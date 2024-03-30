Sunday, 31 March 2024 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 33 ألفا

3/30/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة فيغزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر بالقطاع راح ضحيتها 82 شهيدا و98مصابا خلال 24 ساعة.


وأضافت الوزارة الصحةأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول ارتفع إلى32 ألفا و705 شهداء و75 ألفا و190 مصابا.

MENAFN30032024000072011014ID1108040085

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث