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تونس: سعي لتحقيق شراكة مميزة مع الأردن

3/30/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - أكدت سفيرة تونس لدى المملكة مفيدة الزريبي، عمق علاقات التعاون الثنائية بين الأردن وتونس، وذلك في إطار المساعي المشتركة لتحقيق شراكة مميزة خاصة في أطر حجم التبادل وتحفيز التجارب والخبرات في مختلف المجالات.
وقالت الزريبي، في لقاء صحفي عقدته بمناسبة الذكرى الـ68 لاستقلال تونس، إن“انعقاد الدورة الـ10 للجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية، مناسبة لدفع آليات التعاون وتطوير حجم المبادلات وتحفيز تبادل التجارب والخبرات في شتى المجالات”.
وأضافت السفيرة، أن قيادتي الدولتين تتطلعان لمزيد من الارتقاء بسنة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم قضايا أمتنا وفي صدارتها القضية الفلسطينية، مشيرة لأن إحياء الاستقلال“رسالة للعالم بأن ليل الظلم لابد أن ينجلي، وبأن القيد لا بد أن ينكسر، طالما تعلقت إرادة الشعب الفلسطيني الأبي بنيل حريته واستقلاله وبناء دولته ذات السيادة، ومهما طغت قوة العدوان الغاصب”.
وأكدت أن تونس والأردن، تجمعهما روابط متينة تستمد قوتها من الإرادة المشتركة التي تأتي بقيادة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وجلالة الملك عبد الله الثاني، في إطار مساعي مزيد من تمتين التعاون في مختلف المجالات، بهدف بلوغ شراكة مميزة خاصة في هذا الظرف الدقيق، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.
وشددت السفيرة على مضي بلادها في نهج الإصلاح ومكافحة الفساد والاحتكار، منسجمة مع تطوير التشريعات لمواكبة التحولات الدولية، ومنح دفع جديد للقطاعات الإستراتيجية وتحديث المجال المالي خاصة، بطرح قانون جديد للصرف من شأنه مضاعفة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مضيفة أن“تونس الجديدة التي تعالج انحرافات عشرية مظلمة، استعادت بوصلتها نحو إصلاح يشمل الجميع طبقا لخيارات التونسيين”.
وتابعت أن بلادها تكافح الفساد والاحتكار دون هوادة، وتتصدى لمختلف العقبات ضمن رؤية“تونس 2035”، توازيا واتساق إصلاحاتها، بخاصة في تطوير التشريعات لمواكبة التحولات الدولية.
وأشارت السفيرة الى تزامن الذكرى الـ68 للاستقلال العام الحالي مع تحقيق تونس خطوات متقدمة على درب ترسيخ دعائم الديمقراطية الحقيقية، والمضي قدما في مسار الإصلاح الذي شرعت فيه منذ 25 تموز (يوليو) 2021، لتكريس مناخ الاستقرار السياسي، وبما يرسخ الحقوق والحريات والعدالة، ويستجيب لمطالب الشعب التونسي كافة.
وبينت أنه مع نهاية آذار (مارس) الحالي، تشهد تونس تركيز“المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الغرفة الثانية للبرلمان، تنفيذا لأحكام الدستور التونسي الجديد لسنة 2022، وكإفراز لدورتين من انتخابات نزيهة شفافة طبقا للمعايير الدولية، معتبرت أنها خطوة مهمة استكملت بها تونس المؤسسات التشريعية، سعيا لتعزيز رؤى ومخططات التنمية المحلية والإقليمية والوطنية، الضامنة لتنمية متوازنة للجميع.
ولفتت السفيرة إلى مضي تونس في تحقيق أمنها الوطني الشامل ومن ضمنه، الأمن الغذائي الذاتي وعدم الارتهان للخارج، مشيرة لمبادراتها نحو تجذير ارتباط الفلاح بالأرض، على غرار برنامج“رائدات” لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر في القطاع الفلاحي.
وأكدت في السياق ذاته، أن بلادها تقيم أهمية خاصة لعلاقاتها الخارجية“عمادها دبلوماسية متمسكة بمبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعلى أساس التعامل بندية، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية، والتشديد على أن يكون أساس العلاقات الدولية حفظ السلم والأمن في العالم، والتضامن من أجل مواجهة التحديات المستجدة المشتركة”.
وقالت إن تونس تحتفي سنويا في الـ20 من آذار (مارس) بذكرى الاستقلال،“لاستذكار نضالات أبناء هذا الوطن العزيز من أجل كسر نير الاستعمار، ودحر الظلم والجور عن شعب استمات من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني”.

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