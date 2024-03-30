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منتخب التايكواندو يستعد لـآسيا في جبال أوزبكستان

3/30/2024 11:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - اختار المنتخب الوطني للتايكواندو، منطقة جبلية لمعسكره التدريبي المغلق في أوزبكستان بعيدا عن العاصمة طشقد، حيث يستمر المعسكر حتى 8 نيسان (أبريل) المقبل، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأولمبيين والعالميين من دول، أوزبكستان وروسيا وبيلاروسيا.
ويركز اتحاد التايكواندو على إقامة معسكرات تدريبية خارجية للمنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية السادسة والعشرين (عيار 4 نجمات)، التي ستقام في فيتنام بالفترة من 16 إلى 18 أيار (مايو) المقبل، وكان من المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في بطولة مصر المفتوحة (عيار نجمتين)، التي تم تأجيلها ومن المحتمل إقامتها في شهر أيار (مايو) المقبل.
ويشارك في المعسكر التدريبي اللاعبون، صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ومحمد الحجيلة ومحمد العداربة وراما أبو الرب، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد العبادي والإدارية والمعالجة لانا جوردان، واختصاصي التدليك محمود بني صخر.
وتم اختيار منطقة جبلية للمعسكر التدريبي، كونها تساعد على التخلص من الضغوطات، من حيث البساطة، الهدوء، والهواء النقي بين أحضان الطبيعة، كما أن الجبال بعيدة عن تلوث وصخب المدينة، وفيها القليل من السكان والمباني، ما يجعل تجربة العيش فيها فريدة، ويتيح المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني ممارسة التدريبات في الهواء الطلق، ويشتمل على تمارين للمشي والركض وممارسة الكرة الطائرة وركوب الدراجات وغيرها من التدريبات الجديدة.
ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للاعبين الذين تأهلوا إلى أولمبياد باريس 2024، والمشاركات الخارجية التي سيشارك فيها المنتخب الوطني الأول وباقي منتخبات الفئات العمرية الأخرى.
وقال المدير الفني فارس العساف لـ"الغد": "أصبح لدى المنتخب الوطني تأقلم كبير مع المناخ في المناطق كافة تقريبا، فقد خضع بالماضي لمعسكر في المناطق الثلجية شديدة البرودة، والأماكن الحارة والشديدة الرطوبة والساحلية في دول الصين والإمارات والسعودية وتركيا".
وأضاف: "اخترت منطقة جبلية في أوزبكستان لإقامة المعسكر التدريبي لتأثيرها الإيجابي على صحة اللاعبين، حيث تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وأكثر ما يميز المناطق الجبلية هو الهواء النقي بسبب بعدها عن المناطق الصناعية التي تسبب تلوث الهواء".
من جهته قال الناطق الاعلامي للاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "تحقق المعسكرات التدريبية للمنتخب الوطني للتايكواندو أهدافها من الجوانب كافة، وأجرى المنتخب لقاءات ودية مع المنتخب الأوزبكي والروسي والبيلاروسي".

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