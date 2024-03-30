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إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة داعش؟

3/30/2024 11:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كيم سنغوبتا - (إندبندنت عربية) 29/3/2024

ما تزال المملكة المتحدة في مرمى نيران المقاتلين المتطرفين، مع رفع مستوى التهديد الوطني إلى "كبير". ويقول مسؤولو الأمن والاستخبارات البريطانيون أنهم لاحظوا ارتفاعاً ملحوظاً في حجم مواد دعاية "داعش" التي تهدد بالعنف. وهناك دعوات للمتطوعين للالتحاق بالجهاد، حتى أن هناك إجراءات تدقيق معززة بدأ تطبيقها أخيراً بعد سلسلة من عمليات التجنيد.
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يُظهر تنظيما "القاعدة" و"داعش" علامات على انبعاثهما من جديد. كما أنهما مسؤولين عن "التأثير في بريطانيين ودفعهم إلى التطرف على نطاق أوسع".
وجاء على غلاف مجلة "صوت خراسان" الصادرة باللغة الإنجليزية والمرتبطة بتنظيم "داعش- ولاية خراسان" في عددها الصادر في كانون الثاني (يناير) الماضي: "تأتي بريطانيا في طليعة الدول المعادية للإسلام والمسلمين، وكان هي التي أرست الأساس للدولة الصهيونية في فلسطين".
وكان العنوان الرئيس للمقالة التي نشرتها "مؤسسة الأعظم الإعلامية"، التي تعلن تبعيتها لـ"ولاية خراسان الإسلامية"، هو: "واقع الغرب المتوحش: مملكة الكفر المتحدة".
وحول موضوع بريطانيا تقول المقالة أن "قائمة جرائمهم (البريطانيين) في حق المسلمين طويلة جداً، إذ لم يألُ الصليبيون البريطانيون جهداً في حياكة مكائدهم ضد الإسلام. ومنذ أن شارك المسلمون في الحرب ضد الصليبيين، قامت بريطانيا بدور بارز للغاية".
على الرغم من أن المحاولات الأولية التي قام بها فلاديمير بوتين والكرملين لربط أوكرانيا بالمذبحة التي وقعت في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، فإن الدليل الدامغ يشير إلى أن جماعة "داعش- ولاية خراسان" هي التي نفذت الهجوم الذي أسفر عن مقتل 137 شخصاً وجرح 180 آخرين. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن يوم الإثنين الماضي أن الإسلامويين المتطرفين هم الذين كانوا وراء الهجوم.
عاد تنظيم "داعش" الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه هُزم كقوة بعد نهاية "خلافته" ومقتل زعيمه أبو بكر البغدادي قبل خمسة أعوام، إلى بؤرة الاهتمام الدولي بعد أن نفذ هجوماً وُصف بأنه "مذهل" بالفعل من حيث مستوى فتكه.
وكان تنظيم "داعش-خراسان" الذي يتخذ من أفغانستان مقراً له، قد هدد روسيا مراراً وتكرارا في نشراته الدعائية، بطريقة تعكس روابط الكثير من مقاتليه بمناطق آسيا الوسطى. واتهم التنظيم كلا من الكرملين والرئيس بوتين بـ"تلطخ أيديهم بدماء المسلمين" تاريخياً في أفغانستان والشيشان وسورية، بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بعمليات القتل في منطقة الساحل الأفريقي التي ترتكبها جماعات المرتزقة التابعة لموسكو.
وأشار كولين كلارك، من مركز صوفان "Soufan Center"، وهو مجموعة بحثية مقرها واشنطن تعنى بأبحاث الإرهاب، إلى أن "داعش-خراسان كان يركز على روسيا خلال العامين الماضيين، وكثيراً ما كان ينتقد بوتين في دعايته". كما ذهب مايكل كوغلمان، من "مركز ويلسون" ومقره واشنطن، إلى أن التنظيم "يرى أن روسيا متواطئة في الأنشطة التي تضطهد المسلمين بانتظام".
وفي الثالث من آذار (مارس) الحالي، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن ستة مسلحين إسلاميين قتلوا في منطقة إنغوش كارابولاك. إلا أن الهجوم التالي المخطط له بعد أربعة أيام من تلك الواقعة - على كنيس يهودي في كالوغا قرب موسكو - غالباً ما جاء انتقاماً من الهجوم الإسرائيلي على غزة وليس من تدمير روسيا لغروزني.
لكن الغرب مستهدف أيضا
في تموز (يوليو) الماضي، اعتقلت قوات الأمن في ألمانيا وهولندا سبعة مواطنين طاجيكيين وتركمانيين وقيرغيزيين يشتبه في تخطيطهم لشن هجمات في ألمانيا. وفقاً للتقارير، ذهب بعض أفراد المجموعة إلى ألمانيا كلاجئين من أوكرانيا بعد الغزو الروسي. ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن لهم أي صلات بالحكومة الأوكرانية أو أجهزتها الأمنية.
واتهم إيمانويل ماكرون الحكومة الروسية بـ"السفاهة" المتعمدة في محاولة توريط أوكرانيا في هجوم موسكو. وقال يوم الأثنين الماضي أن "المعلومات المتوافرة لدينا... وكذلك لدى شركائنا الرئيسين، تشير بالفعل إلى أن "داعش" هو الذي حرّض على هذا الهجوم". وأضاف: "حاولت هذه الجماعة أيضاً ارتكاب عدة أفعال على أراضينا".
وستضع فرنسا أربعة آلاف جندي إضافي على أهبة الاستعداد في إطار عملية "سينتينيل" لينضموا إلى ثلاثة آلاف جندي منتشرين أصلاً لحراسة البنية التحتية وأماكن العبادة والمدارس والمسارح في جميع أنحاء البلاد.
وحذت الحكومة الإيطالية حذو فرنسا في رفع مستوى الأمن، إذ أعلنت وزارة الداخلية "زيادة المراقبة والتفتيش على حد سواء، مع إيلاء أكبر قدر من الاهتمام لأماكن تجمُّع الأشخاص وعبورهم، وكذلك الأهداف الحساسة".
وكما توضح مقالة "صوت خراسان"، ما تزال بريطانيا في مرمى أنظار الجهاديين العنيفين. وقال وزير الخزانة، جيريمي هانت، في عطلة نهاية الأسبوع إنه يجب أن يكون هناك قلق "بالتأكيد" بشأن "داعش-ولاية خراسان".
ومع ذلك، ما يزال مستوى التهديد الوطني عند مستوى "كبير"، مما يشير إلى احتمال وقوع هجوم -أقل من "شديد"، مما يعني أن الهجوم محتمل للغاية، و"حرج"، ويحذر من خطر وشيك (أي أن الهجوم محتمل جداً في المستقبل القريب).
يقول مسؤولو الأمن والاستخبارات البريطانيون إنهم لاحظوا ارتفاعاً ملحوظاً في حجم مواد دعاية "داعش" التي تهدد بالعنف. هناك دعوات للمتطوعين إلى الالتحاق بالجهاد، حتى إن هناك إجراءات تدقيق معززة بدأ تطبيقها أخيراً بعد سلسلة من عمليات التجنيد غير المرضية على ما يبدو.
وذكرت استراتيجية المملكة المتحدة "المحدّثة" لمكافحة الإرهاب "كونتست" Contest قبل ثمانية أشهر أن الأفراد والجماعات الصغيرة خارج الشبكات الإرهابية المنظمة الكبيرة هم الذين يهيمنون الآن، مما يقلل من القدرة على التنبؤ بالإرهابيين ويجعل الكشف عنهم أكثر صعوبة.
وقد وقعت تسع هجمات إرهابية محلية خلال الأعوام الخمسة الماضية وتمكنت الاستخبارات والشرطة في بريطانيا من إحباط 40 هجوماً آخر في مرحلة متقدمة. كانت الاعتداءات في معظمها مؤامرات تفجير وطعن بالسكاكين، وفقاً لمسؤولين أمنيين -وليس عمليات إطلاق نار جماعي شارك فيها مهاجمون عدة، مثل الهجمات التي نفذها تنظيم "داعش" على مسرح "باتاكلان" في باريس والآن على قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية في موسكو.
أحد أسباب ذلك هو قوانين مراقبة الأسلحة النارية الصارمة في هذا البلد. لكن تفجيرات السابع من تموز (يوليو) في لندن -وتفجير مانشستر أرينا قبل سبعة أعوام- أظهرا حجم الدمار الذي يمكن أن تحدثه العبوات الناسفة بدائية الصنع.
وحذر تقرير "كونتست" من تهديد "مستمر ومتطور" من الجماعات الإرهابية الإسلاموية في الخارج. وفي حين أن الانتماء الصريح والاصطفاف العقائدي الوثيق مع منظمات إرهابية دولية محددة "يتضاءلان"، إلا أن تنظيمي "القاعدة" و"داعش" يظهران "مؤشرات على الانبعاث"، وهما مسؤولان عن "التأثير في بريطانيين ودفعهم إلى التطرف على نطاق أوسع".


قد لا تكون بريطانيا على خط المواجهة المباشر مع تنظيم "داعش- ولاية خراسان"، لكن التهديد القاتل لم يتلاشَ أبدًا، وهو ما يزال حقيقياً تماماً.
*كيم سنغوبتا: مراسل شؤون الدفاع والأمن لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

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