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تغريم الوحدات آسيويا بقيمة 2000 دولار

3/30/2024 11:29:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أوقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبة مالية على نادي الوحدات بقيمة 2000 دولار.

وجاءت العقوبة بسبب هتافات الجماهير خلال مباراة الذهاب بدور المجموعات أمام الكهرباء العراقي، والتي انتهت بفوز الوحدات 3-1.

وذكر الاتحاد الآسيوي أن العقوبة بسبب الهتافات السياسية التي صدرت من جماهير الوحدات، علما بأن الجماهير وقتها هتفت بسبب الحرب على قطاع غزة.

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