حل الدولتين.. هل انعدمت إمكانيات تحقيقه؟

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

عمان- قبل 22 عاما، جاءت فكرة حل الدولتين عبر مبادرة السلام العربية التي اعتمدت في قمة بيروت العربية عام 2002، وبعدها بدأت القمم العربية تؤكد التزامها بحل الدولتين على نحو مستمر.



وبعد 7 اكتوبر، بدأت ديناميات جديدة تحفز المبادرة العربية الموجودة في الأرشيف منذ 22 عاما على الظهور من جديد، بخاصة بعد العدوان الهمجي الاسرائيلي المستمر على غزة، لوضعها في إطار الحل الشامل باعتباره الأنسب للطرفين.

ويرى مراقبون ان وجود تصور لدى اللجنة السداسية العربية لخطة سلام إقليمي شامل، تبدأ بإنهاء الحرب ثم إطلاق مسار يقود لإقامة دولة فلسطينية، مقابل تطبيع عربي واسع مع إسرائيل، استنادا إلى مبادرة السلام، ما تزال فى طور النضوج وبحثها مع الأميركيين.

وكان لافتا للنظر، قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أن زيارة وزير الخارجية انتوني بلينكن الأخيرة الى جدة والقاهرة، بحثت مرحلة بعد النزاع فى غزة والمسار السياسي للشعب الفلسطيني، مع ضمانات أمنية للاحتلال الإسرائيلي وهيكل لسلام وأمن دائمين فى المنطقة.

ويقول النائب السابق د. هايل الودعان الدعجة، ان من ابرز نتائج طوفان الاقصى، اعادة القضية الفلسطينية وبقوة للواجهة العالمية، وزيادة قناعة المجتمع الدولي، بألا حل عسكريا ولا امنيا للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وذلك على وقع التطورات والوقائع الجديدة التي فرضتها المقاومة الفلسطينية، في معادلة هذا الصراع بتطورها لمنظومتها الصاروخية ولخططها العسكرية، مكنتها من اختراق منظومة الامن الاسرائيلي، وتحطيم اسطورة الجيش الذي لا يقهر، بما يعكس ارادة الشعب الفلسطيني الصلبة بتحرير ارضه، وحصوله على حقوقه المشروعة في اقامة دولته وتقرير مصيره.

واضاف "ويتفاجأ الكيان الاسرائيلي بان الاطراف الدولية الاكثر دعما ومساندة وتعاطفا معه، تبدي استعدادا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كحصيلة للتطورات التي رافقت طوفان الاقصى الذي عكس نضوجا في مواقفها، بطريقة دفعتها لاعادة تفكيرها بملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، عندما ايقنت بان حل الدولتين افضل ضمان امني لاسرائيل. وان هذا التطور والتغير في نظرة العالم، جعل الكيان يدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي، الذي اخذ يضغط عليه من كل الاتجاهات، مطالبا بوقفه عند حده بعد تجاوزه لكل الحدود القانونية والانسانية والاخلاقية، بارتكابه ابادة جماعية غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وبات منبوذا ومعزولا حتى من اقرب داعميه ومناصريه".

وبين أن كل ذلك انما يثبت للعالم بان ما يقوم به الكيان من جرائم وممارسات عدوانية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، لا يمكنه جلب الامن والسلام له، وهو ما كان يحذر منه دوما جلالة الملك عبدالله الثاني، عندما ذكر بان السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة، هو بالحل العادل والشامل للصراع وفقا للقرارات الدولية، وعلى اساس حل الدولتين، بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، ما بات يلقى استجابة من المجتمع الدولي.

واضاف "وما الاحداث التي تشهدها غزة وما تمخض عنها من مجازر وجرائم حرب وابادة جماعية يقوم بها الكيان بحق المدنيين الفلسطينيين، الا دليل على ان عقلية القلعة التي يتبعها هذا الكيان الغاصب، تؤجج الصراع وتوسع نطاقه بصورة قد تقود لصدام كبير كما ذكر جلالة الملك سيدفع ثمنه الابرياء، وتطال نتائجه المنطقة والعالم. وبدا ان العالم بات اكثر اهتماما وادراكا باهمية ايجاد افق سياسي، كما عكست ذلك اصوات دول من العالم تنادي بضرورة اطلاق عملية سياسية جادة على اساس حل الدولتين، بوصفها الخيار الوحيد لضمان تحقيق الامن والسلام في المنطقة، في تأكيد على ان ما بعد احداث غزة ليس كما قبلها".

بدوره، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، لا اعتقد بان هناك ضمانات لتطبيق خطه السلام الاقليمي التي رشحت عن اجتماع وزراء خارجية عرب في القاهره في 21 الشهر الماضي بسبب سياسة المراوغة الإسرائيلية، ولا حتى الظروف الدولية ستدفع الى تطبيق هذه الخطة. والتجارب السابقة في الصراع العربي الاسرائيلي، اشارت وبما لا يقبل الجدل الى ان لدى اسرائيل قدرة كبيرة على المراوغة وتجاوز كل الخطط التي تقدم لتحقيق السلام.

وبين، حتى هذه اللحظة فاطراف الحكومة الاسرائيلية وجميعها طبعا من اليمين المتطرف الاسرائيلي، ترفض ما يطرحه العرب بشأن دولة فلسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهم في وضع الحرب، وبالتالي فالمسؤولون الاسرائيليون واضحون جدا بشأن مواقفهم تجاه تقديم تنازلات للفلسطينيين، وهو رفض تقديم اي تنازل للجانب الفلسطيني، وما يطرحه الاسرائيليون هو اتفاقات تطبيع تساعد بتحقيق القبول لاسرائيل في المنطقة والهيمنة على الاقتصاد.

واضاف "اما ما تطرحه الدول الكبرى الغربية، فلا يمكن تحقيقه، ذلك لانها عجزت عن ايقاف الحرب او الضغط على اسرائيل للقبول بهدنة إنسانية طويلة الاجل، فكيف ستفرض على اسرائيل القبول بتقديم تنازلات للشعب الفلسطيني، تتضمن حق تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية وتفكيك المستوطنات".

وقال "وبالتالي تبدو هذه الوعود الغربية لا اساس، او تطبيق لها على ارض الواقع، فما يصرح به المسؤولون الاميركيون على اعلى مستوى، أنهم لن يجبروا اسرائيل على تقديم تنازلات لا توافق عليها، لذا فان مسار السلام حكم عليه بالتوقف، ويبدو ان المسار القادم هو المواجهة المباشرة.

عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، قال نأمل أن تتمكن اللجنة السداسية (مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن والسلطة الفلسطينية) من بلورة موقف عربي موحد إلى حد ما، حتى لا نترك الساحة خالية لإسرائيل.

واوضح انه حينما اجتمعت السداسية في القاهرة الشهر الماضي، أعلنت عن أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل وتوفير الدعم الكامل لوكالة غوث وتسغيل الاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية وحتمية إقامة الدولة الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية.

وتابع، ما سبق هو الموقف العربي المعلن دائما، وهو أمر مهم لكن من المهم أيضا وجود تصور عربي لكيفية الوصول إلى ذلك، مضيفا " وقف إطلاق النار مهم جدا، لكن نحن نتحدث عن اليوم التالي أي ما بعد توقف العدوان على غزة، هناك تقارير تتحدث عن وجود تصور لدى اللجنة السداسية العربية لخطة سلام إقليمي شامل تبدأ بإنهاء الحرب ثم إطلاق مسار يقود لإقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع عربي واسع مع إسرائيل، استنادا إلى مبادرة السلام العربية".

واوضح الغزو ان الخطة العربية ما تزال فى طور النضوج وبحثت مع الجانب الأميركي، مشيرا في السياق ذاته لتصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، بأن زيارة بلينكن الأخيرة الى جدة والقاهرة، بحثت مرحلة بعد النزاع فى غزة والمسار السياسي للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية لإسرائيل، وهيكل لسلام وأمن دائمين فى المنطقة.

وقال الغزو، نعلم بالطبع أن إسرائيل ترفض نهائيا فكرة الدولة الفلسطينية، لكن المهم بالنسبة لنا أن تستمر اللجنة السداسية فى التنسيق والعمل العربي المشترك، اذ من المهم أن يكون لدينا أفكار ومبادرات مستمرة، ومن المهم أن تنشغل كل مراكز البحث والفكر والدراسات العربية بهذا الأمر، ليس فقط فى القضية الفلسطينية، بل فى كل القضايا حتى لا نتحول إلى رد فعل للآخرين.

من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان، في الحقيقة لا توجد ضمانات لأي مشروع أو خطة لتحقيق السلام الإقليمي، وكان التصور التي قدمته السداسية العربية الشهر الماضي -وناقشته مع بلينكين- يستند في الأساس على التوصل لاتفاق تبادل أسرى، ووقف دائم لأطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وذلك كمدخل لمرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأوضاع ليس فقط في القطاع والضفة أو على مستوى الفصائل والحكومة الفلسطينية، بل أيضا الأوضاع السياسية والاقتصادية والتيار الذي سيقود حكومة إسرائيل بعد الحرب، ثم تأتي مرحلة ثالثة تقود لعملية سلام شاملة في المنطقة تضمن حل الدولتين وسلام بين إسرائيل والدول العربية، وفي سياق هذا الطرح يبدو من الصعب حاليا الحديث عن ضمانات لسلام إقليمي.

وتابع: اعتقد بأن الظروف الحالية لم تتغير كثيرا عما كانت عليه في آذار (مارس) الماضي، وإسرائيل وحماس إلى اللحظة فشلا في التوصل لاتفاق يمهد لتخفيف المعاناة والكارثة الإنسانية لسكان القطاع، ولا أرى تغييرا كبيرا في الموقف الأميركي وانما الذي حدث هو تغيير إدارة الموقف والازمة مع إسرائيل، وحتى قرار مجلس الامن لم يغير كثيرا على أرض الواقع في القطاع مع امتناع الولايات المتحدة، وحتى مع امتلاكه لقوة التنفيذ فإن أي اجراء من مجلس الأمن كعقوبات اقتصادية على إسرائيل مثلا سيعرض على مجلس الامن مرة أخرى، ولا أعتقد ان إدارة بايدن ستدعم قرارا من هذا القبيل ضد إسرائيل، وفي هذا السياق يمكننا أن نتنبأ بمستقل أي خطة او مشروع سلام لا يمتلك الإرادة الدولية والإقليمية الكافية لتحقيقه على أرض الواقع بشكل يضمن وجود دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.