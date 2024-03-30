Sunday, 31 March 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صلاح يجني الملايين خارج الملعب.. ويتطلع للمشاركة في باريس 2024

3/30/2024 11:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - كشفت وثائق جديدة، عن أرباح نجم ليفربول محمد صلاح، بعيدا عن ملاعب كرة القدم.
ويكسب صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بعد توقيع عقد جديد مع ليفربول في العام 2022، يمتد حتى صيف العام المقبل.
لكن أرباح صلاح لا تقتصر على كرة القدم فقط، حيث يجني الجناح المصري أمواله من مصادر دخل أخرى، عبر الشركة التي تتولى إدارة صورته الدعائية.
وفقًا لأحدث وثيقة مالية بتاريخ في 30 يونيو 2023، نشرتها صحيفة "ميرور" أمس، حققت شركة "صلاح - المملكة المتحدة التجارية" أرباحًا تزيد قليلاً عن 5.4 مليون جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب.
ويأتي ذلك، بعدما جنى مبلغًا ضخمًا قدره 27 مليون جنيه إسترليني من الصفقات التجارية، في غضون ثلاث سنوات سابقة.
وتظهر الوثيقة، أن قائد المنتخب المصري، الذي لديه أيضًا صفقات مع أديداس وأوبر وفودافون وبيبسي، حصل على 11 مليون جنيه إسترليني في السنة الضريبية الماضية من خلال صفقات الرعاية الشخصية وحدها.
من ناحية ثانية، قال رئيس اتحاد كرة القدم المصري جمال علاّم، أن صلاح، سيشارك مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد باريس الصيف المقبل.
وقال علاّم في تصريحات صحفية: "يرغب صلاح باللعب مع المنتخب الأولمبي وسيكون موجوداً"، كما أن البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي سيلعن قريباً عن أسماء اللاعبين الثلاثة الكبار المشاركين في أولمبياد باريس.
ويحق لكل منتخب إشراك ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاماً، في مسابقة كرة القدم للرجال المقرّرة بين 24 تموز (يوليو) و9 آب (أغسطس).
ويشرف على منتخب مصر ميكالي الذي قاد بلاده إلى ذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016 على أرضه.
ووقعت مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا، جمهورية الدومينيكان ومنتخب متأهل عن قارة آسيا.
ويخلو رصيد صلاح (31 عاماً) حتى الآن من أي لقب مع المنتخب المصري الأوّل، إذ حلّ وصيفاً لكأس أمم إفريقيا في 2017 و2021، بيد أنه يملك سيرة زاخرة مع ليفربول وتوّج في صفوفه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020.
وكان صلاح قد غاب عن القائمة الأخيرة للمدرب الجديد حسام حسن التي خاضت بطولة رباعية ودية في القاهرة وخسرت مباراتها النهائية أمام كرواتيا الأربعاء (2-4)، وذلك بعد طلب من اللاعب نفسه وفريقه ليفربول لعدم اكتمال جاهزيته.
وكان صلاح يعود للمشاركة مع فريقه ليفربول تدريجاً، بعد إصابته في الدور الثاني من كأس إفريقيا في ساحل العاج منتصف شباط (فبراير) الماضي، وسينضم للمنتخب الأول في معسكر
حزيران (يونيو) كما أكّد علام.
ورداً على سؤال عن دور اتحاد الكرة في مسألة مشاركة صلاح مع المنتخب الأوّل من عدمها والاكتفاء بتدخّل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قال علاّم: "أعلم أن علاقة محمد صلاح مع الجهاز الفني للمنتخب الأول وتحديدا التوأم حسام و(مدير المنتخب) إبراهيم حسن هي حديث الساعة الآن، وأوكد أنها ليست كما يصوّرها البعض في وسائل الإعلام".
وأضاف علام "من الطبيعي أن يكون هناك تواصل بين الجهاز الفني واللاعبين المحترفين عامة وليس صلاح بمفرده، وصلاح لاعب وطني من الطراز الأول ولا أحد يزايد على حبه لوطنه مصر، وفى كأس الأمم الإفريقية الأخيرة صلاح كان مصابا بالفعل ولهذا غادر المنتخب وعاد إلى ليفربول لاستكمال العلاج". -(وكالات)

MENAFN30032024000072011014ID1108040110

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث