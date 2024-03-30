موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – البنك المركزي اليمني يحذر كل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة "مزورة" صادرة عن فرع البنك في صنعاء الخاضع لميليشيات الحوثي وذلك في أعقاب الإعلان عن إصدار نقدي معدني جديد من قبله.

نيودلهي - البحرية الهندية تعلن أنها أنقذت سفينة صيد إيرانية و23 من طاقمها بعد اختطافها من مسلحين في بحر العرب.

اسطنبول - تركيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي اعتبارا من تمام الساعة السادسة من مساء السبت عشية انتخابات البلديات المحلية المقررة يوم غد الأحد والتي تعتبر أهم انتخابات بلدية منذ عقود.

بروكسل - الاتحاد الأوروبي يعلن دخول رومانيا وبلغاريا الى منطقة (شنغن) بعد 13 عاما من الانتظار وتشير الى أن هذا الإجراء لا يشمل الحدود البرية وذلك بسبب حق النقض الذي استخدمته النمسا الدولة الوحيدة الرافضة في الاتحاد الأوروبي خوفا من تدفق طالبي اللجوء المهاجرين غير النظاميين. (النهاية) ر ج