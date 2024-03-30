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المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (2)

3/30/2024 11:28:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لعل من أفضل المراجع لقراءة العقل اللاهوتي اليهودي ما قدمه الأكاديمي اليهودي البارز، البروفيسور إسرائيل شاحاك، في كتابه المهم، ((التاريخ اليهودي، الديانة اليهودية: عبء 3.000 عام)). ويكتسب مضمون هذا الكتاب أهمية خاصة لأنه يأتي من يهودي -))داخلي))- يُفترض أن يفلت من تهمة ((معاداة اليهود)) التي توجه إلى الباحثين غير اليهود. لكنه لم يفلت من تهمة ((معاداة السامية)) بسبب كتابته بلا خوف عن التفاصيل المرعبة التي تستدعيها المؤسسة الاستعمارية الصهيونية من النصوص الدينية التي يجب على اليهود أن يخفوها عن ((الأغيار)). وعلى سبيل المثال، ينص التلمود 37، على أن ((إبلاغ أي شيء إلى الغوييم (غير اليهود) عن علاقاتنا الدينية يكون مساويًا لقتل جميع اليهود، لأنه إذا عرف الغوييم ما نعلِّمُه عنهم، فسوف يقتلوننا علانية)).
ولد إسرائيل شاحاك في وارسو، بولندا، في العام 1933، وأمضى جزءاً من طفولته في معسكرات الاعتقال النازية في بيلسن، وكان أحد الناجين من الهولوكوست. ثم هاجر إلى فلسطين في العام 1945. ونشأ وترعرع في دولة الكيان الصهيوني، وخدم في جيشها، ثم أصبح أستاذاً للكيمياء في الجامعة العبرية بالقدس. لكنه ظل بالغ التوجس من المناخات ((الأخلاقية)) الغرائبية لمجتمع المستعمِرين الصهاينة، حيث المزيج من الغطرسة المعجبة بالذات، والخداع، والاعتقاد بالصلاح الذاتي، والازدواجية والنفاق.
لم يكن شاحاك معجبًا بنظرة مواطنيه المتعالية إلى نفس ((الأغيار)) الذين يعتمدون عليهم في الدعم الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي، ويرونهم أغبى كثيراً من تخمين ما يفكر به اليهود إزاءهم ويقولونه عنهم من وراء ظهورهم، وكيف يخططون للانقلاب عليهم عندما يستطيعون. وفي كتابه المذكور أعلاه، يشير إلى أن الرومان عرفوا ذلك عن اليهود، فغزوا القدس ونهبوها ووضعوا نهاية لوجود الطائفة اليهودية في فلسطين. ويذكر أن الألمان خمنوا ذلك عن اليهود أيضًا، ولذلك أصبح هو نفسه نزيلاً لمعسكر اعتقال ألماني. ورأى أن مواصلة مواطنيه التصرف على هذا النحو الآن، كما فعلوا دائمًا، سيضعهم حتماً في مأزق خطير -مرة أخرى.
كما يشير شاحاك، كان المؤرخ الروماني تاسيتوسTacitus قد لاحظ قبل 19 قرناً من الآن أن اليهود فريدون من نوعهم بين شعوب العالم في كراهيتهم الشديدة لجميع الشعوب الأخرى واحتقارهم لها. وكان تاسيتوس يكرر وحسب ما كان قد اكتشفه العديد من الدارسين الآخرين قبله. وفي السنوات الـ1900 التالية، توصل محققون آخرون إلى استنتاجات مماثلة عن هذا النزوع اليهودي الشوفيني المتأصل، إما من دراسة كتابات اليهود الدينية، أو من دراسة سلوك اليهود النمطي تجاه غير اليهود.
يستشهد شاحاك بعدد من الحالات المحددة حول الطرق التي وظفتها المرجعيات الدينية اليهودية لإبقاء قطعانها تحت السيطرة. وكما يقول، علّم الحاخامات إخوانهم اليهود أن جيرانهم من غير اليهود أنجاس روحياً وأخلاقياً؛ وأنهم دون مستوى البشر، وبمستوى يناظر حيوانات الحقل، وأنهم يكرهون اليهود ويجب أن يكرههم اليهود في المقابل. ويجري تعليم اليهود أن الدين المسيحي يناسب الحيوانات فقط، وأن مؤسسه، يسوع المسيح، كان ابن زانية يتم غمسه الآن في حفرة من البراز الذي يغلي في الجحيم.
تتركز هذه التعاليم الدينية العنصرية الإقصائية بشكل خاص في أوساط ((الحسيديم)) (الكلمة العبرية لوصف ((الورعين))). ويشير شاحاك إلى أن الأطروحة المركزية لعقيدة ((الورعين)) هي أن اليهود فقط هم الكائنات البشرية، وأن الكون خلق لهم وحدهم. أما غير اليهود، فقد خُلِقوا ليستخدمهم اليهود فقط. وعلى الرغم من أن هذا التعليم عن دونية غير اليهود ولا بشريتهم يظهر بشكل واضح لدى اليهود الأرثوذكس ((الملتحين زائغي النظرات من ذوي القلنسوات السوداء الذين يمكن أن يراهم المرء في معاقل اليهود مثل مدينة نيويورك، كما يصفهم شاحاك، فإنه يأتي من صميم التقاليد اليهودية، ويحظى بالقبول لدى جميع اليهود الورعين.
يقول شاحاك أن ((... الشريعة Halakhah، وهي النظام القضائي لليهودية الكلاسيكية –مثلما مارسها جميع اليهود منذ القرن التاسع حتى نهاية القرن الثامن عشر وما يزال باقياً حتى اليوم في شكل اليهودية الأرثوذكسية، يستند أساساً إلى التلمود البابلي. مع ذلك، وبسبب صعوبة وتعقيد الاختلافات القانونية المدونة في التلمود، أصبح من الضروري وضع تشريعات تلمودية يمكن التعامل بها بسهولة أكثر... (وقد) اكتسب بعضها سلطة عظيمة، وهي تستخدم بشكل واسع حالياً... والقانون الأجدر بالاعتماد والأوسع استخداماً حتى الآن هو شولشان 'آروخ ' Shulchan Aruch...)). وهو التدوين الرئيسي للقانون اليهودي المستمد من التلمود، الذي جمعه حاخام القرن 16 ، جوزيف كارو.
يقتبس شاحاك من تعاليم هذا القانون الخاصة بالقتل والإبادة الجماعية، فيقتبس منه:
((بموجب الدين اليهودي، يعتبَر قتل اليهودي جريمة كبرى وواحدة من أسوأ ثلاث خطايا (الخطيئتان الأخريان هما عبادة الأوثان والزنا). ويجب على المحاكم الدينية اليهودية والسلطات المدنية معاقبة كل من تثبت إدانته بقتل يهودي، حتى خارج السياق المعتاد لتطبيق العدالة... (أما) حين يكون الضحية غير يهودي، فيختلف الوضع كلياً. فاليهودي الذي يقتل غير يهودي مذنب فقط بخطيئة ضد قانون السماء، ولا تعاقبه أي محكمة (دنيوية). أما التسبب غير المباشر بموت غير اليهودي فليس خطيئة على الإطلاق)).
ويذكر شاحاك إجابة أحد الحاخامات على جندي إسرائيلي سأله عما إذا كان من اللائق قتل النساء العربيات والأولاد العرب. وفي إجابته، يقتبس الحاخام من التلمود: ((أفضل غير اليهود، اقتله! أفضل الثعابين، هشم رأسها))!
هذه هي المرتكزات العقائدية لسلوك الجنود اليهود الصهاينة الإبادي في غزة والضفة الآن، في استمرارية بدأت منذ نشأة الصهيونية، مرورًا بالنكبة والنكسة الفلسطينيين، وإلى زمن غير معلوم. ومن الطبيعي أن يُعتبر الجيش الذي يطبق هذه التعاليم الإبادية في نظر الصهاينة ((أكثر الجيوش أخلاقية في العالم)). وهم يقولون ذلك بإيمان كبير: كيف لا وهو الجيش الذي ينطلق من التطبيق الورع لعقيدته الدينية وتعاليمها المقدسة واجبة التنفيذ؟

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