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شباب الحسين ينجز صيانة صالته الرياضية بـ(12) ألف دينار

3/30/2024 11:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- افتتح نادي شباب الحسين صيانة صالته الرياضية بمقر النادي أول من أمس، بعد إعادة تاهيلها وصيانتها، التي استغرقت عدة شهور، بحضور الشركة الراعية لفريق الكرة الطائرة الأول شركة دار الدواء ممثلة بالمدير العام خالد حرب، والمدير التنفيذي ومدير التسويق الإقليمي، ورئيس النادي سامي القصاص وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من محبي النادي، في سهرة رمضانية، إطلع فيها وفد الشركة الراعية على مرافق النادي ونشاطاته الفاعلة.
وأكد المدير العام لشركة دار الدواء خالد حرب أهمية تنفيذ الشركة لمسؤوليتها الاجتماعية نحو شباب الوطن برعاية الفريق الأول، مبديا اعتزازه بتاريخ نادي شباب الحسين وعراقته، وتميز فرقه الرياضية عامة والكرة الطائرة خاصة، ودوره في إثراء الحركة الشبابية والرياضية الوطنية، مشيرا إلى أن الشركة تقدم دعمها ورعايتها للفريق الأول، لمواصلة الإنجازات على الصعيد المحلي، والتحليق في أجواء البطولات الإقليمية والعربية، ورفد المنتخبات الوطنية لتحقيق المصلحة الوطنية.
وأضاف: "نثمن الدور الكبير لنادي شباب الحسين رياضيا وثقافيا واجتماعيا، في هذه المنطقة الحيوية من أردننا الغالي، ونحيي مجلس الإدارة على ما يقدمه النادي من خدمات جليلة للرياضة الوطنية والمجتمع المحلي، ونعتز بالمدرسة الأفضل للكرة الطائرة في نادي شباب الحسين، الذي يكتشف الخامات والمواهب ويصقلها، ويقدمها هدايا ثمينة للمنتخبات الوطنية، وهو الأمر الملموس من خلال سيطرة فئاته العمرية وفريقه الأول للكرة الطائرة على الألقاب المحلية، وسرنا نشاطاته الاجتماعية والثقافية، وما يقدمه من نموذج في التكافل الاجتماعي في لجنة الفتيان الأيتام".
وزاد : "ونحيي النادي على خدماته لشريحة كبيرة من شباب وشابات الوطن، في الوقت الذي نؤكد فيه كشركة راعية لفريق الكرة الطائرة، أن نقدم كافة أشكال الدعم للفريق مع اقتراب انطلاق المنافسات المحلية للموسم الجديد، وفق الخطة المقدمة من إدارة النادي، ودعم خطة إعداده بالمعسكرات، وتعزيز الفريق بالمحترفيين المميزين، إلى جانب عناصره المحلية اللافتة، بما يضمن مواصلة هيمنة شباب الحسين على الألقاب المحلية، ويدفع حظوظه نحو المنافسة بقوة في المشاركات الخارجية".
من جانبه، رحب رئيس النادي سامي القصاص بوفد الشركة الراعية لفريق الكرة الطائرة الأول-دار الدواء-، مثمنا جهودها في دعم الفريق وتلبية حاجياته خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه مع مرور فترة وجيزة على اتفاقية الرعاية، إلا أن شركة دار الدواء على تواصل دائم، وتقف عند أدق التفاصيل في حاجيات الفريق الأول، ولمسنا منها حماسا كبيرا نحو الوقوف خلف الفريق ودعم جهوزيته للبطولات المحلية والخارجية، مشددا أن ذلك يرفع المعنويات ويزيد من همة منظومة فريق الكرة الأول نحو المزيد من الإنجازات خلال الموسم الحالي".
وانتهت زيارة الشركة الراعية لنادي الحسين بتبادل الدروع التذكارية، حيث سلم القصاص درع النادي إلى مدير عام شركة دار الدواء خالد حرب وتبادل الهدايا التقديرية بين الطرفين.
وفي ذات السياق، وحول تكاليف صيانة وإعادة تأهيل صالة النادي الرياضية، أجاب القصاص: "بلغت كلفة صيانة وترميم صالة النادي الرياضية قرابة 12 ألف دينار، والتي دعمتنا فيها دائرة الشؤون الفلسطينية التي نقدر وقفتها خلف نشاطات النادي وتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية من عام إلى آخر، ونقدر كافة الجهات الرسمية والمجتمعية التي لم تبخل بدعمها لأنشطة وفرق شباب الحسين الرياضية".
وأضاف القصاص: "تعتبر الصالة الرياضية شريان الحياة لفرق الطائرة بالنادي، على صعيد الواعدين وفرق الفئات العمرية وصولا إلى الفريق الأول، والتي أعاقت خططها التدريبية بسبب أعمال الصيانة التي استمرت قبل شهور، ودفعتنا إلى حجز الملاعب خارج حدود النادي، مما يزيد من التكاليف المالية في ظل أزمة الأندية المالية، إلا أن جهوزية الصالة الرياضية، من شأنها أن توفر علينا، وتوفر لفرقنا المكان المناسب لتدريباتها، والتي تشكل نقطة جذب مهمة أيضا لمحبي وجماهير النادي، في متابعة التدريبيات اليومية على مستوى الناشئين والفريق الأول، للمحافظة على روعة ما يقدمه النادي من خامات ومواهب للطائرة الأردنية، ويزيد من حضور فرقنا ويدفع حظوظها للوقوف على منصات التتويج في مختلف بطولات الموسم 2024".
وعن أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي في اجتماعه مؤخرا، بين القصاص: "قررت الهيئة الإدارية تسمية عضو مجلس الإدارة محمد غربية، إلى عضوية الهيئة العامة ومجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، وذلك بعد استقالة مندوب النادي باسم شنك بسبب انشغالاته العملية، ونثمن الجهود التي بذلها شنك خلال تمثيله النادي بالفترة الماضية، ونتمنى للعضو الجديد غربية التوفيق والنجاح.

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