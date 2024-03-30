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جمعية ضياء تطلق عون الرمضاني

3/30/2024 11:30:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جمعية ضياء للإعاقة البصرية بمنطقة عسير، مبادرة " عون " بمناسبة شهر رمضان المبارك، لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المستفيدة؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المحتاجة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله الوادعي، أن الجمعية أنفقت أكثر 251500 ريال لأكثر من 631 أسرة، حيث وزعت - بفضل الله ثم جهود المتبرعين والفِرَق التطوعية - أكثر من 550 سلة من بداية شهر رمضان بقيمة 137500 ريال، كما تمت كفالة 60 كفيفا بقيمة 18000 ريال، مشيراً إلى أنه تم تأمين 3 مصاحف إلكترونية بقيمة 15000ريال، وإجراء 18 عملية عيون بقيمة 81000 ريال.
وثمن الوادعي جهود شركاء النجاح منصة إحسان ومنصة تبرع ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير ومؤسسة عبدالله العثيم الخيرية وماكدونالدز، إذ كان لدعمهم السخي ومساهمتهم الأثر البالغ في تلبية كثير من احتياجات المستفيدين خلال شهر رمضان المبارك.

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