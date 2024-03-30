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المحافظة على فرص المنافسة عنوان مواجهة الفيصلي والوحدات الليلة

3/30/2024 11:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- تحت شعار "أكون أو لا أكون"، يدخل فريقا الفيصلي والوحدات مواجهة الليلة وعينهما على الظفر بالنقاط الثلاث، في الموقعة التي يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة والنصف مساء، لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين للكرة لموسم 2023-2024.
وتعد نتيجة التعادل أسوأ نتيجة للفريقين حال حدوثها، نظرا لتقلص حظوظهما وقتها بشكل كبير في السباق على لقب الدوري بنسخته الـ76، ومنح الفرصة الكبيرة للحسين في المضي والابتعاد بالصدارة، والظفر باللقب الأول في مسيرته.
ويملك الفيصلي في رصيده 33 نقطة بالمركز الثاني خلف الحسين إربد الذي يملك 40 نقطة (قبل مباراته أمس)، فيما يتبوأ الوحدات المركز الثالث وبرصيده 31 نقطة، حيث تعد نتيجة الفوز لأحدهما الفرصة الأخيرة لتشديد الخناق على متصدر الترتيب.
وأقيمت أمس مباراتان لحساب الجولة ذاتها، حيث واجه الحسين إربد نظيره معان على ستاد الحسن الدولي، فيما استقبل ستاد عمان مواجهة شباب الأردن والرمثا.
مثلما سجل السلط أول من أمس فوزه الثاني على التوالي ببطولة الدوري، ونجح في تخطي عقبة سحاب بصعوبة بالغة بهدفين لهدف، حيث تمكن لاعب السلط محمد غانم من التقدم بالنتيجة، قبل تعديل الكفة من لاعب سحاب أحمد أبو كبير، فيما سجل زميله رواد أبو خيزران هدفا ذاتيا ثانيا للسلط بالوقت البدل من الضائع، ليرفع السلط رصيده إلى 16 نقطة، مقابل بقاء رصيد سحاب عند 9 نقاط وبالمركز الأخير.
وكان شباب العقبة، افتتح الجولة بالفوز على مغير السرحان بهدفين لهدف، على أن تقام المواجهة الأخيرة لحساب الجولة الحالية، عندما يحل الأهلي ضيفا على نظيره الجليل عند الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ستاد الحسن بإربد، علما بأن الفريقين يبحثان عن الفوز لتأمين موقفهما خشية من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
الفيصلي × الوحدات
يدخل الفيصلي مواجهة الكلاسيكو بعد سلسلة من النتائج المميزة، والمستويات القوية خلال مرحلة الإياب، جعلته المرشح الأكبر للفوز في قمة الدوري، إلا أن مباريات القمم لا تخضع للمنطق عادة وحساباتها معقدة في مسألة الفوز.
ويتطلع المدير الفني لـ"الأزرق" أحمد هايل، إلى إيقاف تفوق الوحدات على فريقه بالمسابقات المحلية، بعد أن سجل الأخير الفوز في آخر 3 مباريات بينهما، وآخر بمباراة الذهاب التي انتهت نتيجتها بفوز الوحدات 3-2.
وكان الفيصلي، أقنع جماهيره في المباريات الثلاث الأولى بمرحلة الإياب، بعد تسجيله 11 هدفا مقابل الحفاظ على نظافة الشباك، وكما من المتوقع أن يستفيد من عامل الجمهور باعتبار أن المواجهة على أرضه، ونسبة حضور جماهيره ستكون 75 %.
وتعد الطموحات كبيرة لدى هايل وكتيبته في استكمال سلسلة الانتصارات واستعادة الأمل من جديد في المحافظة على اللقب لموسم آخر، مع انتظار استكمال جاهزية المهاجم الكاميروني رونالد وانجا، ومعرفة مدى إمكانية الاستفادة منه منذ بداية المباراة، علما بأنه سجل 3 أهداف منذ انضمامه بمرحلة الإياب.
ومن المتوقع أن يحافظ هايل على الاستقرار الذي تميز به في الفترات الماضية، معتمدا في خياراته على كل من: نورالدين بني عطية، مصعب البطاط، براء مرعي، حسام أبو الذهب، سالم العجالين، مهند خير الله، خالد زكريا، عارف الحاج، يوسف أبو جلبوش "صيصا" رزق بني هاني وبكر كلبونة.
وعلى الطرف المقابل، يبحث الجهاز الفني الجديد لفريق الوحدات بقيادة المدرب رأفت علي، عن وضع بصمته بصورة سريعة على مستوى ونتائج الفريق، بعد سلسلة من المطبات التي وقع بها الفريق، جعلته يفقد 7 نقاط في آخر 4 مباريات.
واستفاد المدرب الجديد لـ"الأخضر" من المباريات الودية التي أجراها الفريق خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، والتي منحته فرصة تجربة عدد من اللاعبين الذين لا يحصلون على فرصة كافية للعب، في ظل غياب اللاعبين الدوليين.
ولم تتحدد مسألة إمكانية مشاركة اللاعب أنس العوضات بصفة أساسية من عدمها في المواجهة، بعد تعرضه لإصابة في إصبع القدم، مع عودته للتدريبات الجماعية مؤخرا، والأمر ذاته ينطبق على بهاء فيصل وطارق خطاب اللذان ينتظران المشاركة بعد غياب في الفترة الماضية.
ويبرز من "الأخضر" عدد كبير من اللاعبين، إلا أن التشكيلة الأساسية قد تنحصر بحضور كل من: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، عرفات الحاج، خالد كردغلي، محمود شوكت، كريست كوفوما، مهند أبو طه، صالح راتب، أحمد سمير وسيدريك هنري.
ويقود المواجهة الحكم الدولي أحمد فيصل، على أن يعاونه كل من: المساعدان أحمد مؤنس، ومحمد الخلف، فيما يتولى محمد مفيد مهمة الحكم الرابع، فيما وضعت دائرة الحكام حمزة سعادة كحكم إضافي.
وفي المباراة الثانية، ينظر الجليل (11 نقطة) للمواجهة وعينه على إيقاف النزيف النقطي، وتسجيل أول فوز له على الأهلي بدوري المحترفين، والثاني خلال الموسم الحالي بشكل عام، إذ يعتمد المدرب محمد العبابنة على عدد من اللاعبين أبرزهم عبيدة النمارنة، أسعد العزام ويوسف دراغمة.
في المقابل، يبحث الأهلي (12 نقطة)، عن طوق النجاة الذي يساعده في تثبيت أقدامه بين الكبار، إذا ما سجل الليلة الفوز الرابع له هذا الموسم، والثاني على الجليل بعد موقعة الذهاب التي انتهت بهدف نظيف، باعتماد المدرب عماد رشاد على إمكانيات لاعبين مميزين مثل خالد الدردور، إبراهيم الجوابرة ومحمد مراعبة.

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