Sunday, 31 March 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكلاسيكو.. قمة كروية فيها رهان كبير على وعي الجماهير

3/30/2024 11:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يأمل الشارع الرياضي الأردني بأن تشكل مباراة "الكلاسيكو" بين الفيصلي والوحدات، والتي تجري مساء اليوم في سهرة رمضانية، حالة مختلفة عن الأحداث والمشاهد والخروج عن النص والتي أصبحت "ظاهرة" تتطلب حالة طوارئ لضبط التصرفات غير المقبولة والتي لا تمثل الجمهور الأردني، إذ لا تكاد تخلو مباراة من الشتائم من شتى الأنواع .
قمة اليوم تجري في ظروف مختلفة عن القمم السابقة، حيث العدوان الغاشم على غزة وسط حرب بربرية والمستمر منذ أشهر، كما تقام المباراة في أيام شهر رمضان المبارك، وهذا يدعو جماهير الفريقين، إلى جعل "الكلاسيكو"، قمة كروية جميلة تسودها المحبة وضبط الأعصاب، والتشجيع بروح رياضية تخلو من التعصب الأعمى وشغب الجماهير، وعدم تبادل القصف اللفظي الذي لا يليق بالجماهير الأصيلة للفريقين وينعكس سلبيا على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.
ويملك الوحدات والفيصلي أكبر قاعدة جماهيرية، وهذه الجماهير يزداد عددها أو يقل تبعا لنتائج الفريقين وقدراتهما التنافسية، وينتظر أن يشهد الملعب اليوم حضورا كبيرا ومميزا من الجماهير على الرغم من حالة التعاضد والتعاطف والشعور مع الأهل في غزة، والأمل في أن تثبت للجميع أن الانتصار سيكون للروح الرياضية من خلال الالتزام الكامل وتقديم التهاني للفريق الفائز في نهاية المباراة.
من حق جماهير الفريقين أن تتمنى فوز فريقها بالمباراة، ومواصلة رحلة المنافسة على اللقب، ولكن من خلال تجسيد الأخلاق والروح الرياضية، ونقل رسائل كثيرة للعالم أن غزة في القلب والوجدان عند كل أردني.
وقال المدرب الوطني عثمان الحسنات: "إن الرياضة تجمع ولا تفرق، والظروف الحالية التي تعيشها غزة تتطلب من الجميع التحلي بالروح الرياضية، واحترام حرمة الشهر الفضيل، والاستمتاع بالقمة الكروية فنيا وعدم الخروج عن النص".
وأضاف في حديثه لـ "الغد": "إقامة المباراة في أيام الشهر الفضيل وأحداث الحرب في غزة، تفرض على جماهير الفريقين، ضبط الأعصاب بصورة واضحة، والتشجيع بروح رياضية والابتعاد عن التعصب والشغب".
وتمنى الحسنات والذي سبق أن لعب مع الفيصلي مواجهات كثيرة أمام الوحدات، أن يساهم نجوم الفريقين في خروج المباراة بأفضل صورة عبر الالتزام داخل الملعب، وعدم إثارة الجماهير، وتقدير الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وبين الدكتور سالم القواسمة، أن مواجهة القطبين اليوم امتحان للجماهير، ويحتاج لجهد واضح وكبير من أجل النجاح والإبداع، والابتعاد عن قتل الروح الرياضية، وتبادل الشتائم من شتى الأنواع، خصوصا في ظل إقامة المباراة في أيام شهر رمضان الفضيل، والعدوان على غزة.
وأردف: "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق روابط المشجعين من أجل ضبط كل الذين يمكن أن يخرجوا عن الروح الرياضية، إضافة إلى ضرورة التشجيع المثالي، وعدم الخروج عن العادات والتقاليد الأردنية، وكل مباريات الدوري لا تستحق جرح مشاعر إنسان في الشهر الفضيل".
فيما يؤكد المشجع الدائم للفيصلي عمار العبداللات، أن العدوان على غزة وما يتعرض له القطاع من حرب طاحنة، وحرمة شهر رمضان الفضيل، تفرض على الجماهير الحاضرة للمباراة إعطاء صورة ناصعة للجميع، من خلال التشجيع بروح رياضية والالتزام بالأخلاق الرياضية قبل وأثناء وبعد المباراة، وعدم فقدان الأعصاب وتقبل النتيجة.
وبين أن الجمهور غاب بشكل لافت عن المباريات الماضية للقطبين في منافسات الدوري نتيجة غياب الرغبة في حضور المباريات، ومتابعة أخبار العدوان على غزة، وهذا يثبت معدن وأصالة الجماهير الأردنية.
بدوره، تمنى مشجع الوحدات إيهاب راشد، أن تكون الموقعة المرتقبة خالية من مظاهر التعصب، نظرا للأحوال التي تسود المنطقة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مباراة الليلة الفائز فيها سيكون الأكثر قدرة على مواصلة السباق والمنافسة على لقب دوري المحترفين.
وقال المشجع خالد جابر: "ستكون مباراة اليوم بعون الله قمة في الأخلاق والروح الرياضية، وتحمل حالة التلاحم الرسمي والشعبي مع الأهل في غزة، من خلال التقيد بالروح الرياضية وحرمة الشهر الكريم، والتشجيع بروح رياضية".

MENAFN30032024000072011014ID1108040107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث