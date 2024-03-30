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الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة

3/30/2024 11:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة روبن أندرسن - (كومون دريمز) 24/3/2024
مع إثقال العناوين الرئيسية بالغموض اللفظي، أثار الرد على "مذبحة الدقيق" في غزة لحظة فظيعة أخرى من تسهيل الصحافة الغربية للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في القطاع.
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في 29 شباط (فبراير)، قتل أكثر من 100 فلسطيني وجرح مئات آخرون عندما فتح القناصة الإسرائيليون النار على أشخاص كانوا يقتربون من قافلة من الشاحنات التي تحمل إمدادات الطحين التي تشتد الحاجة إليها في غزة. وسرعان ما أطلِق على الهجوم الإسرائيلي اسم "مذبحة الدقيق".
وفي التغطية، كانت التقارير الإعلامية للمنافذ الإخبارية الرئيسية مثيرة للجدل، مشوشة، وغارقة في الاتهامات والتفاصيل المتضاربة التي ملأت فجوة الأخبار، حتى بينما قللت وسائل الإعلام من أهمية الظروف الخطيرة التي صنعتها المجاعة التي دبرتها إسرائيل في قطاع غزة. وبجعل عناوينها الرئيسية مغلفة بالتعتيم والتلاعب اللفظي، أثارت المذبحة لحظة فظيعة أخرى من سياق قيام وسائل الإعلام السائدة بتسهيل الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة.
الجمباز اللغوي
في يوم المذبحة، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، عدد (24/2/29) هذا الاختراع:
"بينما يحتشد الجائعون حول قافلة، تدافع بالأجساد، إطلاق نار إسرائيلي، وحصيلة قاتلة.
وقد قوبل هذا العنوان بالسخرية والتسخيف بينما يتنقل بين المنصات المنصات عبر الإنترنت. ووصفت عسل راد ("إكس"/ "تويتر"، 3/1/24)، المؤلفة ومديرة الأبحاث في "المجلس الوطني الإيراني الأميركي"، هذه المادة بأنها "هايكو (1) تم اللجوء إليها لتجنب قول أن إسرائيل تذبح الفلسطينيين، وأنها تقوم بتجويعهم بشكل متعمد في غزة".
وجاء في عنوان آخر لصحيفة نيويورك "تايمز" (24/2/29): "وفيات سكان غزة المتعطشين للطعام تثير دعوات جديدة إلى وقف إطلاق النار". وأشار نعمة شيرازي، المضيف المشارك لبودكاست Citations Need (تويتر، 3/1/24)، إلى أن "صحيفة نيويورك تايمز لا تستطيع أن تكتب عناوين واضحة عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب الإسرائيلية". وقدّم الشيرازي هذه المراجعة للعنوان: "إسرائيل تذبح الناس الذين يتضورون جوعًا بينما تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية".
وأشار البروفيسور جيسون هيكِل (تويتر، 24/2/29)، إلى جانب آلان ماكلويد من "مينت برس" (24/2/29)، إلى استخدام المصطلح الجديد، "الوفيات المرتبطة بالمساعدات الغذائية"، عندما ظهر في عنوان صحيفة "الغارديان البريطانية، (24/2/29): "بايدن يقول أن الوفيات المرتبطة بالمساعدات الغذائية في غزة تعقد محادثات وقف إطلاق النار". ولاحظ ماكلويد: "وسائل الإعلام الغربية بأكملها تقريبًا تتظاهر بأنها لا تعرف من الذي نفذ للتو مذبحة في حق 100+ مدني يتضورون جوعًا".
كان هذا الجمباز اللغوي -وهو طاعون منتشر منذ أمد طويل في تغطية وسائل الإعلام الغربية لفلسطين (FAIR، 8/22/23)- شائعا جدا في عناوين الأخبار والتقارير لدرجة أن الكاتبة كيتلين جونستون (كونسورتيوم نيوز، 3/1/24) جمعت قائمة به، مضيفة مصطلحات جديدة مثل، "حادث فوضوي" (سي إن إن، 24/2/29)، و"تسليم مساعدات فوضوي يتحول إلى مميت" (الواشنطن بوست، 24/2/29)، إلى تلك التي سبق ذكرها.
وقامت سناء سعيد، الناقدة الإعلامية في قناة "الجزيرة"، بفك شيفرة النوع الأخير من البناء اللغوي لموقع "العربي الجديد" (24/2/29)، وقالت إن مثل هذه اللغة السلبية قد استخدمت "باستمرار لتنظيف العنف الذي تطلقه دولة قوية ضد سكان مدنيين".
مع دخول الإبادة الجماعية في غزة شهرها السادس، أصبح محللو وسائل الإعلام والمراسلون الاستقصائيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بارعين في التعرف إلى الالتواءات المؤيدة لإسرائيل وأنماط اللغة التي تبرر حربها على غزة. وأصبح هذا جانبا أساسيا في جهود فضح الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
"الفوضى تحكم في غزة"
دخلت مجلة "الإيكونوميست" (2/29/24)، بتقريرها المعنون "مأساة جديدة تُظهر أن الفوضى تَحكمُ في غزة: إطلاق نار وتدافع يقتل 122 ويجرح المئات"، أسوأ دور مؤيد لإسرائيل، مع نشر تقارير يبدو أنها تلقي باللوم على الفلسطينيين في مقتلهم هم أنفسهم. وبطريقة تكرر بطريقة ببغائية توجيهات الصحافة الإسرائيلية، ادعى المقال المذكور أن الفلسطينيين قُتلوا بسبب "الدوس" على بعضهم البعض أثناء "تدافعهم".
وكُتب المقال بأسلوب النثر الأدبي؛ فكتب المراسل (غير الموجود في مكان الحادث): "حطّ الموت على طريق ساحلي في غزة". ثم "حلت كارثة بقافلة مساعدات"، كما لو أن الكارثة حدثت فقط بسبب سوء الحظ.
ثم قدم الكاتب نبوءة: "كما هو الحال مع العديد من الأحداث في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، فإن الحقائق مقدر لها أن تظل متنازعا عليها بشدة". ويغلب أن تتحقق هذه النبوءة، خاصة عندما تتخلى وسائل الإعلام الكبرى عن مسؤوليتها المتعلقة بتقييم الادعاءات.
جدول زمني للإنكار المتبدل
وثق العديد من الكتاب والصحفيين الآخرين سلسلة التصريحات الإسرائيلية المتذبذبة التي تساعد في تفسير اللغة الملتوية في التقارير الإخبارية. وتعقَّب مراسل قناة "الجزيرة"، ويليم ماركس (تويتر، 24/3/1)، جدولاً زمنيًا يرصد كيفية تغيير الجيش الإسرائيلي قصته على مدار اليوم الذي تلا المذبحة.
بدأ الجيش الإسرائيلي بالادعاء بأنه كان هناك دهس وتدافع، أدّيا إلى وقوع إصابات، حول شاحنة المساعدات. ثم قالوا أن الفلسطينيين الجائعين قاموا "بتهديد جنودهم" أو "ظهروا بطريقة تهديدية"، فأطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهم. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ادعى مسؤولون إسرائيليون وقوع حادثين منفصلين، أحدهما تضمَّن الدوس بسبب التدافع، والآخر أدى إلى إطلاق النار. وبحلول نهاية اليوم، زعموا أنهم كانوا يقدمون الدعم لقافلة مساعدات إنسانية فقط، وأن الجيش لم يطلق أي أعيرة نارية على الإطلاق.
عندما تحققت هيئة الإذاعة البريطانية (24/3/1)، من أن مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي احتوى على أربع فواصل غير مبررة في اللقطات، وبالتالي كان غير صالح، استمر المنفذ الإعلامي في استخدام صيغة المبني للمجهول، مشيرًا في العنوان الرئيسي إلى "غزيون قُتلوا حول قافلة للمساعدات". ونقلت إحدى الجمل في المقال المفصل والمشوش عن الصحفي الفلسطيني محمود عوضية قوله: "أطلق الإسرائيليون النار عمدا على الرجال... (الذين) كانوا يحاولون الاقتراب من الشاحنات التي تحمل الطحين". لكنّ المقال أثار في مكان سابق إشكالية حول مصداقية عوضية، عندما قام بتعريفه على أنه "صحفي في قناة 'الميادين'. وهي محطة إخبارية مقرها لبنان، تتعاطف برامجها مع الجماعات التي تقاتل إسرائيل".
وسائل الإعلام المستقلة والدولية
إذا قارنا منافذ الإعلام السائدة بوسائل الإعلام المستقلة، حيث تستند تقارير الأخيرة إلى المصادر الميدانية، والجهات الفاعلة الإنسانية، وعمال الإغاثة، فإننا سنجد محتوى مختلفا تماما.
قال مراسل "الجزيرة"، إسماعيل الغول (24/2/29)، الذي كان موجودًا في مسرح المجزرة، أنه "بعد فتح النار، تقدمت الدبابات الإسرائيلية ودهست العديد من جثث القتلى والمصابين. إنها مجزرة، بالإضافة إلى المجاعة التي تهدد المواطنين في غزة".
وأكد موظفو "الأورومتوسطي" (24/2/29) الموجودون في مكان الحادث أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الفلسطينيين الذين يتضورون جوعًا. وتم تلخيص النتائج التي توصل إليها "الأورومتوسطي" في شريط فيديو نشرته "شبكة القدس الإخبارية" الفلسطينية ونشره "مركز فلسطين للمعلومات" (24/3/4).
وذكر موقع "موندويس" (24/3/4)، تفاصيل المذبحة من روايات شهود العيان. وروى أحد الناجين كيف أن نقطة تفتيش إسرائيلية "قسمت الحشد إلى قسمين"، ومنعت أولئك الذين عبروا نقطة التفتيش من العودة إلى الجانب الشمالي. ثم فتح الجنود الإسرائيليون النار على الحشد. وزار مراقبون دوليون المصابين الناجين في مستشفى الشفاء، "مؤكدين أن غالبية الإصابات من مئات المصابين كانت ناجمة عن التعرض للذخيرة الحية".
في سياق المجاعة
كما وضعت التقارير في الصحافة البديلة المجزرة في سياق المجاعة المتزايدة بسرعة في غزة.
وجاء في عنوان موقع "الانتفاضة الإلكترونية" (24/2/29): "الفلسطينيون الذين يسعون للحصول على مساعدات غذائية يقتلون بينما تقوم إسرائيل بتجويع غزة". وقال المنفذ الإعلامي أن "المجاعة المدبرة ترسخت في غزة، حيث يلجأ الناس إلى أكل النباتات البرية ذات القيمة الغذائية المنخفضة وعلف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة".
وتضمن تقرير لموقع "ميدل إيست آي" (24/2/29) الحالة المزرية التي يواجهها الفلسطينيون حاليًا. وجاء فيه: "الكثير من سكان غزة على شفا المجاعة نتيجة للحصار الإسرائيلي، وفقًا للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى".
وفي يوم المجزرة، افتتح موقع "الديمقراطية الآن"! (24/2/29) بثه ببيان واضح وفي السياق ذي الصلة: "إسرائيل تقتل 104 فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية، بينما يتهم خبير في الأمم المتحدة إسرائيل بتجويع القطاع". وقال ضيف الحلقة الأول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري: "كل شخص في غزة جائع". واتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع المتعمد. وشدد على أن المجاعة في السياق الحديث هي كارثة من صنع الإنسان:
"في هذه المرحلة، تعوزني الكلمات لأتمكن من وصف رعب ما يحدث ومدى خسة الأعمال التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين".
ونشر موقع "كومون دريمز" (24/3/3) تقريرًا عن قيام إسرائيل بعرقلة وصول قوافل المساعدات، واستشهد بتقرير (اليونيسف) عن وفاة الأطفال الذين؛
"توفوا بسبب الجوع والجفاف في مستشفى في شمال غزة بينما تواصل القوات الإسرائيلية عرقلة وصول قوافل المساعدات ومهاجمتها، مما يؤجج مشاعر اليأس في جميع أنحاء القطاع. الناس جائعون ومرهقون ومصدومون. الكثيرون يتشبثون بصعوبة بالحياة".
وخلص التقرير إلى أن "هذه الوفيات المأساوية والمروعة هي من صنع الإنسان، يمكن التنبؤ بها، ويمكن منع حدوثها تمامًا".
في الأيام التي سبقت المجزرة، كانت العديد من وسائل الإعلام توثق المجاعة المتزايدة التي تلوح في أفق غزة. وكانت هذه هي المواد التي استخدمتها وسائل الإعلام المستقلة لوضع المجزرة في سياقها.
على الناحية الأخرى، وضعت صحيفة "نيويورك تايمز" المذبحة في سياق مختلف تماما. تم الاستشهاد في مقال (24/3/2) بعنوان "القافلة الكارثية كانت جزءًا من جهد إسرائيلي جديد لجلب المزيد من المساعدات إلى غزة"، بتأكيد من "دبلوماسيين غربيين، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم". وقال المقال أن منظمات الإغاثة الدولية "علقت عملياتها" بسبب "تصاعد الفوضى"، فضلاً عن رفض إسرائيل "إعطاء الضوء الأخضر لمرور شاحنات المساعدات". وألقت الصحيفة باللوم على سكان غزة الذين يتضورون جوعا من خلال الادعاء بأن قوافل المساعدات نُهبت -إما على يد "المدنيين الذين يخشون المجاعة" أو من قبل "عصابات منظمة".
"كيف لا تكون هذه قصة أكبر"؟
كما ذكرت منافذ "كومون دريمز" و"موندوويس"، لم تكن "مذبحة الدقيق" هي المرة الأولى التي يقتل فيها الجيش الإسرائيلي فلسطينيين يتضورون جوعا، ولن تكون الأخيرة. وكما قال موقع موندويس (24/3/4)، فإنه "في أقل من أسبوع، ارتكبت إسرائيل عدة مذابح ضد الجياع. في يوم الأحد، 3 آذار (مارس)، قصفت إسرائيل قافلة مساعدات، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص".
وأفادت "شبكة القدس الإخبارية" (24/3/2) بأن إسرائيل استهدفت المدنيين الجائعين مرة أخرى في شارع الرشيد شمال غزة أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية. وأعادت صحيفة "القدس" (24/3/4) نشر لقطات بثتها قناة "الجزيرة" التقطت اللحظات التي فتح فيها الجيش الإسرائيلي النار على سكان غزة الجائعين الآخرين، هذه المرة في "دوار الكويت"، بينما كانوا يبحثون عن المساعدات الغذائية.
تواصل قناة "الجزيرة" (24/3/6) توثيق عمليات قتل الفلسطينيين اليائسين للحصول على المساعدات عندما يتعرضون للنيران الإسرائيلية. وفي شريط فيديو أطول، يقول متحدث باسم منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الهجمات تنتهك أوامر محكمة العدل الدولية:
"إن فكرة أن هؤلاء الناس يُقتلون وهم يبحثون عن حصص ضئيلة من الغذاء هي شيء مروع، وهو تذكير بالسبب في أنه يجب أن يكون هناك إجراء دولي فوري لمنع وقوع المزيد من الفظائع الجماعية".
في أعقاب بث تقرير "الجزيرة"، أعربت عسل راد (إكس/ تويتر، (24/3/6)) عن استيائها:
"وقعت الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين الذين ينتظرون، أو يحاولون الحصول على المساعدات مرارًا وتكرارًا هذا الأسبوع، ومع ذلك لم تكن هناك أي تغطية إعلامية (لهذه الهجمات) منذ المذبحة التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص. إن إسرائيل تهاجم المدنيين وتتعمد تجويعهم. كيف لا تكون هذه قصة أكبر"؟

تطبيع المجاعة والمجازر
لاحظت سناء سعيد (إكس/ تويتر، 24/3/4):
"وإذن، فقط لكي أكون واضحة: تمامًا مثل الطريقة التي طبَّعت بها إسرائيل مهاجمة المستشفيات وتدميرها، وقبِلَها المجتمع الدولي، تقوم إسرائيل الآن بتطبيع إطلاق النار لقتل الأشخاص الذين يعانون من الجوع وهم يبحثون عن الطعام".
لقد فشلت وسائل الإعلام في إطلاع الرأي العام الأميركي على الظروف المروعة التي يعيشها المدنيون الذين يتضورون جوعا في غزة. وقد ألقت باللوم على الفلسطينيين في موتهم الخاص، بينما غطت على أعمال الجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذه مجزرة. كما جردت الفلسطينيين من إنسانيتهم من خلال وصف الناس الذين يتضورون جوعا بأنهم غوغاء جامحون يدوسون بعضهم بعضًا.
باستذكار ما قاله باتريك لورانس (Floutist، 23/11/16) عن تشويه اللغة من أجل الدفاع عن عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين: إنه يفسد خطابنا العام ومساحتنا العامة، وكل قدرتنا على التفكير بوضوح. وهذا الفساد حاسم، بنفس أهمية القنابل الأميركية للإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد فلسطين؛ ومن دون هذه التحريفات اللفظية التي تبرر، وتشتت الانتباه، وتنكر، وتملأ مساحات وسائل الإعلام السائدة، لا يمكن تنفيذ الإبادة الجماعية.


*د. روبن أندرسن Robin Andersen: أستاذة دراسات الاتصال والإعلام في جامعة فوردهام. بالإضافة إلى ذلك، تدير برنامج الماجستير في الاتصالات العامة وبرنامج دراسات السلام والعدالة في جامعة فوردهام.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Media's Linguistic Gymnastics Surrounding Israel's Forced Starvation of Gaza
هامش المترجم:
*الهايكو Haiku: كلمة هايكو هي اختصار للعبارة اليابانية "هايكاي نو كو" التي تعني "شعر خفيف". معظم الهايكو هي قصائد بسيطة تتكون من سبعة عشر مقطعًا، تستحضر تقليديًا صورا للعالم الطبيعي. أو هي قصيدة إنجليزية مكتوبة على شكل الهايكو.

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