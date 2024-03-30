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في رحاب العشر الأواخر: إقبال إيماني يملأ المساجد بالعبادة والدعاء

3/30/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- في آخر نفحات الشهر الفضيل، تلك العشر الأواخر التي ينتظرها المسلمون بفارغ الصبر، تتضاعف الشعائر الروحانية، حيث تكثر الدعوات، والصلوات، والتهجد، والاعتكاف في المساجد، وتكثيف أعمال الخير، والرجاء من الله "القبول والعتق من النار".
تتزين المساجد في العشر الأواخر من رمضان بحلّة إيمانية ساحرة، حيث تتراص الصفوف، وتتعالى أصوات المصلين بالدعاء.
يتسارع الصغار والكبار نحو المساجد، يرقبون علامات ليلة القدر المباركة التي قد تكون في أي ليلة فردية من هذه الليالي الفضيلة.
يستمع الكبار لأصوات الصغار ومرحهم، التي تبعث على البهجة والسعادة في هذه الليالي المباركة، ويشاركونهم الدعاء بكل براءة.
وتنوي فاتن عدوان قضاء أكبر قدر ممكن من ليالي العشر الأواخر من رمضان برفقة ابنتيها، خاصة في نهاية الأسبوع بالتزامن مع العطلة المدرسية.
ترى فاتن في هذه الأيام فرصة عظيمة لها ولعائلتها لقضاء أجواء روحانية يتشارك فيها الجميع الدعاء في هذا الشهر الفضيل. تؤكد أنها اعتادت على قيام الليالي العشر الأخيرة من رمضان منذ سنوات، كما تشارك نساء الحي قيام هذه الليالي، حيث يعتكفن معًا في آخر الأيام حتى ساعات الفجر، ويقمن فيها بالصلاة والدعاء.
وحرصًا على مشاركة ابنتها في هذه الأجواء الروحانية، تشجعها على شراء عبوات الماء وتوزيعها على النساء في المصلى كل يوم. كذلك يقوم أبناء فاتن وزوجها بذات الشيء في مصلى الرجال.
وتبدأ ليالي العشر الأواخر في الأردن، مع اختلاف المواقيت مع الدول الأخرى، ليلة الأحد (20 رمضان)، وتستمر حتى ليلة 29، الأمر الذي يدفع بـ "مشرفي المساجد والأئمة"، بالتحضير لهذه الأيام من خلال تكثيف قراءة القرآن، وإطالة السور في الركعات والدعاء المتكرر وتقسيم ساعات الاعتكاف خلال الليل للتسهيل على المصلين والمعتكفين في المسجد.
وفي فضل تلك الليالي، ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام "كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره"، أي أنه يستعد للعبادات وقيام الليل في رمضان، الأمر الذي يبين مدى عِظم هذه الليالي لدى المسلمين في رمضان، وقيامها والاعتكاف بها سنة عن النبي عليه الصلاة السلام، واقتدى به الصحابة والمسلمون على مر التاريخ.
الاستعداد لهذه الأيام واضح لدى نسبة كبيرة من العائلات في محاولة لكسب الأجر من الله والبركة. وهنا يقول الاستشاري وخبير علم الاجتماع الأسري، رئيس جمعية العفاف، مفيد سرحان أن رمضان هو شهر خير وبركة، وفيه من البر والإحسان الكثير، ويتسابق فيه الجميع لعمل الخير والإقبال على الله تعالى، ومما يزيد من أهمية العشر الأواخر من رمضان أن فيها ليلة القدر التي قال عنها الله تعالى "ليلة القدر خير من ألف شهر".
كما أنه ما يدفع الناس إلى هذا التسارع في عمل الخير، كما يقول سرحان أن رمضان فيه يتضاعف الأجر والثواب من الله تعالى، ويفرح به الجميع الغني والفقير، فالفقير يفرح لأنه يدرك أن الأغنياء سيكون عطاؤهم أكبر في هذا الشهر، والغني يفرح لأنه أمام فرصة كبيرة لمزيد من الأجر والثواب، ومع قرب دخول العشر الأواخر من رمضان، يزيد الصائمون من تقربهم إلى الله تعالى سواء بالعبادات أو غيرها من أعمال الخير.
ووفق سرحان، الجميع يتسابق لتقديم أفضل ما لديه واستثمار ما تبقى من أيام وليال، مع مضاعفة العبادات من قيام وتهجد واعتكاف وقراءة للقرآن وتسبيح واستغفار، والبعض يستثمرها في أداء العمرة، وهنالك أنواع أخرى من العبادات وعمل الخير التي يتسابق إليها أهل الخير والعطاء، كالمبادرة إلى إخراج الزكاة، والصدقة، ومساعدة الفقراء والمحتاجين.
هذه الأيام الفضيلة هي فرصة كي يراجع الإنسان نفسه ويقوي صلته بالله تعالى، ومساعدة الآخرين تدخل الفرح والسرور على قلوبهم وهي من أعظم الأعمال عند الله تعالى، حيث يستشهد سرحان بقول النبي عليه الصلاة والسلام "إن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم"، والعشرة الأواخر فرصة ليتدارك الصائم ما فاته من أجر وتقصير وخصوصا ان عمل الخير له أشكال متعددة وهي متاحة للجميع للغني كما للفقير، ويمكن أن تكون بشكل فردي أو جماعي.
ومثال على ذلك، من يقوم بتقديم المساعدة بشكل شخصي ويزور المحتاجين، فيما آخرون يقدمونها من خلال المؤسسات الخيرية العاملة والمرخصة والتي تعمل طوال العام، وتنشط في رمضان المبادرات والحملات التي يقوم عليها مجموعات متطوعة من الأقارب أو الجيران أو زملاء العمل أو من يلتقون على فكرة معينة.
ووفق سرحان فقد جاء رمضان هذا العام مع استمرار الحرب الإجرامية على إخواننا وأهلنا في قطاع غزة، وما سببته من ارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمفقودين إضافة إلى هدم المنازل والمدارس والمستشفيات، ومنع الغذاء والدواء وأساسيات الحياة، وهذا يضاعف من مسؤوليتنا تجاههم، بكل طرق الخير والدعم المتاحة، حيث الحملات الشعبية والرسمية لم تتوقف منذ بدء العدوان، إلا أن الأيام الأخيرة من رمضان فرصة للجميع ليضاعف من العطاء سواء بتقديم المال أو المواد العينية ليتم إيصالها إلى قطاع غزة، وهي إحدى الأولويات التي يجب أن يقدمها الجميع في هذه الظروف.
ويؤكد سرحان كذلك على ضرورة أن نزيد من توجهنا الى الله تعالى في ليالي العشر الأواخر من رمضان في الدعاء إلى الله تعالى لهم بالثبات والصبر والنصر، فالدعاء من أقوى أسلحة المؤمن، واختيار أفضل الأوقات والتي يكون فيها الإنسان أكثر قربا إلى الله تعالى، وأن تخصص الأسرة وقتا لها للدعاء الجماعي يشارك فيها الأبوان والأبناء، تأكيدا على أهمية تربية الأبناء على التفاعل مع قضايا الأمة.

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