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أهو تحديث أم مجرد حديث؟

3/30/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


لا استطيع وصف ذلك الشعور المفعم بالفخر والاعتزاز الذي انتابني عندما كنت استعرض نتائج الأردن في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS لعام 2007 التي أجرتها المؤسسة الدولية لتقييم التحصيل التعليمي IEA ومقرها في امستردام بهولندا حيث تعاقدت المؤسسة معي حينها، أي في عام 2007، كمراقب جودة عالمي وذلك للإشراف على سير الاختبارات الدولية في إمارة دبي/دولة الإمارات العربية المتحدة ومتابعة مجريات عملية الاختبارات بكل تفاصيلها وتقديم تقارير جودة للمؤسسة الدولية عنها. يا إلهي كم كان ذلك الشعور جميلا ويبعث على الثقة والارتياح!
ولكن كيف هو الشعور اليوم بعد مرور العديد من السنوات؟ ولماذا حدث كل هذا التراجع المخيف في ترتيب الأردن عالميا وعربيا في نتائج تلك الاختبارات؟ الأمر يحتاج إلى تحليل ومراجعة جادة للوقوف على الأسباب الحقيقية ومعالجتها من جذورها لاستعادة موقعنا الطليعي المتقدم في التعليم والذي كان مضربا للمثل من قبل الجميع.
وفي إطار مشابه، شاركت وترأست خلال العشرين سنة الماضية فرقا لتقييم حكومات بالكامل وشاركت وترأست خلال العشرة سنوات الماضية هيئات تحكيم نتائج تقييم حكومات. وقد ترأست مؤخرا فريقا يضم 88 مقيّم تميز مؤسسي من خبراء التميز في دول العالم المتقدم بالتحديد وكان لي الشرف أن تم اختياري لترأس ذلك الفريق الدولي المتخصص والخبير.
لقد وجدنا أن النزاهة والشفافية والاستحقاق هي القاسم البديهي المشترك بين مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات التي تولينا عملية تقييمها في تلك الحكومات. ليس مدحا بالآخرين ولكن الحق يقال ومن باب الإنصاف. والسؤال أين نحن من هكذا ممارسات؟
اطلعت حينها على نهج عمل تلك الحكومات حيث لم أجد مثلا موظفين معينين برواتب مرتفعة خارج كادرها الوظيفي للوزارة أو الدائرة أو المؤسسة. بمعنى لا يوجد أشخاص معينون مثلا على الكادر الوظيفي لديوان الحاكم بل جميعهم على كادر تلك الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة وذلك حتى لا يكون هناك طبقية بين الموظفين التي تخلق شرخا وصراعا بين تلك الفئتين من الموظفين. ولم أصادف أي حالة تم ترقيتها بما يخالف الأسس والتعليمات بهدف رفع راتبها التقاعدي تنفيعا لها دون بقية الناس. والسؤال أيضا أين نحن من هكذا ممارسات؟

سمعنا عن وجود موظفين يعملون في رئاسة الوزراء بعقود مرتفعة تم توقيعها مع جهة حساسة يثق بها كل الناس. إذا كانت الحكومة بحاجة ماسة لتعيين أشخاص برواتب عالية ما المانع من تعيينهم على كادرها ما دام تمتلك مبررات وجيهة مقنعة لهكذا تعيينات؟ ولماذا الزج بجهة حساسة يثق بها كل الناس؟
ولماذا الانتقائية في بعض الترفيعات لعدد من الموظفين إلى رتبة وراتب أمين عام دون وجود شواغر وظيفية لهم ومنها لرتبة وراتب وزير خلال فترة قصيرة لا تتجاوز شهور قليلة وذلك بهدف رفع الراتب التقاعدي لهذه الحالات؟ والسؤال لو لم يكن لهؤلاء أقارب أو معارف من كبار المسؤولين هل سيحصلون على هذه الترقيات؟ وماذا يقول الموظفون الآخرون الذين ربما أكثر منهم استحقاقا وكفاءة؟ وماذا عن رصيد ثقة المواطن بالمؤسسات؟
علينا أن ندرك أن الثقة هي أساس كل شيء، وهي العامل الرئيسي في زيادة الاستثمار ونمو الاقتصاد ورضا المواطن والمستثمر والسائح وغيرهم. لذلك لابد من استعادة الثقة بالمؤسسات فالثقة مفتاح النجاح.
أعلنت الحكومة في عام 2019 عن البدء الفوري بإجراءات دمج عدد من المؤسسات من أبرزها إلغاء سلطة المياة ونقل مهامها إلى وزارة المياه وإلغاء الخط الحديدي الحجازي ونقل مهامه لوزارة النقل وغيرها.
طرحت حينها، أي في عام 2019، ملاحظات مفصلية ربما كانت من الأسباب التي دفعت بالحكومة إلى وضع ملف الدمج في الأدراج. ومن هذه الملاحظات فيما يتعلق بمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، أنها تدير أموالا وقفية لا يصح أن تختلط بالأموال العامة بأي حال من الأحوال أو أن تنفق لغير غاياتها بقصد كان أو بغير قصد أو حتى لو كان بالخطأ وترد موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية ولكنها لا تتلقى أي دعم حكومي كما لا نغفل الجانب السياسي والتاريخي من عمر المؤسسة.
دمج مهام هذه المؤسسة ضمن وزارة النقل التي ترد موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة يتعذر معه إدراج موازنتها ضمن موازنة الوزارة ذلك لأن إيراداتها وقفية وليست ايرادات عامة. وبالتالي ستدار أموالها الوقفية بالكامل خارج نطاق الموازنات المقرة من قبل مجلس الأمة بعد أن كانت ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية. وهذا ليس في صالح المؤسسة ولا أموالها بأي حال من الأحوال بل ينال من حوكمتها ومستوى الرقابة عليها. وفي نهاية المطاف، وضعت الحكومة حينها ملف ذلك الدمج في الأدراج.
وأما بخصوص سلطة المياه، فأشرت حينها إلى أن لها شخصية اعتبارية مستقلة ولها حق التعاقد وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع التصرفات القانونية وقد أُدخل تعديل على قانونها في عام 2014 بهدف اعتبار أموالها وأموال الشركات التي تملكها أموالا عامة. وهي تملك شركات منها شركة مياهنا. ولديها عقد إدارة مع الشركات في مجال المياه والصرف الصحي وهي تقترض بكفالة الحكومة.
أما الوزارة فليس لديها شخصية اعتبارية مستقلة إنما هي جزء من شخصية الحكومة الأردنية وبالتالي التعاقد مع شركات المياه سيكون، إذا ما نفذ الدمج، بين الحكومة والشركات وبموافقة مجلس الوزراء وتفويض وزير المياه بتوقيعها وتعود ملكية هذه الشركات للحكومة وليس لوزارة المياه وكذلك جميع ممتلكاتها لأن الوزارة ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الحكومة. أو البحث عن صيغة أخرى لإدارة التعاقد على خدمات القطاع. ويصبح الاقتراض اقتراضا حكوميا وليس اقتراض سلطة المياه بكفالة الحكومة كما هو الآن. بمعنى تصبح الحكومة تقترض بعد أن كانت تكفل قروض. وفي نهاية المطاف، وضعت الحكومة حينها ملف ذلك الدمج في الأدراج.
كما أشرت حينها إلى أن هنالك مؤسسات أولى بالدمج، لا ادري لماذا لم يُطرق بابها؟ وهنالك أنماط إدارة وعمل لابد من مراجعتها وحوكمتها. وهنالك مؤسسات استحدثت مؤخرا حينها ما الدافع لها؟ وهل سيأتي يوم ينادى بدمجها؟
رافقت تلك النوايا الحكومية تصريحات مكثفة في مختلف وسائل الإعلام تصدرها كبار المسؤولين حينها. لكن الأمر بقي مجرد أحاديث ذهبت فيما بعد مع الريح.
وتكرر الأمر قبل ما يزيد عن أربع سنوات حيث أعلنت الحكومة حينها عن نيتها دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالفعل تم تعيين وزيرا واحدا لهاتين الوزارتين وبعد ذلك بفترة لا تقل عن عام تم التراجع عن الدمج حيث تم تعيين وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا آخر للتعليم العالي والبحث العلمي.
ثم تكرر الأمر مرة أخرى قبل ما يقارب ثلاث سنوات حيث أعلنت الحكومة مجددا عن نيتها دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتم تعيين وزيرا واحدا لهاتين الوزارتين. وكأن التحديات التي تواجه قطاع التعليم بشقيه العام والعالي ستنتهي بمجرد دمج الوزارتين. والسؤال الأهم لماذا تم الإبقاء على هذه الحالة من عدم الاستقرار في الوزارات والمؤسسات وبين كوادرها الوظيفية خلال هذه المدة الطويلة والتي بكل تأكيد انعكست سلبا على الأداء؟
هل مجرد دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة بمسمى جديد "وزارة التربية والموارد البشرية" سيحل ما يواجه هذا القطاع من تحديات؟ وهل سيعيد للتعليم مجده الذي كان؟ وبمناسبة ذكر الموارد البشرية، ما هي أبرز إنجازات خطة الموارد البشرية التي تشكّلت لجنة وطنية لإعدادها؟ ليس سرا أن عددا من أعضاء اللجنة ليسوا من أصحاب المعرفة والاختصاص بالموضوع. وهل أتت تلك اللجنة بأي جديد؟ وما هي أبرز إنجازات خطة الموارد البشرية؟ وهل من جدوى تذكر مما أُنفق عليها من أموال وما استهلكته من وقت وطاقات؟
وأعلنت الحكومة حينها أيضا عن إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها إلى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية. كما أعلنت عن دمج وزارة الأشغال العامة والإسكان مع وزارة النقل بمسمى جديد "وزارة البنى التحتية".
ولكن ورغم مرور كل هذه المدة الطويلة، لم يتحقق أي شيء من هذا القبيل حيث ما زال الموضوع مجرد حديث وإعلان نوايا بل تم التراجع عن إلغاء وزارة العمل وأما بقية الوزارات المنوي شمولها بالدمج فما زالت قيد الحديث. ومن المؤسف حقا الإبقاء على هذه الحالة من عدم الاستقرار في الوزارات والمؤسسات.
حديثي هذا لا يعني أنني مع دمج هذه الوزارات ولدّي رأي بهذا الخصوص لا مجال لذكره هنا وربما أتطرق له مستقبلا.
السؤال الذي يدور في ذهن كل أردني هو "هل تحديث الإدارة العامة بشكل عام وخصوصا فيما يتعلق بمحور إعادة الهيكلة هو تحديث فعلي أم مجرد حديث أو أحاديث؟ وهل تنفيذ الأمر يتطلب مرور كل هذه السنوات؟ وهل تم دمج وزارة أو مؤسسة - ولو واحدة - منذ ثمان سنوات؟
هل للحكومة أن تحدثنا عن أبرز إنجازاتها ضمن خطة تحديث الإدارة العامة خلال الأعوام الماضية؟ وأتمنى عليها ألا تعتبر استحداث وزارة الاتصال الحكومي إنجازا؟ لأن مفهوم الاتصال أو التواصل الحكومي لا يقتصر على الوزارة المعنية بالاتصال بل على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. وليس من المهم استحداث وزارة للاتصال، فربما إدارة للاتصال الحكومي في رئاسة الوزراء – كما كان الوضع سابقا - أكثر تأثيرا وتلقى برامجها اهتماما أكبر من قبل الجهاز الحكومي ذلك لأنها في رئاسة الوزارء. والاتصال يتضمن الاتصال الداخلي (داخل الجهاز الحكومي) والاتصال الخارجي (خارج الجهاز الحكومي).
وأتمنى عليها ألا تعتبر استحداث هيئة للخدمة والإدارة العامة بدلا من ديوان الخدمة المدنية إنجازا. والسؤال الأولي هل يجوز استحداث هيئة بنظام؟ وهل ستحل الهيئة ما كان يواجه ديوان الخدمة المدنية من تحديات؟ أما النتائج والحكم على التجربة، فقادم الأيام يعفيني من أي حديث.
كما أتمنى عليها ألا تعتبر نقل بعض فصول موازنات الوحدات الحكومية إلى الموازنة العامة إنجازا؟ وألا تعتبر مجرد تجميع قانون الموازنة العامة مع قانون موازنات الوحدات الحكومية في كتيب واحد مكون من بابيّن، الباب الأول للموازنة العامة والباب الآخر لموازنات الوحدات الحكومية إنجازا؟
والسؤال الأهم هل ستأتي الشركات التي تم تكليفها ببرامج ومشاريع تحديث الإدارة العامة بشكل عام والدمج بشكل خاص بجديد؟ الجميع يتمنى أن تأتي بما يفيد سيما وقد أُنفق وينفق عليها الكثير.
والسؤال العميق هل تختلف محاور وتفاصيل تحديث الإدارة العامة بشكل ملموس عمّا كان في الماضي منذ عام 2005؟ ولمن أراد الإجابة، عليه الرجوع إلى أرشيف وسائل الإعلام. وأما مجرد تغيير المسمى خلال تلك الفترة الماضية من خطة إصلاح القطاع العام إلى خطة تطوير القطاع العام إلى خطة تطوير الأداء المؤسسي إلى خطة تحديث الإدارة العامة لا يُعد نوعا من الإنجاز؟
لسنا حقلا للتجارب ولا مكانا لخذ وهات والتاريخ لا يرحم. المواطن يتطلع إلى أفعال وقد يشتري من المسؤول - مؤقتا - الأقوال والأحاديث على أن تترجم إلى أفعال تُتوج بالإنجاز، وخلاف ذلك سيكون وبالها على أصحابها مُخيف ويُخيف ذلك لأن المواطن يراقب ويتابع بدقة التفاصيل ويميز الغث من السمين.

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