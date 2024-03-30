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لا تقودوا الأردن الى المجهول !!

3/30/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. سامي المجالي
تعلمون أنه ومنذ اليوم الأول لأحداث غزة، فقد سمحت الدولة الأردنية بالمسيرات والتظاهرات وحمايتها ،تضامناً مع اهلنا في قطاع غزة، واعطت مساحات واسعة للتعبير عما يحصل فيها ،وما زالت ،ضمن ضوابط تحافظ على منظومتناالأمنية. واليوم نحن أحوج ما نكون اليه من اي وقت مضى، الى المحافظة على هذه المنظومة ،وعدم إعطاء أية فرصة لمن يريد زعزعة أمننا الوطني.
فالأردن هو خط الدفاع الأول عن فلسطين ، ووجع اهلنا فيها هو وجعنا ، وفرحهم هو فرحنا. وتذكروا ان بلدنا بعيش ضمن اقليم ملتهب ،فلا تقودوا بلدكم الى المجهول ،ولا تعطوا الفرصة لمن يريد ان يختطفه منكم ،فبلدكم اخر ما تبقى من بلاد الشام ،ولا تنقلوا تجارب دول دموية من حولنا تحكمها النعرات الطائفية ،والعصبية المقيتة ،والإقليمية النتنه ،والمليشيات المسلحة. ولا تكرروا الأخطاء التاريخية التي وقع بها غيركم ومن حولكم ،فالوطن قيمة لا تقدر بثمن ،ولتحموا الأردن بحدقات عيونكم، فالأردن- فعلاً- لم يعد ملكاً للأردنيين فحسب ،بل هو مصلحة إقليمية ودولية. وحري بكم بدلاً من التشكيك ان تشكلوا منظومة تقوي المناعة الوطنية للوقوف نداً في وجه كل المخططات والمؤمرات التي تحاول ان تقوض من بنيان هذا البلد وتجعله مسرحاً للصراعات الداخلية خدمة لأجندات خارجية معروفة، والعزوف عن الاستماع الى كل المشككين والمتخاذلين والفوضويين، اصحاب الأجندة الخارجية ،والذين يسعون دوماً ان تسيروا على نهجهم. فالفوضى لاتخدم فلسطين ولا قضيتها ،ولا تصنع موقفاً. فلتكونوا اكثر وعياً وأعمق فكراً. فمن المستفيد في النهاية من الفوضى في الاردن؟حمى الله الاردن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

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