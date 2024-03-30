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وزير سابق وعضو شورى بندوة تعليم سراة عبيدة

3/30/2024 11:30:35 PM
(MENAFN- Al Watan) نظّمت إدارة تعليم سراة عبيدة، ندوةً علمية بعنوان ((دائرة الوهج)) ضمن سلسلة الندوات والفعالياتِ لبرامج مبادرة ((أجاويد-2)).
وأقيمت الندوة على مسرح إدارة التعليم باستضافة الدكتور علي إبراهيم النملة - وزير الشؤون الاجتماعية سابقًا - والدكتور فهد سليمان التخيفي -عضو مجلس الشورى - وبحضور، عدد من مديري الإدارات الحكومية، ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز التابعة لها وجمعٍ من الإعلاميين وعددٍ من منسوبي ومنسوبات التعليم وطلاب وطالبات المدارس.
ورحّب مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي بالضيوف، وبيّن أن الندوة تأتي في إطار مبادرة أجاويد 2، وبدأت الندوة التي أدارها الإعلامي أحمد سليمان العلكمي - معد ومقدم برامج ونشرات إخبارية- وناقش فيها الضيفين عن مسيرتهما المهنية ونجاحاتهما والعوائق التي مرّا بها.
وأوضح النملة في حديثه أن الشغف هو ميلٌ قوي نحو نشاطٍ ما يستثمر الإنسان فيه وقته وجهده وإمكانياته وميوله وانتماءاته إيمانًا منه بأهمية هذا النشاط أو حبًا فيه أو شغفًا به، فيما تناول الحديث حول مأسسة العمل الخيري وأشار إلى مؤسسة الملك خالد الخيرية كإنموذج لذلك.
من جانب آخر تحدث التخيفي عن المؤسسات الحكومية وكيف تؤثر على موظفيها وفي المحيط المرتبط بهم، كما أشار إلى الانضباط والالتزام الوظيفي وكيف يؤثران في الموظف حتى يصل إلى مرحلة الرقابة الذاتية، وتطرق إلى ترتيب المصالح الثلاث (المصلحة الوطنية، مصلحة المنظمة التي يعمل بها، مصلحة الموظف الشخصية كالترقيات والمميزات وغيرها).

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