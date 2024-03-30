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قلبي انمغص من قلبي اطمأن في سد الموجب

3/30/2024 11:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


سامحك الله يا غيث الإمارات، فأنت كما قدمت خيرا كشفت سرا من أسرار العجز فينا من قائمة تطول من التقصير والبعد عن الحقيقة حتى لو كانت امام أعيننا، عجز سببه مسؤول غاب عن الوعي والحرص فكان منصبا بلا روح، كان عريانا بلا رحمة، كان جائعا لمكانته فقط، مسؤول ينام على الريش لتأكل الحجارة جسد غيره، مسؤول ركب الفاره من المركبات ليسير غيره“حافي القدمين”، مسؤول أرسل أبناءه لأوروبا ليمشي طفل“سد الموجب” ساعتين في الوعر وصولا لغرفة صفية، سامحك الله يا“غيث الإمارات”، أوجعتني وكشفت واد سحيق في بلدي عن كل مسؤول اسمه“وادي الموجب”.
سامحك الله“ غيث الإمارات”، في حلقة من برنامج الخير“قلبي اطمأن”، تستوجب أن تكون مسمارا في نعش كل مقصر عن دوره، تستوجب إنهاء خدمات لكثيرين، تستوجب سؤالا نيابيا وجلسة تحت قبة البرلمان، تستوجب جلسة لمجلس الوزراء واهتمام عالي المستوى، نعم حلقة رسمت ولا أعلم من يسر رسمها لتكون لوحة مؤلمة لأبناء من وطني، ومنطقة من مناطق تتجاوز ما يطلقه الباحث عن تمويل من مسميات فسماها“جيوب فقر”، لأنها لوحة عجز رسمي قبل مجتمعي تتجاوز الفقر إلى العدم، تتجاوز الأوسمة التي مُنحت لكم لإنجازات من ورق، حلقة“ قلبي اطمأن” من الموجب أشعرتني أن أفرادها يعيشون في كوكب ليس أردنيا، ومن منظومة لا تتبع أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة محلية، وقد أكون قد رأيت بصيص أمل واحد فيها فقط، ذكر على لسان كل طفل حين أجاب عن طموحه - لتكون وكأنها إجابة موحدة- بأنهم جميعا يأملون أن يكون كل واحد منهم“أستاذاً”، لنعلم أن الرغبة في العلم لديهم كبيرة ولأقول أن لأمثالهم من يستحق أن يكون“أستاذا”، فهم يؤمنون بالعلم ونقله، وإن شكرت جهة على ما تم نقله في الحلقة سأشكر المدرسة فقط التي غرست فيهم ان“الأستاذ” طموح ومكانة وحلم، وهو فعلا؛ فلا أجمل من معلم يعي مجتمعه ويبني فيهم الأمل وإن لم ينالوه للأسف.
“قلبي انمغص” في سد الموجب كان شعور كل حر تابع الحلقات، وهو يرى أن فرحة طفل بلبس حذاء جديدا حلم كبير، ووسيلة نقل لمدرسة هدف بعيد، ومعونة طبية لذوي احتياج هي حياة جديدة، وسقف يأوي أسرة ضربا في المستحيل، وحتى شربة الماء في مكان أنشئ لتجميع الماء أكبر أمانيهم، لاقول بعدها لكل من ورد اسمه في تسهيل تصوير ونقل وبث الحلقة أوجعتم قلوبنا بتقصيرنا، ونشرتم للعلن مصيبتنا في كل من هو معني من بلدي في هذا الدور.
وأقول لكل من قصر بحقهم: إنه قبل أيام فاض سد الموجب بخير الله من ماء وفير، ليسقيكم ومزارعكم في الصيف وتغسلوا مركباتكم، فهل يعقل أن يكون حالهم كما شاهدناه من آلم وعجز وقصور كبير، وأدعوكم للخروج من راحاتكم وعيشكم لزيارة واهتمام لخيامهم، ولكل قرية ومنطقة في بلدي فيها من عجزكم وقصوركم الألم الكبير، فما نقله“غيث الإمارات“ لا يتوافق مع ما نسمعه من نجاحات وفرص عيش وثير، ولا علاقة له بأي خطة وإستراتيجية وتحديث لتطوير، فسامحك الله“ غيث” أنت وحدك على ما نقلت، وأدعو الله ألا يسامح المسؤول الوزير والمدير والموظف المعني في وطني على كل تقصير.

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