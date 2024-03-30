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الفنانة الفلسطينية سناء موسى: الفن الحقيقي ينحاز لقضايا الناس

3/30/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أكدت الفنانة الفلسطينية الدكتورة سناء موسى، دور الفن والثقافة كوسيلتي مقاومة، في الجلسة الحوارية التي عقدتها في مسرح الرينبو بعمان، ضمن الفعاليات الثقافية الرمضانية التي يقيمها المسرح احتفاءً بالشهر الفضيل.
وشاركت الفنانة الفلسطينية في جلسة حوارية بعنوان "من القلب إلى غزة"، قدمتها الإعلامية ميس النوباني، حضرها جمهور غفير ملأ جنبات المسرح، قالت فيها: "إن الفن الحقيقي ينحاز لقضايا الناس، وأن الفنان صاحب الرسالة، هو الذي يحمل مبادئ الخير والحق والعدالة، وما أحوجنا لصوت الفنان الحر الذي يقف على المسرح وينتصر بكلمة للقضية الفلسطينية"، مضيفة "الغناء هو ناقل للمعرفة، وليس مختصا فقط بالترفيه.
وأشارت سناء، إلى أنها تنظر للأغنية باعتبار أن لها وظيفة مهمة، فهي تخلد الفكرة والمرحلة والشخص، وأنها تسعى عبر أغنياتها إلى توثيق المراحل النضالية السياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية، باعتبار أن الأغنية سلاح، تخترق القلب وتتعدى كل الموانع والمعيقات، ويمكن أن تحمل الأغنية روح القضية الفلسطينية وتعرف بأوجاع الشعب الفلسطيني للعالم، مبينة أن الفن التجاري والاستهلاكي، بعيد كل البعد عن الشعور والاقتراب والإحساس بقضايا فلسطين.
ولفتت النظر، إلى أن للغناء وظيفة مهمة لدى الفلسطينيين، وهي علاج النفس من أثر الوداع للشهيد أو الأسير، وأن هذا التأثر والتأثير الكبير الذي تحدثه الأغنية بصدق في روح الناس أوصلها كي يتم استخدام الأغنية الفلسطينية للمرة الأولى في فيلم هندي عالمي، من شدة صدق التعبير عن الإحساس بالفقد ومشاعر الألم والخوف.
وحول ما يجري في قطاع غزة حالياً، أكدت أن أهالي غزة لديهم الإيمان الحقيقي ويتقبلون ما يجري معهم، ويحمدون الله، وأنهم راضون وصابرون، على الرغم من أن ما يحدث هو كارثة حقيقية بكل المقاييس، باعتبار أن جيش الاحتلال يهدف إلى تصفية الناس وإبادتهم ومسح تاريخهم.
وأشادت بالدور الأردني الكبير المناصر لأهالي فلسطين على كل المستويات، معتبرة أن الفلسطينيين يعتبرون الأردن رئتهم ومتنفسهم الكبير.
وقدمت سناء، مجموعة من التراويد الغنائية الفلسطينية، معرفة بأنماط الغناء الفلسطيني التراثي، كما شرحت كيف يتغنى أهالي الشهداء والأسرى بأبنائهم، ورافقها على آلة القانون مواطنها الموسيقي أيهم عايش.
وقالت لـ(بترا): "إن حصر الغناء الفلسطيني بالأغنية المقاومة للاحتلال، يعني قتل مشاعر الناس واستئصال الفرح واستثناء الحب والعاطفة منهم، وبالتالي الحكم على الناس بالإعدام"، مضيفة، "الفلسطيني إنسان من حقه أن يعيش ويفرح ويحب، مثله مثل أي شخص آخر على الكرة الأرضية، ومن حقه أن تعبر أغنيته عن كل الحالات التي يمر بها، وألا يتم حصره في زاوية المقاوم
أو الشهيد".- (بترا)

MENAFN30032024000072011014ID1108040096

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