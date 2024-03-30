الأمن العام: توقيف عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ قوة أمنيّة ألقت القبض على عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة إثر قيامهم بأعمال شغب وتخريب، وإشعال النيران وإلقاء الحجارة على المركبات في الطريق العام.

وتابع، انه جرى ضبط الأشخاص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية كافّة بحقهم، مؤكداً أن مديرية الامن العام ستتعامل بحزم ودون تهاون مع كل مَن يعتدي على أمن المجتمع ويستهدف التخريب والإضرار بالممتلكات والمقدّرات، وتعطيل حياة المواطنين والاعتداء على حقوقهم من خلال محاولة قطع الطريق.

وأضاف إن العمل جارٍ لمتابعة كل من يثبت تورّطه بالمشاركة والتحريض على إثارة الشغب والتخريب، وسيصار إلى متابعتهم حتى القبض عليهم وتقديمهم ليد العدالة.

--(بترا)

ل م /ف ج

31/03/2024 04:42:19

