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سلطان: أسعى دائما للتنوع في تقديم الشخصيات وخصوصا المركبة

3/30/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- تعود الفنانة الأردنية المقيمة في سورية صفاء سلطان من جديد، إلى أجواء المنافسة الدرامية الرمضانية من خلال مشاركتها بأربعة أعمال درامية تعرض على العديد من شاشات التلفزة العربية، وهي: المسلسل الدرامي الاجتماعي الأردني "الدوار العاشر"، وهو من إنتاج التلفزيون الأردني وإخراج محمد لطفي وتأليف الدكتور محمد البطوش، ويشارك فيه نجوم الدراما الأردنية.
ومسلسل البيئة الشامية "بيت أهلي" مع أيمن زيدان وسلوم حداد والمخرج تامر إسحاق، ومسلسل "الصديقات" إلى جانب سوزان نجم الدين وصباح الجزائري للمخرج محمد زهير رجب، و"وصايا الصبار" بطولة عبد المنعم العمايري وأمل عرفة وإخراج سمير حسين.
وتؤكد سلطان أهمية أن يتقن الفنان الدور ويؤديه باحترافية سواء أكان طيباً أو شريراً، وفق تنوع أنماط الفن وأشكاله، بحيث يبقى الهدف منها واحدا، وهو الرقي بالسلوك الإنساني والتعلق بأسباب الجمال والتحليق في الحرية، وهي أمور تجود بها النفس الإنسانية كتعبير عن عشق الفنان لوطنه، حتى يكون الفن أصدق تعبيراً لمجريات الحياة. مشيرة إلى أن الفن البصري لن يصبح فناً جميلاً وذا قيمة فكرية وإنسانية من دون فنان واعٍ لما يقدمه من رسالة ترتقي إلى مستوى عال لحل قضايا مجتمعه.
وتشير إلى أن الدراما ترتبط في الأساس بـ"فن الفرجة" وصناعتها، باعتبارها فنا بصريا، يستمتع الجمهور، بمشاهدة شخصياتها وأحداثها.
وتضيف سلطان التي تمتلك مواهب في مجال التمثيل والغناء، أن الشخصية بالنسبة لها مسؤولية لما تحمله من تحديات كثيرة، احتاجت في رسم تفاصيلها إلى بحث كبير لتظهر بالشكل المطلوب، وهو ما جعلها تتحمس للعمل في بداية الأمر، لأنها تميل إلى الأدوار غير التقليدية، مشيرة إلى الدافع لقبول دورها في "الدوار العاشر"، لوجود تفاصيل وعوامل من ضمنها قصة العمل والرسالة التي يريد إيصالها للجمهور، إضافة إلى وجود مخرج بحجم محمد لطفي الذي يمتلك الإدارة الإخراجية وتقديم صورة مشهدية وممثلين يمتلكون خبرة.
وتجسد صفاء سلطان في مسلسل "الدوار العاشر"، شخصية صحفية أردنية تدعى "شيرين عبدالحق" تسعى إلى كشف قضايا الفساد وغسيل الأموال وتجارة وتهريب الممنوعات، وتلاحق الخيوط ميدانياً بالتعاون مع الجهات الأمنية، وفق ما أكدته في سياق حديثها لـ"الغد": "أميل دائما للتنوع والاختلاف في تقديم الشخصيات وخصوصا الشخصيات المركبة وأبتعد عن الخيارات التقليدية"، معتبرة أن مثل هذه الأعمال المعاصرة لا يجب أن تكون مغيبة عن المشاهد العربي لكونها وجهاً آخر للترويج السياحي للأردن، مشيرة إلى أن الدراما البدوية نوع من أنواع الدراما لها جمهورها وعشاقها فوجودها جميل، لكن؛ يجب أن تركز شركات الإنتاج على الدراما الاجتماعية المعاصرة لأنها تثير العديد من القضايا التي تلامس المواطن.
وحول مشاركتها في البيئة الشامية "بيت أهلي"، والذي تدور أحداثه في الأربعينيات، إبان الاحتلال الفرنسي لسورية، في بيئة شامية، حيث تقول: "إنها تجسد شخصية "الخانم يسرا" وهي شخصية (كاركتر) إمرأة متسلطة، مختلفة عن الشخصيات السابقة، لأهمية العمل الذي يعتمد على الخير والشر من خلال تقديم خطوط تشويقية ورومانسية بأسلوب كوميدي، تروي قصصا عن الحب والجريمة والانحلال والغرائز والأطماع لتجتمع كل هذه الحكايات في رواية واحدة هي "بيت أهلي".
وتلعب صفاء سلطان شخصية "سحاب" في المسلسل السوري "وصايا الصبار"، المأخوذ عن مسرحية "ماكبث" لويليام شكسبير. وتدور أحداثه في (15) حلقة، حول عائلتين تتمتع إحداهما بنفوذ كبير، فيما تنتمي الأخرى إلى طبقة مسحوقة. وتندلع شرارة الحكاية مع رغبة إحدى العائلتين في السطو على الأخرى ليتحول الأمر إلى حرب بينهما وتصفية حسابات عن الماضي والحاضر المشترك.
وتشرح الفنانة سلطان، "أن المسلسل من الأعمال المعاصرة، التي تضيء على الكثير من المشاكل الاجتماعية، إضافة إلى الصراعات وتصفية الحسابات"، معلقة: "إذا نظرت إلى الحياة بروح مبتسمة حتما ستجدها مثيرة للاهتمام؛ تصبح الحياة ذات معنى حينما نجد شيئا نكافح من أجله ونسعى بشغف للوصول إليه. سحاب".
وحول دورها في مسلسل "الصديقات"، تقول: "إنها تجسد شخصية نجوى وهي راقصة تتمتع بشخصية قوية، وتعمل ضمن فريق رقص استعراضي وليس شرقي، يدعى فريق "القطط"، مشيرة إلى أن المسلسل يدور حول خمس بنات نشأت بينهن صداقة، من خلال عملهن في فرقة رقص استعراضي، تدعى فرقة القطط، ويعملن تحت حماية سيدة قوية تجسد شخصيتها الفنانة، صباح الجزائري، التي استخدمتهن لبناء إمبراطورية وسطوة ومال، من خلال استخدامها لهن، وذلك في مكان يتجمع فيه كبار المسؤولين ورجال الأعمال في الدولة، لتستفيد من تكوين علاقات ونفوذ من خلالهن".
وبعد فترة تفترق الصديقات لمدة طويلة، وتختلف بهم الطرق والأحداث، ليلتقوا مرة أخرى، وقد قابلت كل واحدة منهن حياة مختلفة، وأصبح لديهن قصص وإنسانيات وماض مثير، وتظهر الأحداث بطريقة الفلاش باك، لتوضيح معاناتهن، في حكم المجتمع عليهن من الظاهر، من دون معرفة الأسباب التي دفعتهن لهذا الطريق".
وتشير سلطان إلى أن الفنان الحقيقي يجب أن يجيد كل اللهجات وعليه أن يضيف على الدور المكتوب في النص ليزيد من إبداعه بالاتفاق مع المخرج، بحيث لا يقدم دوره بشكل روتيني، وعليه أن يرتجل في الدور ليترك بصمته علىيه، وأن يؤدي حركات أو كلمات معينة تجعل المشاهد يتابعها وتكون "ماركة خاصة" به يقلدها الجمهور.
ودعت سلطان في ختام حديثها، إلى تضافر الجهود للقطاعين العام والخاص بوضع الدراما الأردنية وبخاصة الدراما المعاصرة على خريطة الدراما العربية، لأن الدراما هي الواجهة الحقيقية لرقي المجتمعات وهي الصوت الأسرع في تسويق فكر الدولة وروحها، مشيرة إلى أن الفنان الأردني يمتلك قدرات إبداعية يستطيع بها إيصال رسالة الوطن للعالم.

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