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عبدالكريم: المقارنة بين زمانين بـكرة اليد فيها نوع من الظلم

3/30/2024 11:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلال الغلاييني عمان - في الزمن الجميل لكرة اليد الأردنية، وفي الوقت الذي كانت فيه اللعبة تزحر بوجود كوكبة من اللاعبين“العمالقة”، كان اللاعب الشاب خالد عبدالكريم يلفت الأنظار نظرا لمستواه المميز الذي ظهر عليه في مبارياته مع فريق نادي عمان، ما مكنه من الدخول بكل قوة في صفوف المنتخب الوطني.
اللاعب السابق خالد عبدالكريم، الذي بدأ مسيرته الرياضية في سورية مارس لعبتي كرة القدم وكرة اليد، قبل أن ينحاز إلى معشوقته كرة اليد، والتي جعلت منه نجما كبيرا.
ورغم ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب بسبب ظروف عمله، عاد من جديد بصفة إدارية، حيث انضم إلى الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة اليد، وحاليا يشغل منصب مدير المنتخبات الوطنية، إلى جانب عضويته في لجنة المنتخبات الوطنية.
البداية من سورية
يقول خالد عبدالكريم:“إنه بدأ بممارسة لعبة كرة اليد وهو في عمر (12) سنة، وتحديدا في العام (1978)، في نادي الشعلة السوري في محافظة درعا، في الفئات العمرية الأشبال والناشئين”، ثم إلى فئة الشباب، قائلا:“كانت المجموعة التي ألعب معها من أميز اللاعبين، وقد مثل معظمهم المنتخب السوري، وقد حصلنا على المراكز الأولى في جميع البطولات التي لعبناها معا، وبعدها انتقلت إلى الأردن”.
وبدأت ممارسة كرة اليد وكرة القدم في مدرسة توفيق أبو الهدى، حيث كنت أمثلها في اللعبتين معا، ثم انضممت إلى نادي النصر لكرة القدم لمدة سنتين، وعندما بدأت دراستي في الجامعة الأردنية العام (1986)، انضممت إلى نادي عمان كلاعب كرة يد، وفي العام نفسه، تم اختياري للعب في المنتخب الوطني، وبدأ مشواري في دوري أندية الدرجة الأولى.
مسيرتي مع نادي عمان
وأضاف،“حصلت مع نادي عمان على مراكز متقدمة في الدوري، حيث كان الفريق يضم نخبة مميزة من لاعبي كرة اليد من أبرزهم المرحوم ابراهيم الشعلان، ومازن طبلت، وسمير كيالي، وإياد الصعيدي، وسمير الشريف، وكريم نفاع، وفي تلك المرحلة كان فريق عمان من الفرق المميزة، والتي كانت تنافس على لقب الدوري، وأيضا على ألقاب البطولات المحلية الأخرى، وقد حصلت على جائزة اللاعب المثالي العام (1989)، وايضا كنت أنافس في أكثر من عام على لقب هداف الدوري.
وخلال تواجدي مع نادي عمان أشرفت على تدريب فرق الفئات العمرية لسنوات عدة، وقد كانت الفرق تتنافس على ألقاب البطولات المحلية، وفي العامين 1996 و1997 تسلمت دفة تدريب الفريق الأول، قبل أن أبتعد عن الملاعب بسبب ظروف عملي.
8 سنوات في المنتخب
لا شك أنها كانت مسيرة طيبة وثرية في الخبرة والمشاركات العربية والدولية على مدى لا يقل عن ثماني سنوات، وقد لعبت مع كوكبة مميزة من اللاعبين على مستوى الوطن من جميع الأندية الأردنية بلا استثناء، حيث كان يلعب في المنتخب الوطني من نادي عمان خمسة لاعبين وهذا يدل على مستوى نادي عمان في تلك الفترة.
اللاعب الأعسر
وأضاف،“معظم مدربي العالم يبحثون عن اللاعب“الأعسر” وذلك لندرة اللاعبين الذين يلعبون كرة يد بيسراهم، وهذا يسبب قلقا للمدربين، لأن الجهة اليمنى من الفريق في الملعب (الساعد الأيمن، والجناح الأيمن)، يجب أن يتواجد فيها مثل أولئك اللاعبين في الفريق، وبفضل الله هذا ما ساعدني على التقدم وأفضلية الاختيار عن غيري سواء في النادي أو المنتخب.
منافسة قوية
وحول طبيعة المنافسة بين الفريق في السابق قال:“المنافسة كانت قوية بين أكثر من فريق، وحتى هذه الفرق كانت موزعة في الشمال، وكان فريق العربي الذي تزعم البطولات لسنوات عديدة، وكان يضم لاعبين على مستوى عال، وكذلك نادي الحسين الذي كان منافسا قويا على البطولات كافة، كما ظهر فريق يرموك الشونة الذي كان مزعجا للفرق الكبيرة، ولطالما قدم نجوما على مستوى عال، وفي الوسط ظهر عمان والأهلي، والأخير كان يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، وكان على مستوى عال من الأداء والحرفية، وحصد العديد من البطولات، وكذلك نادي السلط الذي يملك لاعبين يعشقون كرة اليد ولديهم مستوى متميزا من الأداء وخلفهم جمهور تواق للانتصارات، وقد أضاف الكثير إلى جمالية المباريات والحماس فيها، والذي كان له نصيب طيب من البطولات.
بين الماضي والحاضر
وحول المستوى الفني في السابق، والوقت الحالي قال عبدالكريم:“المقارنة بين زمانين فيها نوع من الظلم، وقد يكون فيها تجن على فترة على حساب الأخرى، ولكن الفارق الوحيد بين الحقبة الماضية والتي تتمثل في جيل كرة اليد السابق، والذي يرغب البعض بتسميته بالجيل الذهبي، والحقبة الحالية هي قضية اللعب من أجل اللعب فقط من دون أي اعتبارات أخرى، وأهمها الاعتبارات المالية، وعلى سبيل المثال، لم يكن أي لاعب في وقتنا يتقاضى راتبا شهريا أو بدل مواصلات أو مكافئات، ومع ذلك كنا نلتزم بالتدريب ونقدم أقصى ما لدينا كي نفوز، وكنا نحصل على“دينار واحد”، بدل مواصلات عن تدريبات المنتخب الوطني، ولم يكن يهمنا بقدر همنا بأننا نمثل المنتخب، وجيل زمان كان يفتقد إلى التكنولوجيا المتوفرة الآن، ويفتقد إلى الأجهزة والأدوات المناسبة والخبرات التدريبية، التي تهتم بكل تفاصيل اللعبة والحاجات الحقيقية لرفع المستوى البدني والمهاري والخططي كما هو الآن، لذلك من الطبيعي أن يكون هناك اختلافا في مستوى اللعبة بين الزمانين”.
تراجع مستوى اللعبة
لا يخفى على المتابعين للعبة كرة اليد والمهتمين بها، أنها قد مرت بمراحل ضعف وتراجع من خلال تقلص عدد الأندية المنافسة على الدوري، وهذا يعني تكدس اللاعبين الأعلى مستوى في ناد واحد أو اثنين حسب النادي الذي يصرف أموالا على فريقه في ذلك الموسم، وتراجع الاهتمام بالفئات العمرية من قبل الأندية وبالتالي، رصيد الأندية من اللاعبين بدأ ينفد لعدم وجود من يخلفهم، الاحتراف وشراء اللاعبين أصبح هو المؤثر في فوز الفريق بالدوري، من دون أن يهتم النادي بخلق لاعبين يرفدونه وذلك لتوفر بعض الأموال لموسم أو موسمين، والمثلث المقلوب في نشر اللعبة ودعمها، الوضع الطبيعي أن يبدأ اللاعب لعب كرة اليد في المدارس وهي القاعدة الأوسع، ثم انتقاء اللاعبين المميزين للعب في الأندية، والتي بدورها تقوم بتدريب اللاعبين والأعتناء بهم في جميع الفئات وصولا إلى فرق الرجال.
القادم أجمل
وأشار عبدالكريم، إلى“الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأردني ممثلا بأعضائه وعلى رأسهم، الدكتور تيسير المنسي لإعادة لعبة كرة اليد في الأردن بل ووضعها في مصاف الدول المتقدمة على المستويين العربي والآسيوي وأكبر دليل على ذلك، حيث يقدم الاتحاد الدعم للأندية والمنتخبات الوطنية، وللعبة بشكل عام، حيث أحضر الاتحاد، أفضل المدربين العرب لتدريب منتخباتنا الوطنية وهم: المدير الفني المصري الدكتور محمد عبد الرحمن، ومدرب الحراس التونسي الكابتن أيمن بن مختار، وثلة من المدربين الوطنيين، ونتيجة لذلك بدأت تظهر مجموعة جيدة ولا بأس بها من الشباب الصغار، سيكون لهم مستقبل زاهر وأثر واضح في رفع مستوى اللعبة.

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