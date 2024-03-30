Sunday, 31 March 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أنشيلوتي يؤكد عودة ميليتاو إلى صفوف ريال مدريد قبل مواجهة بلباو

3/30/2024 11:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا.
وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تعافى اللاعبون الدوليون بشكل جيد، حيث واجهنا مشكلة صغيرة مع كامافينجا، لكنه تدرب اليوم بشكل طبيعي".
وأضاف: "سنلعب ضد فريق يقدم موسمًا رائعًا ويلعب بكثافة كبيرة. إنها مباراة مهمة وسنخوضها بكل ثقة".
وأكد أنشيلوتي عودة المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو إلى صفوف الفريق بقوله: "ميليتاو سيعود غدا وهذا هو الخبر الأهم. إنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، لكنه بخير.. إنها أخبار جيدة جدًا بالنسبة لنا. لم نكن محظوظين بإصابة كورتوا، لكنه سيعود قريبًا".
وواصل: "الجميع يتحدث عن الموسم المقبل، إلا نحن.. مستقبل مودريتش سيُعرف بالتعاون مع النادي، سنتخذ القرارات عندما ينتهي الموسم لأن لدينا وقتا للقيام بذلك".
وحول تصريحات الحارس التاريخي لباراجواي تشيلافيرت ضد فينيسيوس جوينور، رد أنشيلوتي: "ليس من المنطقي التعليق على ما يقوله.. ليس عليك أن تأخذ الكثير في الاعتبار مما يتم ترديده".
وكان الأسطورة الباراجوياني تشيلافيرت، وجه انتقادات حادة للبرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد انهياره خلال مؤتمر صحفي قبل ملاقاة إسبانيا.
وعلق تشيلافيرت على بكاء فينيسيوس، عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال: "أول من يهين ويهاجم المنافسين هو. لا تدعوه يكون مختلفا. كرة القدم للرجال".
وقال أنشيلوتي: "علينا أن نتابع حالة ميليتاو مباراة بعد الأخرى.. غدًا قد أمنحه دقائق للمشاركة ولدينا وقت لتحسين حالته أكثر.. إن ركبته بخير، ويحتاج فقط إلى اللعب، والتعود على اللعب في ملعب كبير مرة أخرى رفقة زملائه في الفريق.. لقد تعافى بشكل جيد للغاية".
وأردف: "ربما لا يلعب ميليتاو أمام سيتي.. وربما نعم. أنا لا أقول إن نسبة هذا الأمر 50 %، يمكن أن تكون 70 % لا.. و30 % نعم، لكن ميليتاو مهم للغاية. إنه يساعدنا في أشياء كثيرة".
واستطرد: "في حالة غاب ميليتاو أمام السيتي ليس هناك الكثير من الخيارات.. إذا تم استبعاده، فهل سيلعب ناتشو أو تشواميني؟ هناك شكوك".
وكان تشواميني قد تحدث عن مبابي، وبسؤال أنشيلوتي عن حماس المشجعين ذلك.. فأجاب: "أعتقد أن الجماهير متحمسة لريال مدريد، بغض النظر عن اللاعبين. أعتقد أن مشجعي مدريد متحمسون لقميص ريال مدريد فقط".
واختتم: "هناك شيء واحد يقلقني كثيرًا بشأن فينيسيوس وهو أنه لن يتمكن من اللعب غدًا، هذا ما يقلقني". -(وكالات)

MENAFN30032024000072011014ID1108040111

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث