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سيبقى الأردن شامخا

3/30/2024 11:29:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمد عبدالله خميس اليخري في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم واستغلال ما يحدث في غزة، برزت الحرب الرقمية كأحد أهم أدوات الصراع بين الدول والمجتمعات. وبات الإعلام ساحة معركة حامية الوطيس، حيث تستخدم المعلومات والأخبار كسلاح لفرض السيطرة ونشر الفوضى.
ومع ازدياد حدة هذه الحرب، نشهد تخبطا واضحا في ساحة الإعلام. فبينما تسعى بعض الوسائل الإعلامية إلى نقل الحقائق بمهنية وموضوعية، تصر أخرى على الانجرار وراء الأكاذيب والشائعات، ونشر الفتنة والتحريض خدمة لأجندات سياسية أو مصالح ضيقة هرمة.
لم يعف الأردن من تبعات هذه الحرب الرقمية القذرة. ففي الآونة الأخيرة، واجهت الأردن حملات إعلامية ممنهجة هدفها زعزعة الاستقرار والتناغم بين افراد المجتمع والمؤسسات ونشر الفتنة بين أبناء الوطن.
ولكن، أثبت الأردن قدرته على الصمود في وجه هذه الهجمات. فبفضل وعي الشعب الأردني وتماسكه، وحرص القيادة الهاشمية على حماية الوطن والمواطن، تم إفشال جميع المخططات الرامية إلى النيل من أمن الأردن واستقراره. فليعبث هؤلاء المخربين وأصحاب الأقلام الرخيصة المسيسة العابهم فإن الأردن قيادة وشعبا حتما لهم بالمرصاد.
سيبقى الأردن لاعبا أساسيا والمتصدر في بذل كل الجهود اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في غزة وإيقاف الظلم الجارف فيها. لن يتراجع الأردن قيادة وشعبا عن بذل كل ما هو ممكن للاستمرار في تزويد شعب غزة بما يلزم من مساعدات إنسانية وغذاء ودواء مهما عبث المخربون. ستبقى فلسطين هي قضيتنا وقضية كل شريف ولن نهدأ حتى يعود الحق لأصحابه.
في خضم هذه التحديات، يقع على عاتق الإعلام الوطني مسؤولية جسيمة. فمن واجبه أن يؤدي دوره بمهنية ومسؤولية، وأن يساهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتحصينهم ضد مخاطر الحرب الرقمية. وعليه أيضا التركيز في توجيه عدسات الكاميرات الى زاويتها الصحيحة وهذه مسؤولية يتحملها كل اعلامي من مراسل في الميدان الى رئيس التحرير في المؤسسة.
احذروا من تحويل البوصلة الى اتجاه اخر، احذروا المندسين ناشري الفتنة، احذروا من الأقلام الرخيصة، نحن جميعا نعيش في مملكة سادها النظام والقانون، ودائما تسعى إلى نشر السلام ليس على أرضها وحسب بل على صعيد المنطقة العربية.
تلك الكبوة التي وقعت فيها بعض المؤسسات الإعلامية في اليومين الماضيين لا تغفر، فالأولى إبقاء العدسة موجهة إلى غزة لإنهاء العدوان، وإعادة الحياة وتضميد جراح غزة العزة.
الوعي هو السلاح الأقوى في مواجهة الحرب الرقمية. ولذلك، يتوجب أن نكون مدركين لمخاطر هذه الحرب الدنيئة، وأن نتحرى الدقة في تلقي المعلومات ونشرها، ولا نستعجل في نشر الفتنة حتى لا نصبح جزءا منها.
دورنا نحن المواطنين الأردنيين الشرفاء المحبين لهذا الوطن بجميع طوائفه وعقائده وتراثه وارثه مهم جدا حتى نصبح نحن صف الدفاع الأول الداعم لصفوف دفاعه المتقدمة من أجهزة أمنية ومؤسسات، ويجب علينا التحلي بالوعي والمسؤولية في التعامل مع المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات الهادفة لنشر الفتنة وزعزعة أمننا واستقرارنا، دعونا جميعا وقبل ان نأخذ أي اجراء او فعل التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها أو مشاركتها.
مهما تعاظمت هجمات أعداء الأردن، ومهما اشتدت حدة الحرب الرقمية، فإن الأردن سيبقى شامخا، بفضل وعي شعبه وتماسكه، وحرص قيادته على حماية الوطن والمواطن.
الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى شامخا في وجه كل التحديات، وسيواصل مسيرته نحو التقدم والازدهار. ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتعاون الجميع، من مؤسساتنا الأمنية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المجتمعية ومواطنين ومؤسسات إعلامية، لمحاربة الحرب الرقمية ونشر الوعي والثقافة. فلندرك جميعا أن مسؤولية مستقبل الأردن تقع على عاتقنا جميعا، ولن نسمح لأي كان أن يهدد أمننا واستقرارنا.

MENAFN30032024000072011014ID1108040093

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