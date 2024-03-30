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استشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية عنيفة على خان يونس - جريدة الوطن السعودية

3/30/2024 11:30:49 PM
(MENAFN- Al Watan) استشهد 24 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة مناطق في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 19 شهيداً من تحت ركام أحد المنازل التي قصفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خان يونس، كما تم انتشال خمسة شهداء من محيط مستشفى الأمل غرب خان يونس استشهدوا إثر غارة جوية إسرائيلية، ترافق ذلك مع مواصلة الدبابات والجرافات الإسرائيلية تدمير المزيد من المربعات السكنية في خان يونس، التي هدم الاحتلال ما يزيد عن 60% من المنازل والمنشآت فيها منذ اجتياحها قبل عدة أشهر.

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