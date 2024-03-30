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مسجد الشافعي قبلة وآثار وعملات

3/30/2024 11:30:35 PM
(MENAFN- Al Watan) فتح مسجد الشافعي أبوابه أمام زوار المنطقة التاريخية في رمضان، ويشهد إقبالا كبيرا لمشاهدة المسجد من الداخل والاطلاع على ما لحق بالمسجد من تطوير وترميم.
ويعتبر المسجد من المساجد التاريخية القديمة، وشهد المسجد أعمال ترميم الأعمدة والأسقف الخشبية والجدران والمنارة، إضافة إلى ترميم الزخارف الجصية والخشبية والمحراب.
آثار وعملات
يطلع الزوار على العمارة القديمة للمسجد التي ما زال محتفظا بها والأعمدة القديمة التي تتوسطه ورواقه، وعثر في المسجد على العديد من الآثار والعملات والنقوش أثناء عمليات الحفر التي شارك فيها أكثر من 100 عامل ومهندس ومختص على مدى عام ونصف العام تقريبًا وتم تسليمها لهيئة السياحة والآثار، وفق محاضر رسمية، وتضمنت عملات، وخزفيات، ونقوشا تعكس تاريخ المسجد. وتعرض في فناء المسجد عدة صور من العمارة والتطوير الذي لحق به على مر العصور.
إزالة التشوهات
كان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، أعلن عن مشروع ترميم المسجد العتيق (مسجد الشافعي)، أثناء زيارته لجدة التاريخية على هامش فعاليات ملتقى التراث العمراني الأول، الذي أقيم مطلع عام 1433 بجدة، حيث أعلن أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز تبنى ترميم أول مسجد تاريخي في جدة التاريخية وهو الجامع العتيق (مسجد الشافعي).
وحَظِيَ مشروع ترميم المسجد العتيق (مسجد الشافعي)، باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إطار اهتمامه بالمواقع التاريخية بشكل عام والمساجد التاريخية بشكل خاص.
وتم خلال المشروع إبراز العناصر المخفية نتيجة الترميمات السابقة مثل الفتحات والنوافذ على الجدران الخارجية، مع إزالة التشوهات والتلبيس القديم المتهالك للجدران، وشَمل المشروع رصف الأرضيات بالبلاط، والتكسيات المناسبة، وإزالة المحلات التجارية الملاصقة لحائط المسجد الجنوبي، وإنشاء حمامات حديثة، وتأهيل شبكة الصرف الصحي والمياه، وتنفيذ شبكة تكييف حديثة.
عمارة المسجد
حسب باحثين تاريخيين فإن منارة مسجد الشافعي بُنيت في القرن الـ13 الميلادي، إضافة إلى عمارته التي تتكون من مربع وسطه مكشوف للقيام بعملية التهوية، فيما يعد المسجد أحد أهم المواقع الإسلامية بمدينة جدة، إذ يحكي واقع الإسلام قبل 1400 عام، باستخدامه المواد التقليدية في عملية البناء، والمكونة من الطين البحري، والحجر المنقبي، والأخشاب، وهي من المواد الأساسية التي كان سكان جدة يعتمدون عليها بحكم طبيعة الأجواء.

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