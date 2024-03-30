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تعرف على حالة الطقس مع بداية الثلث الأخير من شهر رمضان

3/30/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال موقع طقس العرب إنه من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى منالمعدلات بحدود 7-9 درجات مئوية في النهار، بحيث تبلغ درجات الحرارة العظمى فيالعاصمة عمان إلى حدود 27 درجة مئوية، ويكون الطقس ربيعياً ومعتدلاًوغالباً مشمس في مختلف المناطق، مع ظهور السحب المتفرقة في الباديةالجنوبية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة في المناطقالجنوبية من المملكة.

وحذر الموقع من الانتباه للموجات الغبارية في المناطقالجنوبية من المملكة، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.

وأضاف أنه في ساعات الليل يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، ويميل للبرودة مع ساعاتالفجر، بحيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى حدود 17 درجة مئوية في العاصمة،وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.

وبين أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها خلال الأيامالخمس القادمة بحدود 7-9 درجات مئوية، بحيث تبلغ في أواخر العشرينات، معسيادة طقس ربيعي معتدل وغالباً مشمس في عموم المناطق، مع نشاط للرياحالشرقية أحياناً خاصة جنوباً.

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