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على وقع الدماء النازفة والأملاك المستباحة.. الفلسطينيون يحيون يوم الأرض

3/30/2024 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- على وقع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، والدماء النازفة في القطاع والضفة المحتلة، أحيا الفلسطينيون أمس، الذكرى 48 "ليوم الأرض"، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية.
ويأتي يوم الأرض هذا العام وقد استولى الاحتلال على زهاء 27 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، واقتطع مساحات شاسعة من القدس المحتلة في إطار مساعي تهويدها وطمس معالمها.
وفي ظل ترقب استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وسط خلاف حاد بين وزراء حكومة الحرب ورئيسها "بنيامين نتنياهو" على عودة النازحين لشمال القطاع؛ فإن ذكرى "يوم الأرض" تمر هذا العام على الفلسطينيين أكثر حزناً ووجعاً وقهراً نظير جرائم الاحتلال التي أدت لارتقاء آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وتدمير الحياة في غزة.
وأمام معارضة "نتنياهو" ووزير حربه "يوآف غالانت"؛ بات وزراء في حزب الليكود الحاكم يؤيدون التوصل لاتفاق لإطلاق النار ولا يعارضون عودة النازحين لشمال غزة مقابل تبادل الأسرى، بينما تطالب المقاومة بوقف عدوان الاحتلال وعودة النازحين لأماكنهم بدون شروط، فيما أكد الرئيس محمود عباس ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من كامل القطاع وعودة السلطة الفلسطينية لمهامها بغزة.
بينما تواصل حكومة الحرب تصعيدها ضد الضفة الغربية منذ عملية "طوفان الأقصى" لضم أراضيها وتهويد مدينة القدس المحتلة، إذ قام الاحتلال مذاك بالمصادقة على 1895 وحدة استعمارية جديدة وتهجير 25 تجمعاً بدوياً فلسطينياً، وتأمين اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم والذي بلغ 9700 اعتداءً، مقابل اقتلاع وتحطيم 9600 شجرة معظمها من أشجار الزيتون.
واستولت سلطات الاحتلال على 27 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، بعد عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، منها 15 ألف دونم تحت مسمى تعديل حدود محميات طبيعية في أريحا والأغوار، و11 ألف دونم من خلال ثلاثة أوامر إعلان أراضي دولة في محافظات القدس ونابلس، و230 دونماً من خلال 24 أمراً لوضع اليد، لأغراض عسكرية، تمنع في المستقبل وصول الفلسطينيين إلى آلاف الدونمات.
وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين ليوم الأرض، أن مساحة الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال وتخضع للعديد من الإجراءات الاحتلالية، بلغت 2380 كم2، بما يعادل 42 % من مجمل أراضي الضفة الغربية، و69 % من مجمل المناطق المصنفة (ج)، وهي المناطق التي تخضع للحكم العسكري الاحتلالي.
وأشار رئيس الهيئة، الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان، إلى أن الاحتلال بدأت بإنشاء مناطق عازلة حول المستعمرات، من خلال الأوامر العسكرية، بدأتها بمستعمرة "رفافا" المقامة على أراضي الفلسطينيين في محافظة سلفيت، وتمنع وصولهم إلى 384 دونماً.
وأضاف، أن الاحتلال صادق على 1895 وحدة استعمارية جديدة، يتركز معظمها في القدس، لاسيما في مستوطنة "معاليه أدوميم"، فيما أنشأ المستعمرون 11 بؤرة استيطانية، بالإضافة إلى شق 5 طرق، لتسهيل تحركهم ، وربط البؤر بمستعمرات قائمة.
وأضاف شعبان، أن إجراءات الاحتلال وإرهاب "مليشيا مستعمريه" أدت إلى تهجير 25 تجمعاً بدوياً فلسطينيا، تتكون من 220 عائلة، تشمل 1277 فرداً من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، كان آخرها تهجير تجمع السخن في الأغوار الوسطى وسيطرة المستعمرين على الموقع.
وبين، أن إجراءات سلطات الاحتلال واعتداءات مستعمريه منعت وصول الفلسطينيين إلى أكثر من نصف مليون دونم من الأراضي الزراعية، لا سيما تلك المزروعة بالزيتون في موسم قطاف الزيتون الأخير، مما أدى لانخفاض نتاج الموسم إلى حدوده الدنيا.
وحسب الهيئة الفلسطينية، فقد بلغ عدد الحواجز الإسرائيلية التي تقسم الأراضي الفلسطينية، وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع حتى اللحظة، ما مجموعه 840 حاجزاً عسكرياً وبوابة، منها أكثر من 140 بوابة جرى وضعها بعد السابع من اكتوبر.
وجاء "يوم الأرض" بعد هبة الجماهير الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية 1948 في عام 1976، معلنة عن صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها سلطات الاحتلال، وتمخضت عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بـ"يوم الأرض"، فيما استُشهد فيها 6 فلسطينيين، وجُرح 49 واعتُقل أكثر من 300 آخرين.
من جانبها، تعهدت حركة "حماس" بالإبقاء على جذوة المقاومة مشتعلة في وجه الاحتلال، مؤكدة أن عملية طوفان الأقصى امتدادٌ لمسيرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن الأرض والمقدسات، حتى انتزاع الحقوق الفلسطينية المشروعة وتحقيق تطلعات التحرير والعودة.
وأضافت "حماس"، في تصريح لها أمس، أن يوم الأرض سيبقى عنواناً وطنياً خالداً، ومحطة مشرفة في تاريخ الشعب الفلسطيني النضالي، ويستلهم منه في مسيرته المستمرة، معالم الصمود والثبات والتضحية والتحدي، للإبقاء على جذوة المقاومة مشتعلة في وجه الاحتلال ومستوطنيه، في كل ساحات الوطن المُحتل.
وأكدت حماس أن جذوة المقاومة لن تنتهي ولن تُخمد إلا بالتحرير الشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وفي الأثناء؛ تحدثت وسائل إعلام الاحتلال بإن الولايات المتحدة ومصر وقطر سيقدمون في الأيام المقبلة، اقتراح تسوية آخر لدفع صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة "حماس" قدماً، في ظل الجمود الذي وصلت إليه المحادثات.
واستؤنفت المفاوضات قبل أيام بكل مساراتها، وانتقلت إلى مرحلة الاجتماعات التقنية، كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس محمود عباس على ضرورة تدخل المجتمع الدولي من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة ووقف حرب الاحتلال واستلام دولة فلسطين مهامها في غزة كما هو في الضفة الغربية.
وأكد ضرورة سرعة انسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس، واستلام دولة فلسطين مهامها في غزة كما هو في الضفة، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الامم المتحدة والمزيد من اعتراف الدول بدولة فلسطين.

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