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تغير المناخ منذ العام 1979 زاد من فترات موجات الحر

3/30/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- كشفت دراسة حديثة أن تغير المناخ يخلق موجات حارة هائلة، تزحف إلى جميع أنحاء العالم وتؤثر على عدد أكبر من الأشخاص لفترات أطول من خلال درجات حرارة أعلى على مساحات أكبر. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
منذ العام 1979، جاء تحرك الموجات الحارة العالمية أبطأ بنسبة 20 بالمائة- ما يعني بقاء مزيد من الناس في الحر لفترة أطول- وتحدث بوتيرة أكبر بنسبة 67 بالمائة، وفقا لدراسة في دورية "تقدم العلم" نشرت أول من أمس.
ووجدت الدراسة، أن أعلى درجات حرارة في الموجات الحارة باتت أعلى درجة منذ 40 عاما مضت، كما باتت المساحات التي تتعرض للحرارة أكبر.
وكشفت الدراسة أيضا، أن الموجات الحارة تزداد سوءا منذ زمن، لكن هذه الموجات أصبحت أكثر شمولا وتتركز بكثافة ليس فقط بالنسبة لدرجات الحرارة والمناطق، وإنما أيضا بالنسبة لفترة استمرارها وتحركها في أنحاء القارات، وفق عالمي المناخ وي تشانغ من جامعة يوتاه الحكومية، وغابرييل لاو من جامعة بريستون.
خلال الفترة (1979، 1983)، كانت الموجات الحارة عالميا تستمر في المتوسط نحو 8 أيام لكن بحلول العام 2016 وحتى 2020، بلغ امتدادها حتى 12 يوما، وفقا للدراسة.
كانت يوراسيا الأكثر تضررا والأطول تعرضا لموجات الحر المستمرة.
وتباطأت موجات الحر لأطول فترة في أفريقيا، بينما شهد شمال أميركا وأستراليا أكبر ارتفاعات في درجات الحرارة، وأكبر امتداد لمساحات تضربها موجات الحر، حسبما أشارت الدراسة.
وقال مايكل وينر، عالم المناخ في معمل لورانس بيركلي الوطني، وهو غير مشارك في الدراسة: "هذه الدراسة ترسل تحذيرا واضحا بأن تغير المناخ يزيد من خطورة الموجات الحارة بأكثر من طريقة".
يقول العلماء: "إنه مثلما يحدث في الفرن، عندما تمتد موجات الحر لفترة أطول، يزداد طهو ما بداخله، وفي هذه الحالة يصبح ما بداخله هو البشر".
وقال تشانغ من جامعة يوتاه: "موجات الحرارة هذه تتحرك بشكل أبطأ فأبطأ، وهذا يعني في الأساس أن هناك موجة حارة موجودة هناك ويمكن أن تستمر موجات الحرارة هذه لفترة أطول في المنطقة. وستكون التأثيرات السلبية على مجتمعنا البشري هائلة ومتزايدة على مر السنين".
أجرى الفريق عمليات محاكاة حاسوبية أظهرت، أن هذا التغيير كان بسبب الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي. ووجدت الدراسة بصمة تغير المناخ من خلال محاكاة عالم خال من انبعاثات الغازات الدفيئة وخلصت إلى أنه، لا يمكن أن يؤدي إلى موجات الحر المتفاقمة التي لوحظت في السنوات الـ45 الماضية.
وتبحث الدراسة أيضا في تغير أنماط الطقس التي تنشر موجات الحرارة. وقال تشانغ: "إن الموجات الجوية التي تحرك أنظمة الطقس، مثل التيارات النفاثة، تزداد ضعفا، لذا فهي لا تحرك موجات الحرارة بالسرعة نفسها - من الغرب إلى الشرق في معظم القارات وليس كلها".
وقالت كاثي جاكوبس، عالمة المناخ بجامعة أريزونا، وهي غير مشاركة في الدراسة: "إن هذا يوضح "كيف تتطور موجات الحرارة في ثلاثة أبعاد وتتحرك إقليميا وعبر القارات بدلا من النظر إلى درجات الحرارة في مواقع فردية". وقالت جنيفر فرانسيس، العالمة في مركز وودويل لأبحاث المناخ، والتي لم تشارك بدورها في الدراسة: "إحدى العواقب المباشرة للاحتباس الحراري هي زيادة موجات الحرارة. هذه النتائج تضع علامة تعجب كبيرة على هذه الحقيقة".

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