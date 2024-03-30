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پولندا تحذر أوروبا دخلت حقبة ما قبل الحرب

3/30/2024 11:30:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذّر رئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك من ان «الحرب لم تعد مفهوما من الماضي» في أوروبا، معتبرا أنها دخلت فعلا «حقبة ما قبل حرب» بفعل التهديد الذي يفرضه النزاع في أوكرانيا على أوروبا، على ما قال خلال مقابلة مع الصحافة الأوروبية.
وأضاف توسك في مقابلة مع شبكة «لينا» الإعلامية التي تضم أكبر تحالف للصحف الأوروبية «لم تعد الحرب مفهوما من الماضي. إنها حقيقة، وقد بدأت منذ أكثر من عامين. والأمر الأكثر إثارة للقلق حاليا هو أن أي سيناريو ممكن الحدوث. لم نشهد وضعا كهذا منذ عام 1945».
وتابع «أعلم أن الأمر يبدو مدمرا، خاصة بالنسبة لجيل الشباب، لكن علينا أن نعتاد على حقيقة أن حقبة جديدة قد بدأت: حقبة ما قبل الحرب. أنا لا أبالغ، فالأمر يصبح أكثر وضوحا كل يوم».
واعتبر أن «أمام أوروبا شوطا كبيرا تقطعه» على صعيد الدفاع، وأنه ينبغي أن تكون «مستقلة ومكتفية ذاتيا» في هذا المجال.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عامين إلى زعزعة شعور الزعماء الأوروبيين بالسلام الثابت بعد الحرب، ما دفع بالعديد من الدول الأوروبية إلى تسريع إنتاج الأسلحة لمد كييڤ وقواتها بما تحتاجه.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي السابق، الذي كانت بلاده من أبرز الداعمين لأوكرانيا المجاورة أمس الأول، أنه إذا خسرت كييڤ الحرب فلن يشعر «أحد» في أوروبا بالأمان، حيث تزداد المخاوف من احتمال توسع رقعة النزاع إلى دول تتشارك حدودا مع أوكرانيا.
وقال الجيش الپولندي الأحد الماضي إن صاروخ كروز روسيا أطلق باتجاه مدن في غرب أوكرانيا، انتهك المجال الجوي الپولندي مدة 39 ثانية.
ومن الأمور التي تتصدر اهتمامات القارة أيضا العودة المحتملة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة بعد مواقفه المشككة علنا بحلف شمال الأطلسي «الناتو».
وقال توسك في المقابلة «مهمتنا هي تعزيز العلاقات عبر الأطلسي، بغض النظر من هو الرئيس الأميركي».

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