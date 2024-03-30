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الطيب قاسم.. عملاق الارتكاز وطموحات مشروعة في احتراف السلة

3/30/2024 11:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يعد لاعب فريق النادي الأرثوذكسي لكرة السلة، الطيب قاسم، من المواهب الصاعدة التي نجحت مؤخرا في إرسال إشارات واضحة إلى المديرين الفنيين حول قدرته على شغل مركز الثقل تحت السلتين "الارتكاز" ووضع بصمته مع التدرج في تمثيل المنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة.
وساهم الطيب قاسم في تتويج الأرثوذكسي مؤخرا بلقب دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، للموسم الثاني تواليا، بعد حسم فريقه سلسلة النهائي أمام اتحاد عمان (3-2)، حيث اختير اللاعب الناشئ الطيب قاسم أفضل متابع للكرات "ريباوند" خلال البطولة، إلى جانب تواجده في تشكيلة "كل النجوم" الأساسية، وذلك على هامش توزيع الجوائز الفردية مع ختام منافسات البطولة.
وينحدر الطيب من عائلة رياضة سلوية، حيث يعد والده الدكتور منتصر أبو الطيب من النجوم السابقين الذين تناوبوا على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية لاعبا ومدربا، حيث يقول في بداية حديثه لـ "الغد": "جاءت بداياتي مع كرة السلة من خلال والدي، الذي كان حريصا على تعليمي أساسيات اللعبة، بشكل حفزني وجذب اهتمامي للانضمام إلى فرق الميني باسكت في ناديي الرياضي والأرثوذكسي".
ويضيف اللاعب الشاب، الذي ما يزال على مقاعد الدراسة: "أحرص على التدريب باستمرار مع فرق النادي الأرثوذكسي، كما أنني أتدرب في أكاديمية سام دغلس لتحسين مهاراتي الفردية وفهم اللعبة أكثر، وللحفاظ على موهبتي والبناء عليها"، لافتا إلى سعيه بتوجيه تركيزه على تحضير برنامج للإعداد البدني خلال المرحلة المقبلة.
ولم يخف الطيب معاناته من بعض الصعوبات التي تشكل له تحديا في عالم الكرة البرتقالية، بقوله: "أشارك بفئتين في دوري الفئات العمرية، كما أتدرب مع المنتخب الوطني، وهذا يشكل تحديا مضاعفا بالنسبة لي في عملية تنظيم الوقت"، مؤكدا تجاوزه هذه الصعوبات مع استمرار تلقيه الدعم المطلوب من أسرة اللعبة وعائلته.
وتوج الطيب قاسم بلقب دوري الناشئين تحت 14 سنة للموسم 2021-2022 مع الأرثوذكسي، كما ظفر بلقب دوري الناشئين تحت 16 سنة للموسم 2022-2023، ولقب الدوري للموسم الحالي بالفئة ذاتها، وظفر بلقب دوري المدارس الذي أقيم الموسم الماضي بتنظيم اتحاد السلة، ومثل المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة في بطولتي العرب وآسيا، فيما اختير أفضل لاعب وأفضل متابع للكرات في دوري المدارس، كما كانت آخر جوائزه الفردية حصوله على جائزة أفضل متابع للكرات بالنسخة الأخيرة من دوري الناشئين وتواجده في تشكيلة "كل النجوم".
وحول حجم الإشادة الكبيرة التي حظي بها الطيب قاسم على منصات التواصل الاجتماعي، نظير المستوى الفني الذي قدمه ببطولة دوري الناشئين، أشار: "هذا يحفزني ويضاعف حجم المسؤولية لمواصلة العمل على تطوير نفسي، ما أزال في بداية الطريق وهناك الكثير لأتعلمه، لكنني آمل بأن أبقى عند حسن ظن المتابعين".
ويشير: "المنتخب الوطني هدف وحلم، وتمثيله شرف لكل لاعب، وهو ما يفرض علي التدريب المكثف وبصورة مستمرة، إلى جانب بذل جهد أكبر، لمقارعة المنافسين في البطولات العربية والقارية".
ويطمح الطيب قاسم إلى تمثيل المنتخب الوطني ببطولة كأس آسيا للناشئين تحت 18 سنة، والتي تستضيفها المملكة في الفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، بقوله: "أعمل الآن على الحفاظ على مستواي وتطويره لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاق الآسيوي، كما سيكون تمثيل منتخب الرجال هدفا أساسيا بالنسبة لي خلال المرحلة المقبلة"، كاشفا عن تطلعاته المستقبلية إلى تمثيل الفرق التي تنشط في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليغ".
وأشاد اللاعب الناشئ باهتمام اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة في تطوير دوري الفئات العمرية، من خلال زيادة فترة إقامة الدوري بشكل يتيح أمام اللاعبين فرصة التدريب باستمرار وخوض أكبر عدد ممكن من المباريات، فضلا عن إعادة تشكيل المنتخبات الوطنية على صعيد الفئات العمرية، بعد سنوات من الانقطاع.

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