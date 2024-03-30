مشروبات لا ينصح بتناولها مع الأدوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يؤكد الدكتور أندريه دوروخوف الأستاذ المشارك في قسم الكيمياءالعضوية بالجامعة الروسية للعلوم التقنية، أن الأدوية يجب تناولها مع الماءفقط.
ووفقا له، يجب تناول الأدوية مع ماء بدرجة حرارة الغرفة لأن المشروبات
الأخرى يمكن أن تقلل أو على العكس تعزز تأثير الدواء، ما سيؤثر في الحالتين
سلبا على الصحة.
ويقول: "يحتوي الشاي والقهوة على الكافيين والتانين (العفص). وبما أنبعض المكونات عند تفاعلها مع العفص تؤدي إلى تشكيل مواد غير قابلة للذوبانولا يتم امتصاصها في الدم. أي أن الدواء سيخرج من الجسم بكل بساطة دون أنيأتي بأي فائدة".
ووفقا له، فإن عصير الغريب فروت لا يتوافق معالعديد من الأدوية، كما أن عصير الأناناس والعنب يمكن أن يسببان ارتفاعمستوى ضغط الدم عند تناول المنشطات النفسية، وعصير الطماطم يقلل من التأثيرأدوية السلفوناميدات المضاد للبكتيريا. والمشروبات الغازية تهيج بطانةالمعدة وتقلل من فعالية الأدوية.
ويشير دوروخوف، إلى أن الحليب لايصلح أيضا لتناول الأدوية، لأنه يمنع امتصاص مضادات الحيوية المختلفة،والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، والأوميبرازول، وأدوية الغدةالدرقية. كما لا ينصح أبدا بتناول الأودية مع الكحول.
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