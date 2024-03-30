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جوارديولا يشيد بنجم آرسنال.. وكين يتوقع فوز مانشستر سيتي في مباراة القمة

3/30/2024 11:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن كل ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يرغب في الحصول على خدمات أحد نجوم آرسنال.
هذا اللاعب هو ديكلان رايس الذي انتقل إلى آرسنال مقابل ما يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني قادما من وست هام يونايتد، وخاض مباراته رقم 50 مع منتخب انجلترا، عندما ارتدى شارة القائد في التعادل 2-2 مع بلجيكا الثلاثاء الماضي.
وكان مانشستر سيتي مهتما بضم رايس الصيف الماضي، قبل أن ينسحب من السباق على ضمه، لعدم رغبته في دفع مبلغ كبير، للاعب قد لا يشارك أساسيا في وجود الإسباني رودري.
لكن جوارديولا أكد إعجابه الشديد بقدرات رايس، قبل لقاء الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "في بعض الأحيان يكون هناك العديد من اللاعبين الذين أردناهم، لكنهم لم يقرروا الانضمام إلينا.. إنه (رايس) ليس أول من أردنا ضمه ولم ينضم إلينا. لدينا قائمة طويلة".
وأضاف: "في الأساس، إنهم لا يريدون المجيء لسبب أو لآخر، لذلك لا يمكن أن يحدث الأمر. لقد اتخذ قرارًا جيدًا وبالتوفيق له.. جميع الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت سترغب في التعاقد مع ديكلان رايس".
وتابع: "إنه قائد دولي للمنتخب الإنجليزي ولاعب شاب يلعب الكثير من المباريات بانتظام. لهذا السبب واصل آرسنال ضغطه للتعاقد معه".
ميرسون: ألونسو قد يندم
يشعر نجم آرسنال السابق بول ميرسون، أن تشابي ألونسو قد يندم على قراره برفض الانتقال لتدريب ليفربول أو بايرن ميونخ.
وكشف ألونسو أول من أمس أنه يريد البقاء كمدرب لباير ليفركوزن في الموسم المقبل، رغم اهتمام ليفربول بالتعاقد معه خلفا للمدرب الألماني يورجن كلوب.
ويقدم ألونسو مع ليفركوزن موسمًا مذهلاً، ولم يهزم الفريق حتى الآن في كافة المسابقات، ويتقدم بفارق 10 نقاط عن بايرن ميوني في صدارة الدوري الألماني.
ويعتقد ميرسون أنه لا يوجد الكثير أمام ألونسو لتحقيقه في ليفركوزن، إذا قاده للفوز بلقب البوندسليجا. وقال ميرسون لشبكة "سكاي سبورتس": "في عالم التدريب، عليك أن تجني الثمار بينما تشرق الشمس، وأنت تتحدث عن اثنتين من أكبر الوظائف في كرة القدم العالمية.. قد لا تأتي هذه الوظائف مرة أخرى".
وأضاف: "لا أرى أن باير ليفركوزن سيفوز بالدوري مرة أخرى العام المقبل، أعتقد أن بايرن سوف يستمر حيث كان في السنوات العشر الماضية. أنا مصدوم.. أستطيع أن أفهم أنه ربما يكون سعيدًا بما يفعله، فهو يحقق إنجازات رائعة".
وتابع: "آمل فقط ألا يندم على هذا.. أعرف كيف تبدو الإدارة الفنية، الجميع يُطرد في النهاية. إنهما من أكبر الوظائف في عالم كرة القدم".
بوكيتينو: على لاعبي
تشيلسي الحذر
طلب مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، من لاعبه نوني مادويكي أن "يكون حذرًا"، بعد أن انتقد الجناح الإنجليزي جماهير الفريق، بسبب إطلاق صيحات الاستهجان على زميله رحيم سترلينج.
وانقلبت جماهير تشيلسي على سترلينج، خلال مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليستر سيتي منتصف الشهر الحالي، رغم فوز الفريق وتأهله إلى نصف النهائي، في مباراة أهدر فيها الدولي الإنجليزي السابق مجموعة كبيرة من الفرص، إضافة إلى فشله في تنفيذ ركلة جزاء.
وتعرض سترلينج لصيحات استهجان من جانب الجماهير، ما أثار حفيظة مادويكي الذي اعتبر أن الانتقادات قاسية وغير عادلة.
وأصر بوكيتينو على أن مادويكي بحاجة إلى توخي الحذر بشأن التعليقات التي كان يدلي بها بشأن الجماهير، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "الأمر يتعلق بالهدوء الآن وقبول الوضع، أهم شيء هو التعامل مع هذا الموقف بخبرتنا، ورحيم لاعب ذو خبرة كبيرة".
ومضى قائلا: "ما لا يتوجب علينا فعله، هو خلق أشياء أكبر بسبب عواطفنا، أعتقد حقًا أن جماهيرنا تحب لاعبينا وبالتأكيد ستدعم رحيم، يجب أن يكون الزملاء جيدين ويمكن للاعبين التحدث والتعبير عن مشاعرهم وآرائهم، لكن أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر في الطريقة التي نتحدث بها ونقدم آراءنا، لأننا بحاجة إلى بناء علاقة قوية مع الجميع".
وتابع: "قلت بعد المباراة ضد ليستر إنني لا أتفق مع إطلاق صيحات الاستهجان، لأن اللاعبين يريدون دائمًا اللعب بشكل جيد وتسجيل الأهداف، كنت أعاني أيضًا من غضب الجماهير. كان الفريق بأكمله يعاني ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن رحيم لاعب ذو خبرة، لذلك فهو بالتأكيد يتفهم ذلك".
وأردف: "الآن نحن بحاجة للمضي قدمًا والمساعدة في حماية اللاعب، هذه هي مسؤوليتنا ويجب على اللاعب أن يفهم أنه بحاجة إلى بذل الجهد لمحاولة إقناع الجماهير بأننا في طريق جيد، يحتاج اللاعبون إلى حب الجماهير، ويحتاج المشجعون إلى حب اللاعبين، إنه اتصال نحتاج إلى إنشائه، وعكس ذلك سيخسر الجميع".
كليتشي: آرسنال يمكنه
هزيمة سيتي
كشف جايل كليشي، الظهير الأيسر السابق لآرسنال ومانشستر سيتي، عن اللاعبين الثلاثة الذين يعتقد أنهم كان لهم التأثير الأكبر على الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخلال مسيرته، استمتع اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا بالنجاح مع كلا الناديين، حيث فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز كجزء من فريق آرسنال الذي لا يقهر في الموسم 2003-2004، قبل أن يتجه إلى سيتي ويحصل معه على لقبين آخرين.
وقد لا يكون مفاجئا أن يختار كليتشي مواطنه ومهاجم أرسنال الأسطوري تييري هنري، كأكثر اللاعبين تأثيرا في البريميرليج.
وقال كليتشي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "ليس هناك شك، تييري هنري".
ويعتقد كليتشي أيضًا، أن هنري سيتألق لو كان لاعبا في العصر الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال: "كان اللعب معه جيدًا جدًا وكان من الصعب حقًا اللعب ضده، وأنا متأكد تمامًا من أن بعض المدافعين كانوا يعانون من كوابيس بشأنه".
وأضاف: "هنري لاعب ينتمي للعام 2024 بسرعته وقوته وعقليته وقسوته.. في رأيي، ثلاثة لاعبين غيروا الدوري الإنجليزي الممتاز هم تييري هنري وباتريك فييرا وروي كين".
وتحدث كليتشي عن مباراة فريقيه السابقين آرسنال ومانشستر سيتي اليوم، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، بقوله: "ضعف مانشستر سيتي يبرز عندما يستحوذون على الكرة، غالبًا ما يفقدون الكرات الثانية ويمكن أن يتعرضوا للأذى أثناء التحول".
وزاد: "اللاعبون مثل (بوكايو) ساكا و(جابرييل) مارتينيلي يمكن أن يضروا سيتي في التحول إلى الهجوم، يمكن أن يكون الحفاظ على الكرة واستغلال المساحة في الخلف هو المفتاح، إذا كان هناك فريق واحد قادر على الذهاب إلى هناك (ملعب الاتحاد) والحصول على النقاط، فهو آرسنال".
كين يسخر من توقع رايت
أصر أسطورة مانشستر يونايتد روي كين، على أن آرسنال لا يمكنه التغلب على مانشستر سيتي في مواجهتهما الحاسمة مساء اليوم، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيواجه آرسنال متصدر الدوري، حامل اللقب في ملعب "الاتحاد"، حيث يتطلع الجانرز إلى توسيع الفارق مع سيتي إلى 4 نقاط.
وكان آرسنال قد خسر الموسم الماضي على ملعب "الاتحاد" بنتيجة 1-4، في أواخر نيسان (أبريل)، الأمر الذي وضع حدًا لآماله في إحراز اللقب.
وفي حديثه لبرنامج "ذا أوفرلاب"، أصر كين على أن آرسنال لن يفوز بالمباراة، واختلف لاعب مانشستر يونايتد جاري نيفيل ومهاجم آرسنال الأسطوري إيان رايت حول كيفية رؤيته للمباراة.
وبدأ رايت قائلاً: "سنهزمهم.. هل تعرف لماذا أقول ذلك؟ لأنه علينا أن نهزمهم"، وأجاب كين: "هذا لا يعني أنك ستفوز".
وأضاف رايت: "لماذا لا يجب علي الإعتقاد أننا نستطيع التغلب عليهم؟ لدينا سجل دفاعي رائع ونسجل الأهداف. لماذا يجب أن أكون الآن سلبيًا تجاه فريقي".
وعندما اختار نيفيل آرسنال للفوز بالمباراة، قال كين: "هذه أمور تتعلق بالرجال الكبار الآن.. آرسنال لن يفوز هناك. آرسنال لن يفوز على مانشستر سيتي".
وعندما تحدى رايت كين في رهان، عرض قائد مانشستر يونايتد السابق شراء ساعة له إذا انتصر آرسنال، وتابع موجها حديثه إلى رايت: "سيتي سيفوز 2-1.. آرسنال لن يفوز هناك، لا بد أنك تمزح". -(وكالات)

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