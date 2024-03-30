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مخاطر الهوية الرقمية والخريطة الشخصية العالمية

3/30/2024 11:29:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي
لا يعرف كل شخص لديه حساب أو أكثر من خلال منصات التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات الإنترنت أن حياته تصبح مستباحة بشكل أو بآخر، مهما كان حريصا عليها، وأن هذه الـمنصات والتطبيقات تقوم ببناء هوية رقمية خاصة له تتشكل بناء عليها خريطة شخصية رقمية تحدد مواقفه، تفضيلاته، سلوكه الشرائي، وغيرها، بهدف تجاري بالدرجة الأولى وهو توجيهه إلى استهلاك سلع معينة، أو ليصبح أكثر ميلاً للإنفاق والشراء، وهذا لا يمنع من وجود أهداف أخرى.
الـمقصود بالهوية الرقمية هنا ليست ما تعمله الحكومات بهدف تسهيل حياة المواطنين من خلال استخدام الوسائل الرقمية للقيام بمهمات معينة بل ما يتم جمعه من معلومات حول سلوكك في منصات التواصل الاجتماعي ومختلف التطبيقات التي تستعمل الإنترنت كي يتم التعامل معك من خلال الإعلانات والتفضيلات بشكل أفضل.
ويعتمد بناء الهوية الرقمية على جمع معلومات تستند إلى الآراء والـمواقف الـمختلفة للشخص، ويأتي هذا من خلال منشوراته الـمختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، وتعليقاته، وآرائه التي يبثها أو ينشرها بمختلف الوسائل، ثم تأتي هوية التفضيلات وهذه تشمل كل ما يقرأه أي شخص، أو يهتم به، أو يبدي إعجابه به، أو يشتريه، أو يبحث عنه، أو حتى الأماكن التي يزورها في الواقع، خاصة التجارية منها، وذلك كله يؤدي إلى بناء هوية رقمية أو خريطة شخصية رقمية، تساعد الـمنصات أو محركات البحث على توجيه الإعلانات لكل شخص بناء على تفضيلاته، ونوعية شخصية، أو من أجل جعل تهديف الإعلانات (أي وصولها إلى الشخص) أكثر دقة.
إذا الأساس في بناء الهوية الرقمية هو تجاري، لكن ماذا عن الجانب الآخر، وخاصة التخوفات من استغلال أجهزة أمنية عالـمية لهذا الأمر، أو ربما تسريب معلومات، أو بناء معلومات مضللة مستندة إليها، أو حصول عمليات ابتزاز للأشخاص والشركات من ورائها؟
قد يتم استغلال هذه البيانات لبناء مؤشرات أكثر دقة من الاستطلاعات عن توجهات الناس، إضافة إلى أن الهوية الرقمية مهمة في تحديد السجل الجرمي لأي شخص (الآن تستخدم بشكل بسيط من خلال تحليل شخصي للمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي)، كما أنه يمكن من خلال الهويات الرقمية تحديد توجهات الشعوب، وأخذ مؤشرات قوية حول خياراتها، وتفضيلاتها الـمختلفة، مما يعطي صورة لبعض الدول حول التوجهات الحقيقية لها، ويمكن مستقبلًا استثمار ذلك في الدول نفسها من خلال الحكومات لاستشعار رغبات الناس، وتوجهاتهم الـمختلفة مما يساهم في الجانب الإيجابي ببناء خطط أكثر فعالية، وقدرة على إحداث التنمية المستدامة، وبناء واقع أفضل لهم.
ولهذه الهويات الرقمية نتائج قد تكون إيجابية أو سلبية، فشخصيا، أتوقع الـمستقبل القريب أن يتم عمل شركات استشارات حول شخصيات معينة بناء على تحليل الهوية الرقمية الـمجموعة من خلال الإنترنت، بحيث تستطيع وقتها اختيار شريك حياتك الأفضل، أو حتى الوصول إلى أصدقاء أقرب لخريطتك الشخصية، ولن تصدم مستقبلًا عندما تطلب من هذه الشركات أن تعرفك بنفسك أكثر، لأنها وقتها ستمتلك إحصائيات، ومؤشرات قد لا تمتلكها أنت عن نفسك.
ويمكن في هذا السياق ذكر بعض المخاطر خول الهوية الرقمية، مثل:
أولًا: كشف خصوصيات الناس، وعملية وجود هذه الخصوصيات في يد شركة، أو أشخاص على مستوى العالم، قد يؤذي البشرية، ويؤدي لبناء نماذج تعاملية معهم تزيد من السيطرة عليهم، أو جعلهم أكثر إدمانا للشراء، أو
ثانيًا: تعقب المعارضين في بعض الدول القمعية، وتحديد من لديهم آراء مختلفة عما هو مطلوب فيها.
ثالثًا: إغراءات الاستهلاك والشراء بحيث تقوم الشركات بمعرفة كيفية إقناع الناس بمزيد من الشراء، والدخول إليهم بطرق إقناعية غير متوقعة، لا يمكن الوقوف بوجهها.
رابعًا: الاستغلال من خلال دخول بعض الأشرار إلى تطبيقات تجمع البيانات، لتسهل وصولهم إلى ضحايا محتملين.
خامسًا: صعوبة أن يغير الإنسان من مسار حياته، عندما ترتسم هويته الشخصية بأسلوب معين، فالإنسان يتغير، وقد يصل إلى معطيات تجعله يغير بعض أفكاره، ولكن الإنترنت يكون شاهدا عليه وكأنه لا يتغير.
سادسا: مخاطر أخرى؛ مثل سرقة الهوية الرقمية، التلاعب بالبيانات، سهولة بناء محتوى مضلل قابل للتصديق.
كل ما ذكر سابقًا يتطلب من البشرية أن تضع قوانين حماية للبشرية من أهوال الهوية والخريطة الشخصية الرقمية، وأن يتم توعية الأطفال في مرحلة الـمدرسة بكيفية التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الإنترنت كي لا يتم رسم هوية سلبية عنهم.
ومع ذلك فإن للإنترنت وهويته الرقمية عددًا من الإيجابيات التي قد تساهم في جعل المخططين يصلون إلى خطط أفضل لتجعل البشرية في وضع أحسن.

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