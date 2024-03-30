مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإقالة نتنياهو

(MENAFN
- Al-Anbaa) اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين المطالبين بإقالة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعقد صفقة تبادل فورية في عدة شوارع بتل أبيب.
وبحسب موقع "ولا" العبري، وصلت الشرطة بقوات معززة إلى المظاهرة، على صوت هتافات "العار" من المتظاهرين، وشرعوا في محاولة إبعاد المتظاهرين عن نقطة مركزية في طريق بيغن.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد ذكرت أن مئات المتظاهرين اقتحموا حواجز نصبتها الشرطة أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس.
ونقلت الصحيفة عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، ان "نتنياهو يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائنا".
واضافوا، في بيان "لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن ولن نتوسل لهم، ستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرقها لأننا سئمنا كذبكم، سنسير نحو الكنيست لنقول إنه لا توجد حرية حتى يعود جميع المحتجزين".
واكدوا إن "نتنياهو لا يترك لهم أي خيار، فهو يرفض الطروحات ويتشدد في المواقف، ويمنع طرحا إسرائيليا في المفاوضات.
ووصف الأهالي "سلوك نتنياهو بأنه جريمة وسلوك لا يمكن تصوره".
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