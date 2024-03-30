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أبو السعود يتأهل إلى نهائيات كأس التحدي العالمي للجمباز

3/30/2024 11:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، إلى نهائيات جهاز“حصان المقابض” في بطولة كأس التحدي العالمي، والتي تختتم فعالياتها يوم غد في مدينة أنطاليا التركية، وسط مشاركة واسعة لنخبة من أبطال اللعبة.
وحصل أبو السعود على المركز الثاني في التصفيات بجمعه 14.900 نقطة، بعد تأديته جملته الفنية على جهاز“حصان المقابض”، متخلفا عن الكازاخستاني ناريمان، الذي تصدر ترتيب التصفيات بجمعه علامة (15.600)، ومتفوقا على منافسه الكازاخستاني زينولا، الذي حل ثالثا بجمعه 14.700 نقطة.
ويبحث أبو السعود عن تحقيق ميدالية ملونة والصعود إلى منصة التتويج مع شروعه في خوض النهائيات اليوم، وذلك بهدف الوقوف على مدى جاهزيته لخوض الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل.
ويتصدر أبو السعود الترتيب العام على جهاز“حصان المقابض” بإجمالي 73 نقطة، ويحتاج إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ”جولة قطر” الحاسمة من أجل إنجاز هدف التأهل الأولمبي بشكل رسمي، للمرة الأولى في تاريخه وعلى صعيد اتحاد اللعبة أيضا.
من جانبه، أنهى لاعب المنتخب الوطني أحمد حبيب مشاركته على جهاز“حصان المقابض” بحلوله في التصنيف 12 بعلامة 13.200 بعد ارتكابه خطأ في الحركة الثانية، كما ينتظر أن يكون اللاعب الشاب أحمد سلامة، خاض تصفيات كأس التحدي العالمي على جهاز“العقلة” في وقت متأخر من يوم أمس. فيما يغيب اللاعب سليم ناغوج عن المشاركة في البطولة العالمية بسبب الإصابة.
ويشرف الأرمني جورجن سيريكانيان على تدريب لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في البطولة الدولية، وهم: أحمد أبو السعود، أحمد حبيب، أحمد سلامة، في وفد يضم إلى جانبهم عضو اتحاد الجمباز عادل عودة، رئيسا للوفد، والحكم منير صقر والمعالجة بدور الرواشدة.

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