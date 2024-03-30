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مشروبات لا ينصح بتناولها مع الأدوية

3/30/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يؤكد الدكتور أندريه دوروخوف الأستاذ المشارك في قسم الكيمياءالعضوية بالجامعة الروسية للعلوم التقنية، أن الأدوية يجب تناولها مع الماءفقط.

ووفقا له، يجب تناول الأدوية مع ماء بدرجة حرارة الغرفة لأن المشروبات
الأخرى يمكن أن تقلل أو على العكس تعزز تأثير الدواء، ما سيؤثر في الحالتين
سلبا على الصحة.

ويقول: "يحتوي الشاي والقهوة على الكافيين والتانين (العفص). وبما أنبعض المكونات عند تفاعلها مع العفص تؤدي إلى تشكيل مواد غير قابلة للذوبانولا يتم امتصاصها في الدم. أي أن الدواء سيخرج من الجسم بكل بساطة دون أنيأتي بأي فائدة".


ووفقا له، فإن عصير الغريب فروت لا يتوافق معالعديد من الأدوية، كما أن عصير الأناناس والعنب يمكن أن يسببان ارتفاعمستوى ضغط الدم عند تناول المنشطات النفسية، وعصير الطماطم يقلل من التأثيرأدوية السلفوناميدات المضاد للبكتيريا. والمشروبات الغازية تهيج بطانةالمعدة وتقلل من فعالية الأدوية.


ويشير دوروخوف، إلى أن الحليب لايصلح أيضا لتناول الأدوية، لأنه يمنع امتصاص مضادات الحيوية المختلفة،والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، والأوميبرازول، وأدوية الغدةالدرقية. كما لا ينصح أبدا بتناول الأودية مع الكحول.

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