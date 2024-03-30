پولندا تحذر أوروبا دخلت حقبة ما قبل الحرب

(MENAFN
- Al-Anbaa) حذّر رئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك من ان «الحرب لم تعد مفهوما من الماضي» في أوروبا، معتبرا أنها دخلت فعلا «حقبة ما قبل حرب» بفعل التهديد الذي يفرضه النزاع في أوكرانيا على أوروبا، على ما قال خلال مقابلة مع الصحافة الأوروبية.
وأضاف توسك في مقابلة مع شبكة «لينا» الإعلامية التي تضم أكبر تحالف للصحف الأوروبية «لم تعد الحرب مفهوما من الماضي. إنها حقيقة، وقد بدأت منذ أكثر من عامين. والأمر الأكثر إثارة للقلق حاليا هو أن أي سيناريو ممكن الحدوث. لم نشهد وضعا كهذا منذ عام 1945».
وتابع «أعلم أن الأمر يبدو مدمرا، خاصة بالنسبة لجيل الشباب، لكن علينا أن نعتاد على حقيقة أن حقبة جديدة قد بدأت: حقبة ما قبل الحرب. أنا لا أبالغ، فالأمر يصبح أكثر وضوحا كل يوم».
واعتبر أن «أمام أوروبا شوطا كبيرا تقطعه» على صعيد الدفاع، وأنه ينبغي أن تكون «مستقلة ومكتفية ذاتيا» في هذا المجال.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عامين إلى زعزعة شعور الزعماء الأوروبيين بالسلام الثابت بعد الحرب، ما دفع بالعديد من الدول الأوروبية إلى تسريع إنتاج الأسلحة لمد كييڤ وقواتها بما تحتاجه.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي السابق، الذي كانت بلاده من أبرز الداعمين لأوكرانيا المجاورة أمس الأول، أنه إذا خسرت كييڤ الحرب فلن يشعر «أحد» في أوروبا بالأمان، حيث تزداد المخاوف من احتمال توسع رقعة النزاع إلى دول تتشارك حدودا مع أوكرانيا.
وقال الجيش الپولندي الأحد الماضي إن صاروخ كروز روسيا أطلق باتجاه مدن في غرب أوكرانيا، انتهك المجال الجوي الپولندي مدة 39 ثانية.
ومن الأمور التي تتصدر اهتمامات القارة أيضا العودة المحتملة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة بعد مواقفه المشككة علنا بحلف شمال الأطلسي «الناتو».
وقال توسك في المقابلة «مهمتنا هي تعزيز العلاقات عبر الأطلسي، بغض النظر من هو الرئيس الأميركي».
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