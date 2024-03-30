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الطراونة وملكاوي يديران نهائي كأس الجمهورية السورية بكرة السلة

3/30/2024 11:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – ينتظر أن يكون الحكمان الردنيان، محمد الطروانة وأحمد ملكاوي، شاركا في إدارة مباراة الوحدة وأهلي حلب السوريين في نهائي مسابقة كأس الجمهورية لفئة الرجال عن الموسم 2023-2024، والتي أقيمت في وقت متأخر من يوم أمس بصالة "الحمدانية الرياضية" في مدينة حلب. وتأهل فريق أهلي حلب إلى النهائي بفوزه على الجلاء بنتيجة (94-84)، بينما فاز فريق الوحدة على الجيش بنتيجة (99-84)، ضمن الدور نصف النهائي.
ويؤكد تواجد الحكمان الطراونة وملكاوي لإدارة مباراة جماهيرية كبيرة، السمعة والمكانة التي يحظى بهما الحكم الأردني بين أقرانه في المنطقة العربية.
وكان الطروانة، أدار سلسلة من المباريات الكبيرة في دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل"، فيما كان زميله الحكم محمد فوزي ضمن الطاقم التحكيمي الذي أدار "ديربي بيروت"، بعدما حسم الرياضي المباراة لصالحه أمام الحكمة (95-92)، في نصف نهائي بطولة دوري سوبر غرب آسيا، في لقاء أقيم بملعب مجمع نهاد نوفل في زوق مكايل.
بدء تجمع الناشئات
من جانبه، أعلن اتحاد كرة السلة عن إقامة "التجمع الأولي" للمنتخب الوطني للناشئات، الذي انطلقت تدريباته أمس في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، بحضور عدد كبير من اللاعبات.
وخاطبت أمانة السر في اتحاد كرة السلة، الأندية الحاضنة للاعبات الناشئات، وذلك لإرسال اللاعبات اللواتي وقع عليهن اختيار الإدارة الفنية للمنتخبات الوطنية للانخراط في التدريبات الأولية، وذلك لرفع مستوى جاهزيتهن، تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين العربي والقاري.
وكانت "مؤقتة السلة"، بدأت بإقامة تجمع لتدريبات المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة، والذي يتأهب للمشاركة في البطولة التنشيطية المزمع إقامتها في الثلث الأخير من نيسان (أبريل) المقبل، استعدادا لخوض بطولة كأس آسيا، التي يستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.

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