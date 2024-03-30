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ماذا بعد إقرار القانون المعدل للحق في الحصول على المعلومات

3/30/2024 11:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لعام 2019 الذي بقي طويلا على قائمة الانتظار، يرى النور بعد أن تم إقراره من السلطة التشريعية واستكمال مراحله الدستورية كاملة في الرابع والعشرين من شهر آذار من العام الحالي، وذلك بعد أن وجه الملك عبدالله الثاني بدراسة القانون بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة ويسهم في الحدّ من الإشاعات والأخبار الكاذبة.
تضمن قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات المعدل عددا من النصوص التي تشكل خطوات متقدمة عن القانون بصورته السابقة وتلبي جزءًا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بهذا الحق وكذلك الممارسات الفضلى بهذا الإطار.
قد يكون أبرز هذه التطورات النص صراحة على إلزام الجهات المعنية بتطبيق القانون على الإفصاح عن طائفة من المعلومات بصورة تلقائية ودون طلب وبشكل محدث ومستمر وهو ما يسمى بالافصاح الاستباقي الذي يعد أحد مبادئ الحق في الحصول على المعلومات. كما تضمنت التعديلات تقليل مدة الاجابة عن الطلب من ثلاثين يوما الى خمسة عشر يوما، مع النص صراحة على تقديم المساعدة للأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن الذين يتقدمون بطلبات للحصول على المعلومات، ومن الأحكام المهمة التي تضمنها القانون بصيغته المعدلة توسيع نطاق تطبيق قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات ليشمل الاحزاب والنقابات وكل جهة تتلقى تمويلا جزئيا او كليا من الموازنة العامة للدولة أو من جهة أجنبية، وهو نهج يتوافق وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والحاكمية الرشيدة مما يعزز أطر الرقابة والمساءلة داخل الجهات المطبقة للقانون.
أما فيما يتعلق بالجهة ذات العلاقة بمراقبة إنفاذ القانون فقد تم توسيع نطاق عضوية مجلس المعلومات ليضم نقابة المحامين ونقابة الصحفيين وممثلين عن المجتمع المدني لضمان التنوع والتمثيل المتوازن بين أعضاء المجلس الذي يضطلع بمسؤولية مهمة وهي تلقي شكاوى الأفراد الذين تم رفض طلبات حصولهم على المعلومات والنظر فيها واصدار القرار المناسب، كما تضمنت التعديلات المقرة الزامية نشر التقرير الصادر عن مجلس المعلومات.
السؤال الذي يطرح الآن، ماذا بعد اقرار قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات بصيغته المعدلة، ما هي الخطوات اللاحقة، وكيف سنضمن جودة التطبيق وجودة المعلومات المقدمة. هذه الاسئلة تستدعي الوقوف على مدى توفر الوعي بالقانون لدى الجهات المطبقة للقانون ولدى الافراد مما يوجب الاستمرار في البناء على الجهود التي بذلت مسبقا لرفع الوعي والكفاءة لدى هذه الجهات حول آليات تصنيف المعلومات وتقديمها والاسس القانونية التي يتوجب ان تحكم ذلك والمضي قدما فيها. بالاضافة الى ضرورة وضع الاطر المؤسسية اللازمة لانفاذ القانون ولضمان وجود بنى تحتية قادرة على التعاطي مع طلبات الحصول على المعلومات وادارتها بما يحقق اكبر قدر من انسياب المعلومات وتدفقها.

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