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إربد: تعطل نظام التسجيل يتسبب بغرامة 12 ألف صاحب محل

3/30/2024 11:27:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - ينتظر أكثر من 12 ألف صاحب محل تجاري في إربد غدا، فرض 50 % غرامات على عدم تجديد رخص المهن لمحالهم، ومرد ذلك عدم قدرتهم على تجديدها، نظرا لاستمرار تعطل النظام الإلكتروني الذي استحدثته وزارة الإدارة المحلية.
وحسب أصحاب محال تجارية، فإنهم راجعوا البلدية أكثر من مرة، لتجديد رخص المهن، إلا ان النظام يكون معطلا في كل مرة، ما تسبب بتعطل مصالحهم.
عضو غرفة تجارة إربد وصاحب محل ايمن الغزاوي، أكد أن النظام الإلكتروني الذي استحدث مؤخرا، أضر بالقطاع التجاري، نظرا لاستمرار تعطله على مدار اليوم، ولعدم قدرة التاجر على ترخيص محله.
وأضاف ان أكثر من 15 ألف محل تجاري في إربد مهدد بفرض غرامات تأخير عليها لعدم قدرتهم على التجديد في الوقت المحدد الذي ينتهي غدا، بالإضافة إلى أن تلك المحال مهددة بالإغلاق أيضا، لعدم تجديد رخصها.
وأشار إلى أن تأخير تجديد الرخص أرهق أصحاب المحال التجارية، جراء مراجعتهم المستمرة للبلدية، ما اضطرهم لإغلاق محالهم للذهاب للبلدية من أجل الترخيص لكن دون فائدة.
ولفت صاحب المحل علي بطاينة، إلى أنه راجع بلدية إربد الكبرى لتجديد رخصة محله، وانتظر لفترة طويلة لتقديم البيانات للحصول على رخص مهن، وطلب منهم انتظار رسالة من "سند" تفيد بإمكانية حصولهم على الرخصة.
وأوضح أنه كان في السابق يحصل على رخصة المهنة في وقت أقصر وأسرع بعد دفع المستحقات المالية المترتبة عليه، لافتا إلى أن بعض الإجراءات التي تتطلبها عملية الترخيص غير موجودة على التطبيق، لا سيما تلك المتعلقة بغرف الصناعة والتجارة واللجان المتخصصة.
وطالب بالعودة للنظام القديم بإصدار رخص المهن، لحين معالجة هذه الإشكاليات الفنية، وليتسنى لهم ترخيص محالهم في الوقت المحدد، وعدم تعرضهم للغرامات التي يفرضها القانون.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ان مئات الشكاوى ترد للغرفة من أصحاب محال تجارية غير قادرين على تجديد رخص مهن محالهم، بسبب النظام الإلكتروني، مؤكدا أن الغرفة خاطبت وزارة الإدارة المحلية لتمديد فترة الترخيص حتى يتنسى للمحال الحصول على رخص مهن دون فرض غرامات تأخير.
ولفت إلى أن استمرار تعطل النظام الإلكتروني، تسبب بخسائر كبيرة للتجار لا سيما المستوردين والمصدرين ممن يحتاجون لرخصة مهن فعاله، ما كبدهم خسائر مادية لعدم وفائهم بتعاقدات واتفاقيات ألزمتهم بدفع شروط جزائية.
ودعا الشوحة للعودة إلى النظام القديم بالتوازي مع النظام الإلكتروني، ليتنسى للتجار ترخيص محالهم دون فرض غرامات، مؤكدا أن آلاف المحال في إربد غير قادرة على تجديد رخصها لغاية الآن.
وأشار إلى أن آلاف المحال التجارية في إربد ويقدر عددها بـ5 آلاف، لم تجدد ترخيصها منذ سنوات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحالة الركود التي تشهدها الأسواق، ما أدى لإغلاق بعضها لكن من دون أن يقوم أصحابها بشطبها.
ولفت إلى النظام يفتقر إلى وجود خانة لحساب رسوم النفايات، واحتساب قيم اللوحات الإعلانية، كذلك عدم وجود خانة تبين حالة السجل التجاري أو الصناعي للمنشأة، لعدم ربطه بغرف الصناعة والتجارة، كما أن النظام لا يوفر خدمة التنازل عن رخصة المهن للآخرين.
وأقر رئيس بلدية إربد الكبرى د. نبيل الكوفحي، بوجود مشكلة في النظام واستمرار تعطله بين الفينة والأخرى.
ولفت إلى أن عدد المحال التي حصلت على الترخيص إلى الآن نحو 4 آلاف و500 رخصة، في حين بلغت في الوقت نفسه العام الماضي 8 آلاف و500 رخصة بسبب مشاكل النظام.
وأكد الكوفحي أن البلدية، خاطبت وزارة الإدارة المحلية لتمديد الترخيص دون أن يترتب عليهم أي غرامات تأخير، لاسيما وأن المهلة تنتهي غدا، وسيترتب عليهم غرامات تأخير بنسبة 50 % من قيمة الرخصة.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 12 ألف محل تجاري في إربد لم يرخص أو يجدد رخصته إلى الآن، ما سيؤدي لتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل تراجع ايرادات رخص المهن، والتي تقدر سنويا بحوالي مليوني دينار.
وأكد الكوفحي أن البلدية، طلبت من وزارة الإدارة المحلية أكثر من مرة أن يكون تجديد الرخص خليطا بين الإلكتروني واليدوي، لأجل إنجاز أكبر قدر من المعاملات، لكن دون استجابة.
وأشار إلى أن البلدية اضطرت إلى تأخير العمل في دوائر رخص المهن في البلدية ومناطقها، ليتمكن أصحاب المحال التجارية من تجديد الرخص حتى لا يترتب عليها غرامات، وخصوصا أن النظام كثير التعطل.
وقال الكوفحي، إن النظام السابق كان فعالاً وييسر أمور التجار وأصحاب الرخص، مؤكداً أن البلدية حريصة على مواكبة عملية التطوير بشتى المجالات، لكن النظام الحالي المطبق ما يزال تجريبياً ويعطل مصالح الناس ويحرم البلدية من عوائد الرخص التي تحصلها في مثل هذا التوقيت من كل عام.
وطالب تجار بالعودة إلى النظام الإلكتروني القديم الذي جرى استبداله، بخاصة وأنه لم تظهر عليه أي إشكالات طيلة السنوات الماضية، ولم تحصل أي اختلالات.

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