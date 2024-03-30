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قوات حفظ سلام بغزة.. هل تعد طوق نجاة لبايدن ونتنياهو؟

3/30/2024 11:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - تبحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مخططات لإدارة الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب، تتضمن تشكيل قوات لحفظ السلام، تزامنا مع موافقة إسرائيلية للعودة على طاولة المفاوضات بالقاهرة والدوحة، فيما يراه مراقبون تجهيزات سريعة لسيناريوهات اليوم التالي للحرب في القطاع.
وهذا المخطط يراه خبراء في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية والأميركية، "أقرب للتنفيذ حال الموافقة العربية، خاصة أنه سيكون بمثابة "طوق نجاة للحكومة الإسرائيلية" للخروج من غزة وتماشيا مع الطلب العربي برفض بقاء تل أبيب بالقطاع، غير أن تطبيقه سيواجه صعوبات.
ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن، تبحث مخططات لإدارة الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب، تتضمن تشكيل قوات حفظ السلام.
هذا المقترح الأميركي يأتي تزامنا مع إعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أول من أمس موافقته على سفر وفدين من الموساد والشاباك إلى العاصمتين القطرية والمصرية، الدوحة والقاهرة، لبحث استئناف مفاوضات التهدئة.
ويأتي كذلك بعد ساعات قليلة من عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برئاسة نتنياهو اجتماعا مصغرا لبحث تطورات حرب غزة وصفقة التبادل مع حماس.
سيناريوهات ما بعد انتهاء الحرب بشكل كامل تطرح يوميا في وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، فهل سيكون سيناريو القوات متعددة الجنسيات المطروح حديثا أقرب للتنفيذ في ظل تمسك الاحتلال برفض إدارة حماس أو السلطة الفلسطينية للقطاع.
هذا السيناريو أقرب للتنفيذ وفق حديث الخبير الفلسطيني، عبدالمهدي مطاوع، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، مضيفا أن المقترح الأميركي بشأن قوات حفظ السلام لن يشمل قوات أميركية، وإنما تمويل أميركي.
وأضاف أن قوات حفظ السلام قد تكون عربية دولية مشتركة، وقد تكون فلسطينية، والهدف منها أن تستلم الأمن في قطاع غزة، ثم تقوم بتسليمه بالتدريج للسلطة الفلسطينية بحيث تتمكن من إدارة قطاع غزة.
وبين مطاوع هذه الخطة تستهدف بالأساس إحباط مخطط نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة والإشراف الأمني على القطاع، وفرض مناطق عازلة، وحواجز تعمق من وجود الاحتلال.
وقال أن نجاح الإدارة الأميركية في إفشال مخطط نتنياهو، سيؤدي في النهاية لوجود مسار سياسي مستقبلي، قد يمكن الحديث من خلاله وهذا ما تسعى له هذه الإدارة الأميركية ومشروعها في المنطقة.
وأعرب مطاوع عن اعتقاده أن "السداسي العربي" (لجنة عربية وزارية تتكون من 6 دول بينها مصر والأردن والسعودية) يتفق في الخطوط العامة في كيفية الانتقال من هذه الحرب إلى مسار سياسي وما يتطلبه ذلك من اتخاذ إجراءات مناسبة لما بعد الحرب.
وقال لا أعتقد أن هناك حلولا أفضل من وجود قوات حفظ سلام في مرحلة معينة مقبلة تكون بمثابة قوات انتقالية، لأسباب، أبرزنا عدم وجود فوضى في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وإحباط مخططات نتنياهو باحتلال القطاع، وتأهيل للحكومة الفلسطينية التكنوقراط لاستعادة العمل كجزء من مهامها في قطاع غزة.
الباحث في الشؤون الإسرائيلية والتاريخ العبري، خالد سعيد يرى أيضا أن تلك الخطة الأميركية أقرب للقبول الإسرائيلي، موضحا أن القوة متعددة الجنسيات كانت أطروحة مهمة جدا من ضمن أطروحات إسرائيلية وأجندة تل أبيب لما بعد حرب غزة، باعتبار أنها لا يمكن أن تدير القطاع ولا تريد إدارة من حماس التي تريد القضاء عليها، ولا السلطة الفلسطينية.
وقال قد تنجح خطة وجود قوات حفظ سلام في غزة لو حظيت بموافقة عربية عليها، وحال الموافقة العربية ستكون تلك الخطة هي الرئيسية لسيناريوهات اليوم التالي للحرب.
وبين أن ذلك يدعم تطبيق الخطةـ سيما وأن الإدارة الأميركية خصصت ميزانية لتمويل تلك القوات.
وأضاف أن الخطط الإسرائيلية بشأن دعم وجود قوات حفظ السلام ليست أولوية كخطط عودة المحتجزين، وتبقى تلك المسألة تالية وتخضع لتقديرات السياسيين.
وأعرب سعيد عن أعتقاده أن خطة وجود قوات حفظ سلام طوق نجاة لنتنياهو لإطالة أمد حكومته التي ترى دوائر سياسية عديدة بإسرائيل أنها ستنتهي بانتهاء الحرب.
وعلى مسافة ليست بعيدة، يقرأ نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الأميركية، المقترح الأميركي، بأنه إحدى صور إدارة غزة، بعد الحرب، ويوضح أنه يمكن لإدارة بايدن طرح رؤية حول مستقبل قطاع غزة فيما بعد انتهاء العمليات العسكرية وتكون إحدى تلك الأفكار هي وضع قوات حفظ سلام دولية تابعة لمجلس الأمن الدولي.
وقال إن طرح هذا المقترح يسبق أحداثا أخرى ذات أولوية بكثير، لأن المعيار حاليا هو وقف القتال بغزة، مضيفا قد يستفيد بايدن انتخابيا مع قرب الانتخابات الرئاسية من هذا المقترح وطرحه مبكرا، لكن هذا سيتفاعل معه الناخب الأميركي في ضوء قدرة واشنطن على وقف العمليات العسكرية بغزة أولا.
وبين أن إسرائيل قد لا توافق حاليا لأنها تريد أولا التخلص من حركة حماس والتأكد من عدم وجود مقاومة سياسية أو مسلحة في القطاع.-(وكالات)

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