Sunday, 31 March 2024 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كاسترو يؤجل قرار الراحلين

3/30/2024 11:25:43 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، أرجأ اتخاذ قراره، فيما يتعلق برحيل بعض الأسماء عن العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان النصر قد أعار بعض الأسماء على رأسهم الرباعي جيسلان كونان، وسيكو فوفانا، وعبد الله مادو، ومختار علي.
وبحسب المصادر طلب المدرب البرتغالي من الإدارة الانتظار قبل قرار بيع عقدي الثنائي عبد الله مادو المعار للاتفاق ومختار علي الذي انضم إلى الفتح.
ويرغب كاسترو النظر في أمر الثنائي قبل اتخاذ القرار الأخير سواء برحيلهما، أو استمرارهما، في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها النصر، بالإضافة لغيابات وسط الملعب المستمرة.

MENAFN30032024000089011017ID1108040051

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث