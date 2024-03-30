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الشرطة الهولندية تحرر رهائن احتجزوا في مقهى وتلقي القبض على المشتبه به

3/30/2024 11:30:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتهت عملية احتجاز رهائن في هولندا استمرت ساعات أمس من دون سقوط ضحايا، إذ أطلق سراح جميع المحتجزين الـ 4 وألقت الشرطة القبض على المشتبه به.
وأفادت السلطات بعدم وجود سبب يدعوها إلى الاشتباه بوجود «دافع إرهابي» للعملية التي وقعت في مقهى يرتاده الشباب في بلدة إيده.
وذكرت الشرطة أنها تلقت تقارير عن عملية احتجاز رهائن في مقهى «بيتيكوت»، بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رجلا «مشوشا» اقتحم المكان فيما كان عمال ينظفونه بعد حفلة.
وأفادت المدعية العامة مارتين كونست في مؤتمر صحافي بأن الرجل كان مسلحا بـ «سكاكين عدة» عرضها على الرهائن.
وتحقق الشرطة أيضا بشأن حقيبة ظهر سوداء كان يحملها معه وسط تقارير بأنه هدد باستخدام متفجرات.
وذكر الناطق باسم الشرطة آن يان أوسترهيرت أن عناصر الشرطة قدموا إلى الموقع في غضون دقائق، وأطلقوا مفاوضات فورا مع الرجل.
وقال: «لحسن الحظ جرى ذلك بشكل جيد»، رافضا الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات.
وقالت كونست إن المشتبه به معروف لدى الشرطة وسبق أن دين بتهمة القيام بسلوك ينطوي على تهديد. وتجري تحقيقات لتحديد دوافعه ووضعه النفسي.
دفعت الحادثة السلطات إلى نشر عدد كبير من القوات من بينها شرطة مكافحة الشغب وخبراء متفجرات.
وأخلت الشرطة وسط البلدة وأجلت سكان حوالي 150 مبنى قرب المقهى.
كذلك، حولت مسارات القطارات بعيدا عن البلدة كإجراء احترازي.
وبعد ساعات على بدء العملية، أطلق بداية ثلاثة أشخاص أظهرتهم لقطات بثتها محطة «إن أو إس» العامة أثناء مغادرتهم المبنى وهم يرفعون أيديهم إلى الأعلى.
وأطلق سراح الرهينة الرابع بعد وقت قصير ليتم بعد ذلك توقيف المشتبه بتنفيذه العملية.
وأظهرت لقطات «إن أو إس» رجلا جاثيا على الأرض ويديه خلف ظهره بينما قيده عناصر الشرطة بالأصفاد.
وكان رئيس بلدية إيده رينيه فيرهولست قال في وقت سابق: «إنه وضع فظيع بالنسبة إلى جميع هؤلاء الناس. أشعر بالقلق والتضامن معهم ومع أحبائهم. آمل بأن تحل المسألة الآن بشكل سريع وآمن».

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