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نحو مؤتمر شعبي توحيدي فلسطيني.. هل تتولاه المنظمة؟

3/30/2024 11:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


من الغريب، ولكن ليس المفاجئ، أنّ الشّعب الفلسطيني يتعرض لحملة إبادة وتطهير عرقيين مكثّفتين ولا يَجتَمِع المَجلِس الوَطَني الفَلسطيني. ومن الغريب والمفاجئ معاً أنّ من يفاوض باسم الفلسطينيين في قضايا أساسية مثل وقف الحرب في قطاع غزة هو غير منظمة التحرير الفلسطينية وهذا لا يستفز المنظمة لتعبئة صفوفها ناهيك عن صفوف الشعب الفلسطيني.
في بداية الحرب الراهنة في قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر، كانت إحدى الأطروحات التي تم نقاشها شعبياً وفي الإعلام تكرار سيناريو الوحدة الفلسطينية الجزئية، التي برزت عام 2020، ردّا على خطة "الصفقة النهائية" للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عندما التقى أمين سر اللجنة المركزية، لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، جبريل الرجوب، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، آنذاك، الشهيد (الآن) صالح العاروري، واتفقا على توحيد الصفوف، وبدأت مسيرة لانتخابات عامّة، أوقفت قبل حصولها.
بعد 7 أكتوبر، كان متوقعاً أنّ لحظة استعادة دور منظمة التحرير الفلسطينية، حانت، أي أن تتفاوض قيادة المنظمة نيابة عن الفلسطينيين لوقف الحرب ووقف "المؤامرة الأميركية الإسرائيلية"، وبحيث "تضطر" قيادتا المنظمة، وحماس للعمل معاً. فالمنظمة مقبولة دولياً، وحماس هي القوة على الأرض في غزة. كان يمكن أن تتفاوض حماس عبر هذه القيادة، وأن تقود المنظمة حركة الشعب دبلوماسيا بالتنسيق مع "حماس"، لحل مجموعة أزمات، منها القدس، وحصار غزة، وحصار السلطة، وجمود العملية السياسية.. إلخ.
لكن القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني ترفض التعامل مع حركة "حماس" لمبررات منها، "عدم مشاورة" حماس للقيادة في قراراتها، أو لأنّ "حماس" غير مقبولة دولياً، أو لأنّ "حماس" يجب أن تبادر للاتصال بالرئيس الفلسطيني، أو سوى ذلك من مبررات تتردد. لكن في الوقت ذاته، منظمة التحرير لم تعد تملك على الأرض قرار الحرب والسّلم، خصوصاً في غزة، وهذه نقطة ضعف تهدد المنظمة، ودورها، وتقّوض العمل الفلسطيني ككل.
إنّ منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الوطني لتعبئة طاقة الشعب الفلسطيني، وتحقيق وحدته، وحركة "فتح" وجدت تجسيداً لفكرة أنّ "التناقض الرئيسي مع الاحتلال والتناقضات بين الفلسطينيين ومع العرب هي تناقضات ثانوية".
لا زال هناك حضور للمنظمة وفتح يجسّدان هذه القيم، فمثلاً أداء بعض الدبلوماسية الفلسطينية الرسميّة، لا زال يعبّر عن جوهر وروح المنظمة، مثل أداء بعثة فلسطين في الأمم المتحدة، بقيادة رياض منصور وفريقه الشاب، وأداء السفير حسام زملط في بريطانيا على صعيد الإعلام الدّولي، وهناك الكثير من الجنود المجهولين في دوائر العمل الدبلوماسي، ينقصهم الإمكانيات وينقصهم تنظيم شعبي مؤيد فاعل في الميدان.
على الأرض لا زال هناك روح نضالية عامّة لكل الشعب الفلسطيني، ومخيم جنين مثالاً، ومن أيقوناته الأسير عضوا المجلس الثوري لحركة "فتح" زكريا الزبيدي، والدكتور جمال حويل، والقائد الأسير الدكتور مروان البرغوثي، لكن الفجوة بين "الرسمي" و "الشعبي" تتوسع. والفجوة بين من يملك قرار وقدرات المواجهة والتصعيد ومن يملك القرار الرسمي القانوني تتزايد، وهذا وضع معقد.
لنفترض جدلاً، أنّ اللقاء بين الفصيلين "فتح" و"حماس" غير ممكن، فإنّ تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل التعبئة الوطنية الشعبية في سياق المنظمة ليس مستحيلاً.
في عام 1972، قرّرَت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، تقديم انعقاد دورة المجلس الوطني (العاشرة)، من شهر تموز/ يوليو إلى نيسان/ إبريل، ووقتها كان الجدل يتصاعد هل تُمثّل الفَصائِل المسلّحة الفلسطينيين في الأرض المحتلة فعلاً، فتركيبة المجلس الوطني بعد عام 1968 أصبحت فصائلية بشكل كبير، وبدأ هذا يثير تساؤلات، خصوصاً مع مخططات القيادة البديلة التي كان ترعاها قوى دولية ومحلّية عبر مشاريع أحدها الانتخابات البلدية.
كان الحل عقد ما سمي "المؤتمر الشعبي" بالتوازي مع المجلس، ليضم ممثلين عن أماكن التجمع المختلفة للفلسطينيين، وركّز هذا المؤتمر، وهذه الدورة على شريحتين، هما أهالي الأرض المحتلة، والاتحادات المهنية والشعبية والنقابية التي بدأت تأخذ دورا كبيرا حينها.
حينها (1972) شارك 700 شخص في المؤتمر الشعبي، منهم 550 من غير أعضاء المجلس الوطني. وقد قرر المجلس الوطني المنعقد بعد المؤتمر الشعبي، توسعة العضوية مع تخصيص 50 بالمائة من الأعضاء الجدد للتنظيمات الشعبية.
إنّ انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في هذا الظرف أمر مصيري. على أن لا يكون مجلساً "احتفالياً" وشكلياً، أو لتمرير موقف سياسي معيّن، بل لإعادة النظر في عضوية المجلس، وإدخال القوى المؤثرة له، وفق نتائج نقاش وطني يسبقه، ويوحّد القرار الفلسطيني، فالمطلوب قرار وطني مستقل وموحد وملزم للجميع، بدءا من المفاوضات والعملية السياسية إلى المواجهة والنضال المسلّح.
لقد تبنى المجلس الوطني لعام 2018، قوى وحملات مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات (BDS)، والآن هناك حملات فلسطينية قوية فاعلة مثل اتحادات طلابية فاعلة، غير الاتحاد الذي توقفت انتخاباته في المنظمة منذ عام 1992، وتجمعات "طلاب من أجل العدالة" (SJP)، في جامعات العالم، وتجمعات "أبناء المخيمات" في جامعات عربية، وهناك حملات مثل "إحنا 14 مليون"، وهناك مجموعات كبيرة جديدة من الأكاديميين، ورجال الأعمال، والمتطوعين، الذين يعملون ليل نهار لأجل فلسطين. غالبية هؤلاء غير ممثلين في المجلس الوطني الفلسطيني.
يستحق الأمر مؤتمراً شعبيّاً، ويمكن تشكيل لجنة وطنيّة حقيقية، تتشكل بمبادرة من القيادة الفلسطينية، ومن أطر منظمة التحرير الحالية، وتكون اللجنة من قوى فاعلة في الشتات والوطن، يتم التوافق عليها، بعد مشاورات وطنية، لاسترداد دور منظمة التحرير. ويمكن لأعضاء في المجلس الوطني، وبموجب النظام الأساسي، للمجلس أن يقوموا بالمبادرة، وطلب عقد جلسة خاصة لذلك. لكن في حالة تركت مسألة تعبئة الطاقات الوطنية، خارج يد المنظمة، وتخلت قيادة المنظمة عن هذا الدور أو رفضته، فإنّ هذا يعني أنّه ليس فقط قرار التهدئة والتصعيد ميدانياً (جزئيّا على الأقل) قد خرجت من يدها، بل وايضاً مسألة الحشد والتعبئة والتوحيد، فالشعب الفلسطيني، وقضيته، لا يحتملان الفراغ.

MENAFN30032024000072011014ID1108040068

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