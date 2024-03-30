كاسترو يؤجل قرار الراحلين

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، أرجأ اتخاذ قراره، فيما يتعلق برحيل بعض الأسماء عن العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان النصر قد أعار بعض الأسماء على رأسهم الرباعي جيسلان كونان، وسيكو فوفانا، وعبد الله مادو، ومختار علي.
وبحسب المصادر طلب المدرب البرتغالي من الإدارة الانتظار قبل قرار بيع عقدي الثنائي عبد الله مادو المعار للاتفاق ومختار علي الذي انضم إلى الفتح.
ويرغب كاسترو النظر في أمر الثنائي قبل اتخاذ القرار الأخير سواء برحيلهما، أو استمرارهما، في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها النصر، بالإضافة لغيابات وسط الملعب المستمرة.
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