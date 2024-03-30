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جرش: حجوزات المزارع السياحية تنتعش في رمضان وترتفع جدا في العيد

3/30/2024 11:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش– ارتفعت نسبة حجوزات العيد في بيوت الضيافة، أو ما يعرف بـ"المزارع السياحية"، بعد ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الربيعية التي تتميز بها محافظة جرش حاليا، وقربها من المحافظات كافة، فضلا عن حجوزات بنسبة 100 % لإقامة موائد إفطار رمضانية فيها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان. بخاصة وأن المزارع السياحية، هي أفضل الخيارات من حيث التكلفة والمواقع والأجواء ومستوى الخدمات والمساحة، وحفاظها على الخصوصية، للاستفادة من الأجواء الربيعية الدافئة بمحافظة جرش.
وأكد أصحاب هذه المزارع التي تحولت إلى مشاريع استثمارية سياحية كبرى في المدينة منذ سنوات، أنهم عانوا من فترة ركود طويلة خلال فصل الشتاء الماضي، بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، إلى جانب ما تمر به المنطقة من ظروف سياسية، إلا أن نسبة الحجوزات في أواخر رمضان وفي عطلة العيد تكاد تصل إلى 100 %.
ولفتوا إلى أنهم يبذلون اقصى جهودهم للاستفادة من نشاط الحركة السياحية حاليا وفي عطلة العيد، وجهزوا مزارعهم بكافة ما تحتاجه، إلى جانب تنظيفها وتعشيبها، بالإضافة لتكثيف الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالإعلان عن تخفيض أسعار التأجير لها، ما ساهم برفع نسبة الحجوزات.
ويتجه الزوار إلى محافظة جرش، بخاصة المزارع السياحية، نظرا لما تمتلكه من خصوصية، ولمواقعها بين الغابات والمحميات الطبيعية، ولتوافر الخدمات فيها، كذلك الاستفادة من ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الربيعية التي تتميز بها المحافظة.
وشهدت هذه المزارع في السنوات الأخيرة رواجا لافتا، بعد ضخامة التسويق شبه المجاني لها على صفحات مواقع التواصل، على أن التسويق المميز لم يتعد تلك الصفحات لدى عدد كبير من هذه المزارع، بعد أن اصطدم زوارها بفارق المساحة بين مستوى الترويج للخدمة والواقع القائم.
إلى ذلك قال محمود عبد الدايم وهو صاحب أحد المزارع السياحية في جرش أن الفترة الماضية، عانوا من حالة ركود كبيرة لم تمر بها المنطقة منذ سنوات، برغم تجهيز هذه المزارع بخدمات تتناسب مع طبيعة فصل الشتاء، وتوفير التدفئة اللازمة، لكن الظروف الاقتصادية للمواطنين والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، سببت حالة من الركود في مشاريعهم.
وبين أن الوضع بدأ بالتحسن تدريجيا، وقد بلغت نسبة الحجوزات لعطلة العيد 100 % إلى جانب ما حجم الحجوزات الكبيرة في أواخر شهر رمضان لإقامة موائد إفطار في بعض المزارع السياحية، وأخرى موائد للسحور، كون هذه المزارع مجهزة لمثل هذه المناسبات، إلى جانب ما تتمتع به من سعة في المساحة، وأسعار مناسبة لقيام أصحاب المزارع بتخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 50 %، بهدف تنشيط الحركة السياحية.
وأكد أن هذا الوضع لا ينسحب على كافة هذه المزارع والتي يزيد عددها على 400 مزرعة وبيت ضيافة، إذ إن هناك من يحرص على تقديم الأفضل وبأسعار مناسبة، ويتسابق أصحاب هذه المشاريع لجذب الزوار من المحافظات كافة، خصوصا في هذه الفترة وخلال عطلة العيد.
وبين أن أصحاب المزارع، جهزوا المزارع بتنظيفها وتعقيمها وتجهيز التدفئة ومواقع الشواء واللعب، وتنظيف برك السباحة وتعشيب المزارع، بهدف ضمان تقديم أعلى مستوى خدمات للزوار.
في حين يؤكد مواطنون يبحثون عن منتج سياحي في هذا الوقت من الموسم، أن استمرار الأجواء الباردة يعوق زيارة الأماكن السياحية المفتوحة بمحافظة جرش، بخاصة وأن معظمها جبلية، بعكس المزارع السياحية والشاليهات التي تتوفر فيها غرف مغلقة وتدفئة وأجواء مناسبة للعائلات، وأغلبها مطلة على الغابات والمواقع السياحية والأثرية في جرش، وأجورها معتدلة وتحافظ على خصوصية الزوار وتقضي على ظاهرة التنزه العشوائي، بحسب الزائر مالك الحمصي.
ويعتقد الحمصي بأن سياحة المزارع من الأنواع السياحية المميزة في المحافظة، وبدأت نشاطاتها في السنوات الأخيرة، وقد نشطت كثيرا في جائحة كورونا، لما توفره من خصوصية لزوارها، ويجب أن تكون بكامل جاهزيتها، بخاصة خلال هذه الفترة التي تشهد نشاطا في عملها أثناء شهر رمضان، ومع انتهاء الشهر الفضيل يتوقع ارتفاع حجوزاتها".
وبين ان الميزات السياحية التي تتميز بها المحافظة يجب استثمارها واستغلالها بطرق آمنة وتحت رقابة مشددة، لمنع أي تجاوزات أو اخطاء أو إساءة، قد تسبب مشاكل اجتماعية على المستوى البعيد، لا سيما وان المزارع السياحية أصبح لها روادها ومنتشرة على مدار العام، وذات ميزات ترفع نسبة الإقبال عليها.
إلى ذلك، قالت كوثر القيسي وهي رئيسة جمعية خيرية في جرش، أنها لجأت هذا العام للمزارع السياحية لإقامة موائد الإفطار للمنتفعين من الجمعية، نظرا لسعتها الكبيرة وتوفيرها للخدمات، وأجورها المناسبة، وتدفئتها في الأجواء الباردة واحتوائها على قاعات ألعاب مناسبة للأطفال.
إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في المحافظة أن عدد المزارع السياحية وبيوت الضيافة والنزل البيئية يزيد على 400 موقع، موزعة على مختلف القرى والبلدات في المحافظة، وهذه المواقع توفر خدمات سياحية ويجري استثمارها بشكل شخصي أيضا من أصحابها.
وأضاف المصدر، كان يتوقع بأن يجري ترخيصها وتنظيم عملها تحت مسمى "بيوت الضيافة" وأن تتبع لوزارة السياحة قبل الجائحة، غير أن ظروف الجائحة أخرت هذا التوجه، وسيجري العمل على ترخيصها قانونيا ومتابعة عملها في الفترة المقبلة.
وأكد المصدر ذاته، أن وزارة الداخلية معنية بمراقبة عملهم ومتابعة الملاحظات والشكاوى التي ترد بحقهم، حرصا على سلامة مستخدميها والحد من حدوث أي تجاوزات اجتماعية وأخلاقية فيها.

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