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ضبط 21537 مخالفا للأنظمة

3/30/2024 11:30:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11/ 09/ 1445 الموافق 21/ 03/ 2024 إلى 17/ 09/ 1445 الموافق 27/ 03/ 2024، عن ضبط 21537 مخالفا.
المخالفون: 21537
الإقامة: 14610
أمن الحدود: 4457
نظام العمل: 2470
المتسللون
966 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
38 % يمنيون
59 % إثيوبيون
3 % جنسيات أخرى
85 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية
9 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة
الإجراءات
60173 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
55908 رجال
4265 امرأة
54169 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية
1666 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
9543 رحلوا

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