاما من الانتظار وتشير الى أن هذا الإجراء لا يشمل الحدود البرية وذلك بسبب حق النقض الذي استخدمته النمسا الدولة الوحيدة الرافضة في الاتحاد الأوروبي خوفا من تدفق طالبي اللجوء المهاجرين غير النظاميين. (النهاية) ر ج
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