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دورات تأهيلية لـعتاة مخالفي نظام النقاط المرورية

3/30/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - عدلت الحكومة نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018 من خلال زيادة عدد النقاط المرورية للمخالفات التي جاءت انسجاما مع تعديلات قانون السير الجديد.
وشخص النظام المعدل للعام 2024 الذي ما يزال قيد الدراسة على موقع قانون التشريع والرأي المخالفة بعدد النقاط؛ لتتدرج بها من 6 نقاط إلى نقطتين، فيما طلب النظام المعدل الحصول على دورة تأهيلية في المعهد المروري إذا وصل مجموع النقاط المرورية إلى 12 نقطة.
وأشار النظام المعدل إلى أن النقاط تشطب حال الحصول على الدورة، ولا يتم احتساب النقاط الواردة للمخالفات لغايات وقف العمل برخص القيادة.
ولفتت التعديلات إلى أن هذا النظام يسمى نظاما معدلا لنظام النقاط المرورية لسنة 2024، ويقرأ مع النظام رقم 31 لسنة 2018 المشار إليه بـ”النظام الأصلي” وما طرأ عليه من تعديل، نظامًا واحدًا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت التعديلات إلى أنه تسجل بحق السائق الذي يرتكب أيا من المخالفات التالية 6 نقاط، وهي: مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية حمراء، وقيادة مركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية، وقيادة المركبات على الطريق أو الطريق السريع (المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها).
كما تشمل قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية، بحيث يفقد سائقها السيطرة على قيادتها، أو تناول الكحول أثناء القيادة، وقيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم، وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
كما تسجل 6 نقاط بحق مدرب السواقة إذا تناول المشروبات الكحولية أثناء التدريب، أو السائق الذي يقود مركبة تحمل مواد خطرة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك، أو تركها داخل أي منها.
وقضت التعديلات بتسجيل 6 نقاط بحق من قاد المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية، ومن استخدم لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
وتسجل 4 نقاط بحق السائق الذي اتخذ مسربا خاطئا، أو قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50كم/ساعة، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق، أو قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب.
وفي المخالفة ذاتها تسجل 4 نقاط لكل من تلاعب بلوحات أرقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الإلصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة، أو قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها، أو قيادة مركبة أثناء وقف العمل برخصة القيادة إداريا أو قضائيًا، أو تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ. أو قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك، أو قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
وفي حال قام السائق بقيادة مركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور فإنه تسجل بحقه 3 نقاط، وتنسحب على محالفات عدم إعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم، أو استخدام سائق المركبة الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان الهاتف محمولا باليد.
فيما تسجل بحق السائق نقطتان إذا ما أوقف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر، أو سير المركبات على شكل مواكب، ما يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.
كما تسجل للسائق نقطتان إذا كانت قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 30 كم/ساعة ولغاية 50 كم/ ساعة، أو الرجوع بالمركبة إلى الخلف المؤدي إلى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير أو عدم التزام مركبات الشحن والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب، أو قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها أو عدم تثبيت الحمولة على المركبة أو الدوران في المركبة في الأماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة.
إضافة الى تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير، وعدم تقيد السائق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية، أو وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.
وأوضحت التعديلات أنه تطبق الإجراءات الحصرية على كل من يرتكب المخالفات الواردة، ما يوجب عليه الحصول على دورة تأهيلية في المعهد المروري إذا وصل مجموع النقاط المرورية إلى 12 نقطة.
وقضت التعديلات بأنه تشطب النقاط في حال حصول السائق المخالف على الدورة، ولا يتم احتساب النقاط الواردة للمخالفات لغايات وقف العمل برخص القيادة المنصوص عليه في التعديلات الجديدة.

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