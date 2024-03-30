حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 33 ألفا

حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 33 ألفا
التاريخ
3/30/2024 11:29:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة فيغزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر بالقطاع راح ضحيتها 82 شهيدا و98مصابا خلال 24 ساعة.
وأضافت الوزارة الصحةأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول ارتفع إلى32 ألفا و705 شهداء و75 ألفا و190 مصابا.
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