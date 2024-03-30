الشرطة الهولندية تحرر رهائن احتجزوا في مقهى وتلقي القبض على المشتبه به

(MENAFN
- Al-Anbaa) انتهت عملية احتجاز رهائن في هولندا استمرت ساعات أمس من دون سقوط ضحايا، إذ أطلق سراح جميع المحتجزين الـ 4 وألقت الشرطة القبض على المشتبه به.
وأفادت السلطات بعدم وجود سبب يدعوها إلى الاشتباه بوجود «دافع إرهابي» للعملية التي وقعت في مقهى يرتاده الشباب في بلدة إيده.
وذكرت الشرطة أنها تلقت تقارير عن عملية احتجاز رهائن في مقهى «بيتيكوت»، بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رجلا «مشوشا» اقتحم المكان فيما كان عمال ينظفونه بعد حفلة.
وأفادت المدعية العامة مارتين كونست في مؤتمر صحافي بأن الرجل كان مسلحا بـ «سكاكين عدة» عرضها على الرهائن.
وتحقق الشرطة أيضا بشأن حقيبة ظهر سوداء كان يحملها معه وسط تقارير بأنه هدد باستخدام متفجرات.
وذكر الناطق باسم الشرطة آن يان أوسترهيرت أن عناصر الشرطة قدموا إلى الموقع في غضون دقائق، وأطلقوا مفاوضات فورا مع الرجل.
وقال: «لحسن الحظ جرى ذلك بشكل جيد»، رافضا الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات.
وقالت كونست إن المشتبه به معروف لدى الشرطة وسبق أن دين بتهمة القيام بسلوك ينطوي على تهديد. وتجري تحقيقات لتحديد دوافعه ووضعه النفسي.
دفعت الحادثة السلطات إلى نشر عدد كبير من القوات من بينها شرطة مكافحة الشغب وخبراء متفجرات.
وأخلت الشرطة وسط البلدة وأجلت سكان حوالي 150 مبنى قرب المقهى.
كذلك، حولت مسارات القطارات بعيدا عن البلدة كإجراء احترازي.
وبعد ساعات على بدء العملية، أطلق بداية ثلاثة أشخاص أظهرتهم لقطات بثتها محطة «إن أو إس» العامة أثناء مغادرتهم المبنى وهم يرفعون أيديهم إلى الأعلى.
وأطلق سراح الرهينة الرابع بعد وقت قصير ليتم بعد ذلك توقيف المشتبه بتنفيذه العملية.
وأظهرت لقطات «إن أو إس» رجلا جاثيا على الأرض ويديه خلف ظهره بينما قيده عناصر الشرطة بالأصفاد.
وكان رئيس بلدية إيده رينيه فيرهولست قال في وقت سابق: «إنه وضع فظيع بالنسبة إلى جميع هؤلاء الناس. أشعر بالقلق والتضامن معهم ومع أحبائهم. آمل بأن تحل المسألة الآن بشكل سريع وآمن».
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