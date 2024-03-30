تعرف على حالة الطقس مع بداية الثلث الأخير من شهر رمضان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال موقع طقس العرب إنه من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى منالمعدلات بحدود 7-9 درجات مئوية في النهار، بحيث تبلغ درجات الحرارة العظمى فيالعاصمة عمان إلى حدود 27 درجة مئوية، ويكون الطقس ربيعياً ومعتدلاًوغالباً مشمس في مختلف المناطق، مع ظهور السحب المتفرقة في الباديةالجنوبية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة في المناطقالجنوبية من المملكة.
وحذر الموقع من الانتباه للموجات الغبارية في المناطقالجنوبية من المملكة، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.
وأضاف أنه في ساعات الليل يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، ويميل للبرودة مع ساعاتالفجر، بحيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى حدود 17 درجة مئوية في العاصمة،وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.
وبين أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها خلال الأيامالخمس القادمة بحدود 7-9 درجات مئوية، بحيث تبلغ في أواخر العشرينات، معسيادة طقس ربيعي معتدل وغالباً مشمس في عموم المناطق، مع نشاط للرياحالشرقية أحياناً خاصة جنوباً.
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