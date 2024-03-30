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الكوفحي: بلدية إربد عاجزة عن صيانة الملعب البلدي

3/30/2024 11:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إربد - الغد- قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي: "إن البلدية عاجزة عن صيانة الملعب البلدي بإربد، وعدم القدرة على تطويره نظرا لانتهاء عمره الافتراضي، حيث يعتبر حاليا "جمل المحامل" والمتنفس الوحيد للأندية".
جاء حديث الكوفحي في الإفطار الرمضاني الذي أقامه نادي شباب حوارة، وحضره النائب محمد شطناوي، ومدير شباب إربد يحيى المومني، ورئيس بلدية حوارة بشار الغرايبة، ورئيس نادي الجليل غازى الحمايدة، وجمع من وجهاء أهالي حوارة، حيث عرض الكوفحي عملية تشغيل الملعب على القطاع الخاص نظرا لعجز البلدية عن عمل الصيانة واستدامتها، نظرا لقلة الموارد المالية في البلدية.
وأكد راتب شطناي رئيس نادي شباب حوارة، أن حفل الإفطار الرمصاني وهذا التجمع الشبابي، يأتي في إطار حرص النادي على مناقشة الكثير من القضايا الرياضية التي تهم المجتمع المحلي.
وأضاف: الكوفحي طرح مشكلة ملعب بلدية إربد الذي يعتبر متنفسا لكرة القدم في محافظة إربد، لافتا إلى أن مثل هذه الحوارات من شأنها الكشف عن العديد من العقبات والتحديات التي يمكن من خلال طرحها، ايجاد الحلول أو المقترحات التي من شأنها أن تصب في المصلحة العامة.
وبين رئيس نادي شباب حوارة، أن حفل الإفطار تخلله الكثير من النقاشات الرياضية التي كشفت عن هموم شباب إربد وتطلعاتهم إلى واقع أكثر جمالا لما يخدم المصلحة العامة، خاصة على الصعيدين الرياضي والشبابي في محافظة إربد الزاخرة بالمواهب الرياضية القادرة على خدمة المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب.

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