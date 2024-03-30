Sunday, 31 March 2024 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحسين إربد يتخطى معان والرمثا يتجاوز شباب الأردن بدوري المحترفين

3/30/2024 11:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- تخطى فريق الحسين إربد عقبة ضيفه معان بهدفين لهدف، في المباراة التي احتضنها ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل هدف التقدم للحسين إربد حمزة الدردور عند الدقيقة 22، وتكفل مجدي عطار بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 74، فيما سجل هدف معان الوحيد المحترف الجزائري وليد عثماني عند الدقيقة 89.

وكان حارس مرمى الحسين إربد محمود الكواملة قد حصل على البطاقة الحمراء بعد مرور 10 دقائق فقط على انطلاق المواجهة.

ورفع الحسين رصيده من النقاط إلى 43 نقطة وبالصدارة، فيما توقف رصيد معان عند 14 نقطة وبالمركز التاسع.

وفي المباراة الأخرى، عاد الرمثا بنقاط ثمينة من ميدان مستضيفه شباب الأردن، بعد تجاوزه بهدفين نظيفين، في الموقعة التي جرت بالتوقيت ذاته على ستاد عمان الدولي.

وتقدم الرمثا بالنتيجة عبر اللاعب علي العزايزة عند الدقيقة 45+1، فيما سجل مجد الزعبي الهدف الثاني عند الدقيقة 74.

وعاد الرمثا للمركز الرابع بعد وصوله للنقطة 22، متقدما بفارق المواجهات المباشرة على شباب العقبة، فيما استقر شباب الأردن بالمركز السابع وبرصيد 16 نقطة.

MENAFN30032024000072011014ID1108040076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث