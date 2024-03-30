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مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإقالة نتنياهو

3/30/2024 11:30:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين المطالبين بإقالة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعقد صفقة تبادل فورية في عدة شوارع بتل أبيب.
وبحسب موقع "ولا" العبري، وصلت الشرطة بقوات معززة إلى المظاهرة، على صوت هتافات "العار" من المتظاهرين، وشرعوا في محاولة إبعاد المتظاهرين عن نقطة مركزية في طريق بيغن.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد ذكرت أن مئات المتظاهرين اقتحموا حواجز نصبتها الشرطة أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس.
ونقلت الصحيفة عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، ان "نتنياهو يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائنا".
واضافوا، في بيان "لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن ولن نتوسل لهم، ستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرقها لأننا سئمنا كذبكم، سنسير نحو الكنيست لنقول إنه لا توجد حرية حتى يعود جميع المحتجزين".
واكدوا إن "نتنياهو لا يترك لهم أي خيار، فهو يرفض الطروحات ويتشدد في المواقف، ويمنع طرحا إسرائيليا في المفاوضات.
ووصف الأهالي "سلوك نتنياهو بأنه جريمة وسلوك لا يمكن تصوره".

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