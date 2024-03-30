تغريم الوحدات آسيويا بقيمة 2000 دولار

تغريم الوحدات آسيويا بقيمة 2000 دولار
التاريخ
3/30/2024 11:29:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أوقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبة مالية على نادي الوحدات بقيمة 2000 دولار.
وجاءت العقوبة بسبب هتافات الجماهير خلال مباراة الذهاب بدور المجموعات أمام الكهرباء العراقي، والتي انتهت بفوز الوحدات 3-1.
وذكر الاتحاد الآسيوي أن العقوبة بسبب الهتافات السياسية التي صدرت من جماهير الوحدات، علما بأن الجماهير وقتها هتفت بسبب الحرب على قطاع غزة.
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